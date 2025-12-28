English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  8வது ஊதியக்குழு CGHS, HBA: அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய திட்டங்களில் மாற்றம்? குஷியான அப்டேட்



8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் CGHS, HBA போன்ற முக்கிய திட்டங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்படுமா? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 28, 2025, 10:01 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு உள்ள முக்கிய கேள்விகள்.
  • 8வது ஊதியக் குழுவில் CGHS திட்டத்தில் மாற்றம் வருமா?
  • HBA திட்டத்தின் மூலம் எவ்வளவு கடன் பெற முடியும்?



8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். எனினும், இது குறித்த பல குழப்பங்களும் இன்னும் உள்ளன. இந்த ஆண்டு 8வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்பட்டு அதற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டாலும், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இன்னும் இதில் பல கேள்விகள் உள்ளன. 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு உள்ள முக்கிய கேள்விகள்

8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்? மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தொடர்பான திட்டங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இப்படி பல கேள்விகள் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு உள்ளன. இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை வெளியிட்ட பின்னரே இந்த விஷயங்களில் தெளிவு கிடைக்கும். மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கியத் திட்டங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Central Government Health Scheme: மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம்

மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம் (CGHS) என்பது இந்திய அரசாங்கத்தால் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு முக்கிய சுகாதாரத் திட்டமாகும். இது பரந்த அளவிலான நல்வாழ்வு மையங்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளின் வலையமைப்பு மூலம் மருத்துவ சேவைகளை வழங்குகிறது. இதில் ஆலோசனைகள், சிகிச்சைகள், நோயறிதல் மற்றும் மருந்துகள் ஆகியவற்றுக்கான வசதிகள் அடங்கும். 

CGHS திட்டம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சுகாதார சேவையை எளிதாகவும் மலிவாகவும் கிடைக்கச் செய்கிறது. பயனாளிகள் ஆன்லைனில் எளிதாக இ-சிஜிஹெச்எஸ் அட்டைகளை உருவாக்கிக்கொள்ளலாம், மேலும் இந்தத் திட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட உச்சவரம்பு இல்லாமல், தொகுப்பு அடிப்படையிலான சிகிச்சைகளை வழங்குகிறது.

CGEPHIS: 8வது ஊதியக் குழுவில் CGHS திட்டத்தில் மாற்றம் வருமா?

- 8வது ஊதியக்குழுவில் CGHS திட்டத்திற்கு பதிலாக புதிய காப்பீட்டு அடிப்படையிலான திட்டத்தை கொண்டு வருவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

- மத்திய அரசு தற்போதைய CGHS ஐ மாற்றி, அதற்கு பதிலாக, 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் ஒரு புதிய சுகாதாரத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தக்கூடும். 

- சுகாதார சேவைகளை விரிவானதாகவும் நவீனமாகவும் மேம்படுத்தும் வகையில் CGHS -க்கு பதிலாக புதிய காப்பீட்டு அடிப்படையிலான திட்டத்தை (CGEPHIS) அறிமுகம் செய்வது குறித்து வலுவான விவாதம் நடந்து வருகிறது.

House Building Advance: வீடு கட்டும் முன்பணம்

மத்திய அரசின் வீடு கட்டும் முன்பணத் (HBA) திட்டத்தின் மூலம், ஊழியர்கள் மிகக் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் வீட்டுக் கடன்களைப் பெறலாம். இந்தத் திட்டம், வீடு கட்டுவதற்கோ, வீடு அல்லது மனை வாங்குவதற்கோ, புதுப்பிப்பதற்கோ கடன்களை வழங்க அரசாங்கத்தை அனுமதிக்கிறது. ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர் தனது அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் 34 மடங்கு வரை அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ. 25 லட்சம் வரை HBA ஆகக் கடனாகப் பெறலாம். HBA -க்காக அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் வட்டி விகிதங்கள் சந்தையில் உள்ளவற்றை விட கணிசமாகக் குறைவாகும். இது பொதுவாக 6% முதல் 7.5% வரை இருக்கும்.

இந்தத் திட்டம் அனைத்து நிரந்தர மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் கிடைக்கிறது. மேலும் தற்காலிக ஊழியர்களும் சில நிபந்தனைகளின் கீழ் இதைப் பெறலாம். இருப்பினும், இந்த திட்டத்தின் கீழ் நன்மைகளை பெற மத்திய அரசு ஊழியர் குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் சேவையை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். மேலும் இதற்கு முன்பு எந்தவொரு அரசு வீட்டு வசதி அல்லது அது தொடர்பான சலுகைகளையும் பெற்றிருக்கக் கூடாது என்பது அவசியமாகும்.

HBA திட்டத்தின் மூலம் எவ்வளவு கடன் பெற முடியும்?

- தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 34 மடங்கு வரை அல்லது ரூ.25 லட்சம் வரை, இதில் எது குறைவாக உள்ளதோ, அந்தத் தொகையை HBA ஆகப் பெறலாம். 

- ஒரு ஊழியர் தனது குடியிருப்பை விரிவுபடுத்தவோ அல்லது புதுப்பிக்கவோ விரும்பினால், குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் முன்பணமும் அளிக்கப்படுகின்றது.

8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் HBA திட்டத்திலும் மாற்றங்கள் இருக்கக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது. இதன் வரம்பு அதிகரிக்கப்படலாம் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கை வந்தவுடன் தான் இது பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும்.

