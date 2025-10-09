Fitment Factor என்றால் என்ன? ஊதிய உயர்வுக்கு இதுதான் உயிர், முக்கிய தகவல்

8th Pay Commission Fitment Factor: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். புதிய ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன், ஊதியம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள் என அனைத்திலு கணிசமான அதிகரிப்பு இருக்கும். இது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதி நிலையை பெரிய அளவில் முன்னேற்றும் என நம்பப்படுகின்றது.
Salary Hike: ஊதிய உயர்வு எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகின்றது?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வும், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வும் முக்கியமாக ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்ற பெருக்கல் காரணி மற்றும் இன்னும் சில முக்கிய காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது அரசாங்கம் அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை நிர்ணயிக்கப் பயன்படுத்தும் ஒரு அளவீடு ஆகும். புதிய ஊதியக்குழு அமைக்கப்படும்பொது உள்ள அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபேக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் உருவாக்கப்படுகின்றது.
இது தவிர, மத்திய அரசு, டாக்டர் வாலஸ் ஐக்ராய்டு உருவாக்கிய ஐக்ராய்டு சூத்திரத்தை (Aykroyd formula)ஊதியத்தைக் கணக்கிட பரிசீலிக்கலாம். இந்த சூத்திரம் குறைந்தபட்ச வாழ்க்கைச் செலவின் அடிப்படையில் சிறந்த சம்பளத்தை மதிப்பிட்டை அளிக்கின்றது. இது உணவு, உடை மற்றும் வீட்டுவசதி போன்ற அத்தியாவசிய செலவுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, ஒரு சராசரி தொழிலாளியின் ஊட்டச்சத்து தேவைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் திருத்தப்பட்ட சம்பளத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான அடிப்படை சூத்திரம்:
திருத்தப்பட்ட சம்பளம் = தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் × ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவில் இது 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் குறைந்தபட்ச ஊதியமான ரூ.18,000 -இல், பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களின் (1.92 - 3,00) அடிப்படையில் ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இங்கே காணலாம்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
ஓய்வூதிய உயர்வையும் ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களின் (1.92 - 3,00) அடிப்படையில் அடிப்படை ஊதியம் ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.85,800,
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000
Central Government Employees: காத்திருக்கும் ஊழியர்கள்
மத்திய அரசு ஜனவரி 2025 இல் 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவை அங்கீகரித்தது. ஆனால், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது. புதிய ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை அரசாங்கம் இன்னும் நியமிக்கவில்லை. சமீபத்தில், 8வது ஊதியக் குழு குறித்து மாநில அரசுகளுடன் தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. குழுவின் அமைப்பு தொடர்பாக விரைவில் ஒரு அறிவிப்பை எதிர்பார்க்கலாம் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான தற்போதைய சம்பளம் என்ன?
- தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது.
- 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
- தற்போதைய நிலவரப்படி, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 ஆகும்.
- ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியமாக ரூ.9,000 பெறுகிறார்கள்.
- 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அதிகபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.2,25,000 ஆகும்.
- அமைச்சரவை செயலாளர் மற்றும் பிற உயர் பதவிகளில் உள்ளவர்கள் மாதத்திற்கு ரூ.2,50,000 பெறுகின்றனர்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (டிஏ) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (டிஆர்) ஆகியவற்றில் 3 சதவீதம் உயர்வுக்கு மத்திய அமைச்சரவை கடந்த வாரம் ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த அதிகரிப்பைத் தொடர்ந்து, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை இப்போது 58 சதவீதமாக உள்ளது. குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.18,000 இல், 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு ரூ.540 ஐ சேர்க்கும். இதேபோல், 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு ரூ.9,000 குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியத்தை ரூ.270 உயர்த்தும். மொத்த குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை 58 சதவீத விகிதத்தில் ரூ.14,220 ஆக உயர்த்தும்.
இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டவுடன் அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்பட்டு அகவிலைப்படி தொகை அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்படும். அதன் பிறகு மீண்டும் அகவிலைப்படி கணக்கீடு 1%, 2%, 3% என தொடங்கும்.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: தீபாவளிக்கு முன் ஒரு சரவெடி அப்டேட், ஊழியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! லெவல் 1-3 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மாஸான ஊதிய உயர்வு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ