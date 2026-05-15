/8வது ஊதியக்குழு: NC JCM கூட்டம்.... மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட் செய்தி

8th Pay Commission Latest News: குறைந்தபட்ச ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? பிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (Fitment Factor) மாறுமா? ஓய்வூதியதாரர்களின் நிலை என்ன?
8th Pay Commission NC JCM: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட கால காத்திருப்பு முடிவுக்கு வரப்போகிறது. 8வது ஊதியக் குழு குறித்த செய்திகள் இப்போது காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன. தினமும் ஒரு புதிய தகவல் வெளியாகி ஊழியர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றது. குறிப்பாக, சமீபத்தில் நடந்த உயர்மட்டக் கூட்டம் ஊழியர்களின் பல ஆண்டுகால கோரிக்கைகளுக்கு உயிர் கொடுத்துள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
குறைந்தபட்ச ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? பிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (Fitment Factor) மாறுமா? ஓய்வூதியதாரர்களின் நிலை என்ன? இவை அனைத்திற்கும் விடை காணும் வகையில் அரசு இப்போது அடுத்தடுத்த அதிரடி நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளது.
அமைச்சரவைச் செயலாளர் டி.வி. சோமநாதன் தலைமையில் கூட்டு ஆலோசனைக் குழு தேசிய கவுன்சிலின் (NC JCM) 49வது கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது. இது வெறும் சாதாரண கூட்டமாக மட்டுமல்லாமல், 8வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்படுவதற்கான அடித்தளமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கூட்டத்தில் அரசு தரப்பு உயர் அதிகாரிகளும், ஊழியர் சங்கப் பிரதிநிதிகளும் பல முக்கிய கோரிக்கைகள் குறித்து கலந்தாலோசித்தனர்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் (Central Government Employees) சம்பளம், பதவி உயர்வு, ஓய்வூதியப் பலன்கள், படிகள் மற்றும் வேலை செய்யும் சூழல் குறித்து விரிவான ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான விவாதங்கள் உச்சகட்டத்தில் இருக்கும் வேளையில் இந்தக் கூட்டம் நடந்திருப்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் தீவிரத்தை அங்கு பங்கேற்ற அதிகாரிகளின் பட்டியலை வைத்தே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஊழியர்கள் தரப்பு கோரிக்கைகள் என்ன?
ஊழியர் சங்கப் பிரதிநிதிகள் அமைச்சரவைச் செயலாளரிடம் ஏற்கனவே ஒரு விரிவான கோரிக்கை மனுவைச் சமர்ப்பித்துள்ளனர். அதில் உள்ள சில முக்கியமான அம்சங்கள் இதோ:
|அம்சம்
|விவரம்
|குறைந்தபட்ச சம்பளம்
|தற்போதுள்ள குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை கணிசமாக உயர்த்த வேண்டும் என்பது பிரதான கோரிக்கை.
|பிட்மென்ட் ஃபேக்டர்
|8வது ஊதியக் குழுவில் தகுதி நிர்ணய காரணி உயர்த்தப்பட்டால் மட்டுமே ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் நிகர சம்பளம் பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும்.
|ஆண்டு ஊதிய உயர்வு
|வருடத்திற்கு ஒருமுறை வழங்கப்படும் ஊதிய உயர்வு விகிதத்தை மறுசீரமைக்க வேண்டும்.
|பதவி உயர்வுக் கொள்கை
|தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு காலதாமதமின்றி பதவி உயர்வு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
|NPS vs UPS
|புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) தொடர்பான அதிருப்திகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) குறித்தும் தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலன்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் ஊழியர்கள் உறுதியாக உள்ளனர்.
சம்பள உயர்வு ஒருபுறம் இருக்க, இக்கூட்டத்தில் சுகாதாரச் சேவைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. CGHS மற்றும் CS(MA) விதிமுறைகளின் கீழ், மருத்துவச் செலவுகளுக்கு முழுமையான ஈட்டுத்தொகை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்தினர். செவித்திறன் கருவிகளுக்கான ஈட்டுத்தொகை விகிதம் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக மாற்றியமைக்கப்படாமலேயே இருப்பதாக அவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர். இம்மூன்று மாதங்களுக்குள் இப்பிரச்சினைகளை விசாரித்து, உரிய முடிவை எடுக்குமாறு அமைச்சரவைச் செயலாளர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். மேலும், 'PM Shri Kendriya Vidyalaya' பள்ளிகளில் பயிலும் குழந்தைகளுக்கான கல்விப் படிப்புத் தொகை மற்றும் கூடுதல் CGHS மையங்களை அமைப்பது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.
8வது ஊதியக்குழு குறித்த பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):
1. 8வது ஊதியக் குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
வழக்கமாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதிய ஊதியக் குழு அமைக்கப்படும். அந்த வகையில் 2026 ஜனவரி முதல் 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2. 8வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைகள் எப்போது வெளிவரும்?
8வது ஊதியக் குழு ஏற்கனவே பல்வேறு ஊழியர் சங்கங்களுடன் ஆலோசனைகளைத் தொடங்கிவிட்டதால், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.
3. 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்தால் யார் அதிகம் பயனடைவரகள்?
8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்தால் 1.2 கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவரகள்.