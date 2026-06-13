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8-வது ஊதியக்குழு: வாகனம், விழாக்கள்... அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி அனைத்துக்கும் முன்பணம் கிடைக்கும்!!

8th Pay Commission Advances: கூட்டு ஆலோசனை அமைப்புக்கான தேசிய கவுன்சிலும் பல வித பரிந்துரைகளை அளித்துள்ளது. இந்த பரிந்துரைகளின் சமீபத்திய சேர்க்கையாக அலவன்சுகள் தொடர்பான பரிந்துரைகளும் முன்வைக்கபப்ட்டுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:44 PM IST
8-வது ஊதியக்குழு: வாகனம், விழாக்கள்... அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி அனைத்துக்கும் முன்பணம் கிடைக்கும்!!
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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8-வது ஊதியக்குழு: வாகனம், விழாக்கள்... அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி அனைத்துக்கும் முன்பணம்
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