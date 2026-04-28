8வது ஊதியக்குழு: முடங்கிய சர்வர்... முக்கிய சந்திப்பிற்கு முன் அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த டென்ஷன்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இன்று அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நாள்! இன்று, அதாவது ஏப்ரல் 28 அன்று, 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பாகப் பல்வேறு ஊழியர் அமைப்புகளுடன் கலந்தாலோசிக்கும் கூட்டம் டெல்லியில் தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், மற்றொரு நிகழ்வாக, 8-வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் (8cpc.gov.in) ஒரு தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாகச் செயல்படாமல் முடங்கியுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு சர்வர் முடக்கம்
லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் தங்கள் ஊதிய உயர்வு குறித்த சமீபத்திய தகவல்களைப் பெறுவதற்காக இந்த இணையதளத்தையே பெரிதும் நம்பியிருக்கும் ஒரு மிக முக்கியமான தருணத்தில், இதன் சர்வர் முடங்கியுள்ளது. இணையதளம் முடங்கியுள்ள நிலையில், ஊதிய சீரமைப்பு செயல்முறையின் இந்த முக்கிய கட்டத்தில் தகவல்களைப் பெறுவதற்கான முதன்மையான வழித்தடம் ஏதுமின்றி மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் தவித்து வருகின்றனர்.
ஊழியர் சங்கங்களின் கூட்டம்
ஏப்ரல் 28 முதல் ஏப்ரல் 30 வரை, மூன்று நாட்களுக்கு, தேசியத் தலைநகரில் ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் பணியாளர் அமைப்புகளுடன் தொடர் கூட்டங்கள் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஊதியங்கள் மற்றும் படிகளில் செய்யப்படவுள்ள மாற்றங்களைத் தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்படையாக அமையக்கூடிய புதிய கோரிக்கைகளை, பல ஊழியர் அமைப்புகள் இந்தக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்துள்ளன. இந்த மூன்று நாள் கூட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் சூழலில், இன்று அதிகாலை முதலே இணையதளத்தை அணுகுவதில் பயனர்கள் சிரமங்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
8வது ஊதியக்குழு இணையதளம் முடங்கக் காரணம் என்ன?
இணையதளம் ஏன் முடங்கியுள்ளது? பயனர்கள் அதை அணுகுவதில் ஏன் சிரமங்களைச் சந்திக்கின்றனர்? இப்படி பல கேள்விகள் ஊழியர்கள்,. ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோரிடம் உள்ளன. எனினும், இது தொடர்பாக எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இருப்பினும், இணையதளப் பயன்பாடு மிக அதிகமாக இருப்பதாலோ அல்லது இணையதளத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாலோதான் இந்த சர்வர் தொடர்பான சிக்கல்கள் எழுந்திருக்கக்கூடும் என்று பரவலாகக் கருதப்படுகிறது.
இதற்கு முன் பிரச்சனை வந்துள்ளதா?
ஆம், இதற்கு முன்னரும் இது போன்ற நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. NC-JCM மற்றும் BPS போன்ற ஊழியர் அமைப்புகள், தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களையோ அல்லது கருத்துருக்களையோ இணையதளத்தில் பதிவேற்ற முயன்றபோது ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் குறித்து ஏற்கனவே ஊதியக் குழுவிடம் கடிதம் வாயிலாகப் புகார் தெரிவித்துள்ளன.
8வது ஊதியக் குழு: டெல்லி கூட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்
டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் இந்தக் கூட்டத்தின் முதன்மையான நோக்கம், ஊழியர் சங்கங்கள் முன்வைக்கும் கோரிக்கைகளைச் செவிமடுப்பதும், அந்த விவகாரங்கள் குறித்து முழுமையாகக் கலந்தாலோசித்த பிறகு முடிவுகளை எடுப்பதுமே ஆகும். ஊழியர் சங்கங்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள் சில:
- குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்றம்
- பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
- அலவன்சுகளில் திருத்தம்
- பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்துதல்
NC-JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்
கூட்டு ஆலோசனைக் குழுவின் தேசிய கவுன்சில் (NC-JCM) அமைப்பானது, குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியமாக ₹69,000-ஐயும், அதனுடன் 3.83 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் 6% ஆண்டு ஊதிய உயர்வையும் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. சில ஊழியர் சங்கங்கள் ₹72,000 குறைந்தபட்ச ஊதியம், 4.0 என்ற ஃபிட்மென்ட் காரணி (fitment factor) மற்றும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி வருவதைக் குறிப்பிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்று தொடங்கும் கலந்தாய்வுகளில் என்னென்ன முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்பது பற்றி அறியும் ஆர்வம் ஊழியர்களுக்கு உள்ளது. இது குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக எதுவும் அறிவிக்கப்படாத நிலையில், ஊழியர்கள் சமீபத்திய தகவல்களுக்காக ஊடக அறிக்கைகளையும் தொழிற்சங்கங்களின் பொது அறிக்கைகளையும் பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். அந்தச் சூழலில், அடுத்த ஊதிய திருத்தச் சுழற்சியைக் கண்காணிக்கும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே இந்த இணையதள முடக்கம் மேலும் நிச்சயமற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இந்த இணையதளச் சிக்கலுக்குக் காரணம் அதிகப்படியான போக்குவரத்து நெரிசலா, தொழில்நுட்பப் பராமரிப்பா அல்லது தற்காலிக சர்வர் பிரச்சனையா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. இந்த இடையூறு குறித்து உடனடியாக அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.
8வது ஊதியக்குழு பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் எப்போது அமலுக்கு வரும்?
8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 2027 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என கூறப்படுகின்றது.
2. NC-JCM அமைப்பின் முக்கிய கோரிக்ககள் என்ன?
தேசிய கவுன்சில் - கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) முக்கிய முன்மொழிவுகளில் 3.83 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், ரூ. 69,000 குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதிம், 6% வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
3 8வது ஊதியக்குழுவின் சர்வர் முடங்க காரணம் என்ன?
அதிகப்படியான போக்குவரத்து நெரிசல், தொழில்நுட்பப் பராமரிப்பு அல்லது தற்காலிக சர்வர் பிரச்சனை ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒன்று இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | EPF சந்தாதாரர்கள் உஷார்!! நெருங்குகிறது காலக்கெடு.... இதை செய்யத்தவறினால், தொகை சிக்கிக்கொள்ளும்
மேலும் படிக்க | மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, EPFO, PAN, பங்குச்சந்தை, டிஏ உயர்வு... முழு லிஸ்ட் இதோ
