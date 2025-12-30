English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 2025ல் வந்த அறிவிப்புகள், 2026ல் வரப்போகும் அதிரடிகள்.... லிஸ்ட் இதோ

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2025 ஆம் ஆண்டு கிடைத்த செய்திகள் என்ன? 2026 -இல் கிடைக்கப்போகும் அப்டேட்கள் என்ன? இந்த பதிவில் விரிவாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 30, 2025, 08:45 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
  • 8வது ஊதியக் குழு அமலாக்கம் எப்போது?
  • அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 2025ல் வந்த அறிவிப்புகள், 2026ல் வரப்போகும் அதிரடிகள்.... லிஸ்ட் இதோ

8th Pay Commission: 2025 ஆம் ஆண்டு முடிவடையவுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஆண்டாக இருந்தது. அவர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த 8வது ஊதியக்குழுவின் அறிவிப்பு 2025 ஆண்டில் வெளிவந்தது. அடுத்த ஆண்டு இன்னும் அதிக புதுப்பித்தல்கள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த நிலையில், 8வது மத்திய ஊதியக் குழு (CPC) குறித்த பல யூகங்களும் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

8th Pay Commission Implementation: அமலாக்கம் எப்போது?

8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றிதான் பலர் பேசி வருகிறார்கள். ஜனவரி 1, 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் என்றும் பல செய்திகள் பரவுகின்றன. ஆனால், அப்படி நடக்க வாய்ப்பில்லை. ஏனெனில் குழு முதலில் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு மத்திய அரசு அதற்கு ஒப்புதலை அளிக்கும். 

8th CPC Arrears: அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதி ஜனவரி 1, 2026 ஆக மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டால், இந்த தேதி முதல் அரியர் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எனினும், இன்னும் அரசு இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை.

Central Government Employees, Pensioners: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

8வது ஊதியக் குழு தொடர்பாக 2025 -இல் என்ன நடந்தது? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் 2026 ஆம் ஆண்டில் என்னென்ன செய்திகள் காத்திருக்கின்றன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

2025-ல் என்ன நடந்தது?

2025 -இல், 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பாக அரசாங்கம் மூன்று முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்தது:

- 8th Pay Commission Announcement: தகுதியுள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற சலுகைகளை மறுஆய்வு செய்ய 8வது ஊதியக் குழுவை நியமிக்கும் முடிவை மத்திய அரசு அறிவித்தது.

- 8th Pay Commission Formation: மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவை அமைத்து, அதன் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களையும் நியமித்தது.

- Terms of Reference: 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) மத்திய அரசு அறிவித்தது.

பணிக்கான விதிமுறைகள் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக, அரசாங்கம் NC-JCM ஊழியர் பிரிவு உட்பட பல்வேறு துறைகள் மற்றும் ஊழியர் அமைப்புகளுடன் கலந்து ஆலோசனைகளை நடத்தியது. இந்த ஊழியர் பிரிவு, பணிக்கான விதிமுறைகள் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னும் பின்னும் பல பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பித்தது.

ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 2026-ல் என்ன காத்திருக்கிறது?

7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைய உள்ளன. இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படுமா என்பதை அரசாங்கம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.

சமீபத்தில், நாடாளுமன்றத்தில், ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பித்தவுடன், 8வது ஊதியக் குழுவைச் செயல்படுத்தும் தேதி குறித்த முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் சூசகமாகத் தெரிவித்தது. அதாவது, ஜனவரி 1, 2026 அன்று புத்தாண்டு தொடங்கிய உடனேயே ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் திருத்தப்பட்ட சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது என்பது பொருள்.

இருப்பினும், ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் எப்போது செயல்படுத்தப்பட்டாலும், ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நிலுவைத் தொகையை எதிர்பார்க்கலாம். இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன:

- முதலாவதாக, 7வது ஊதியக் குழுவின் பதவிக்காலம் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைவதால், 10 ஆண்டு விதிப்படி, 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்.

- இரண்டாவதாக, ஊதியம் தொடர்பான எந்தவொரு அறிவிப்புகளும் அதன் அமலாக்கத் தேதிக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்டால், அரசாங்கம் பொதுவாக நிலுவைத் தொகையை வழங்குகிறது.

இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவது மற்றும் நிலுவைத் தொகை வழங்குவது தொடர்பான அனைத்து முடிவுகளும் அரசாங்கத்தின் கைகளில்தான் உள்ளது.

8வது ஊதியக் குழு தனது அறிக்கை அல்லது பரிந்துரைகளை 2026-ல் சமர்ப்பிக்குமா?

8வது ஊதியக் குழு 2026-ல் தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவு. ஏனெனில், 8வது ஊதியக் குழு சமீபத்தில்தான் அமைக்கப்பட்டது. மேலும் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க அரசாங்கம் ஆணையத்திற்கு 18 மாதங்கள் வரை அவகாசம் அளித்துள்ளது. இந்தக் காலக்கெடுவுக்குள் ஆணையம் தனது பணிகளை முடித்தால், ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 2027-ல் அந்தப் பரிந்துரைகளைக் காணக்கூடும். அந்தப் பரிந்துரைகள் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னரே நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழு அமலாக்கத்திற்கு முன்னதாக, ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 7வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளின்படி அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (Dearness Relief) உயர்வுகள் தொடர்ந்து கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

