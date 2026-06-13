/8-வது ஊதியக்குழு: வாகனம், விழாக்கள்... அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி அனைத்துக்கும் முன்பணம் கிடைக்கும்!!

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இதற்கிடையில், தேசிய கவுன்சிலின் (JCM) ஊழியர் தரப்பு, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய முன்பணத் திட்டங்களை முன்மொழிந்துள்ளது. அவற்றை பற்றிய விரிவான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8-வது ஊதியக் குழு, ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய பல்வேறு அமைப்புகளிடமிருந்து ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதார்ரகளுக்கான பரிந்துரைகளை கோரியுள்ளது. பல்வெறு தரப்பினரும் பலதரப்பட்ட கோரிக்கைகளை அளித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், கூட்டு ஆலோசனை அமைப்புக்கான தேசிய கவுன்சிலும் பல வித பரிந்துரைகளை அளித்துள்ளது. இந்த பரிந்துரைகளின் சமீபத்திய சேர்க்கையாக அலவன்சுகள் தொடர்பான பரிந்துரைகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
JCM ஊழியர் தரப்பு, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய முன்பணத் திட்டங்களை முன்மொழிந்துள்ளது. 8-வது ஊதியக் குழு இதற்கு ஒப்புதல் அளித்தால், ஊழியர்களுக்கு ₹10 லட்சம் வரையிலான வாகன முன்பணம் மற்றும் பிற நிதிச் சலுகைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இக்குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுவில், கணினி மற்றும் வீடு கட்டுவதற்கான முன்பண வரம்புகளை உயர்த்தவும் கோரப்பட்டுள்ளது. முன்பண கோரிக்கைகளை பற்றி இங்கே விரிவாக காணலாம்.
மூன்று புதிய முன்பண வசதிகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான மூன்று புதிய முன்பண வசதிகளை இந்த மனு முன்மொழிகிறது. அவற்றில்
ஆகியவை அடங்கும்.
சுருக்கமாக...
|முன்பணம்
|விவரம்
|வாகன முன்பணம்
|₹10 லட்சம் வரை
|பண்டிகைக்கால முன்பணம்
|ஒரு மாத அடிப்படை ஊதியத்திற்கு இணையான தொகை
|இயற்கை பேரிடர்
|சிறப்பு முன்பணம்
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பண்டிகைக்கால முன்பணமாக ஒரு மாத அடிப்படை ஊதியம்
1.1 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகள் மீதான தாக்கம்
8-வது ஊதியக் குழுவானது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் உட்பட 1.1 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். 1946 ஜனவரியில் முதல் ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டதிலிருந்து இந்தியாவில் இதுவரை ஏழு ஊதியக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுவாக ஒவ்வொரு தசாப்தத்திற்கும் ஒருமுறை புதிய ஊதியக் குழு அமைக்கப்படுகிறது; அதன்படி சமீபத்திய குழு நவம்பர் 3, 2025 அன்று அமைக்கப்பட்டது.
8-வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டு மத்தியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரும் என கூறப்படுகிறது. எனினும், இதன் உணமையான அமலாக்கம் ஜனவரி 2026 முதல் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.