8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் Fitment Factor, அனைவர் கண்ணும் இதன்மேல்தான்

8th Pay Commission Fitment Factor: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் இப்போது மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பல விஷயங்களை பற்றிய தெளிவுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு, அலவன்சுகள், பே மேட்ரிக்ஸ் என இவை அனைத்தும் 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளில் முக்கிய அம்சங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
8வது ஊதியக்குழுவின் மீது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. சுமார் 50 லட்சம் ஊழியர்கள் மற்றும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் திருத்தி அமைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், இறுதிப் பரிந்துரைகள் மற்றும் அவற்றைச் செயல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடு இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னும் மந்திரக்கோல்
8வது ஊதியக்குழுவின் சம்பள உயர்வில் மத்திய புள்ளியாக இருப்பது 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்'. இது ஒரு பெருக்கல் காரணியாகும். தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஃபிட்மென்ட் காரணி அதிகமாக இருந்தால், ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பும் அதிகமாக இருக்கும். அது குறைவாக இருந்தால், அதிகரிப்பு குறைவாகவே இருக்கும். ஆகையால், இந்த ஒரு எண் மாதாந்திர வருமானம் மற்றும் நீண்ட காலப் பலன்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது?
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சில முக்கிய காரணிகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. அவற்றை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்:
- நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை தீர்மானிப்பதில் அரசாங்கத்தின் தற்போதைய நிதிநிலை மற்றும் நிதித் திறன் ஆகியவை மதிப்பிடப்படுகின்றன.
- பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவு: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் கணக்கீட்டில் நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI) மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகளின் விவரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆகையால் இதன் கணக்கீட்டில் அகவிலைப்படியும் முக்கியமான இடத்தை பெறுகிறது.
- பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கள்: ஊதியக் குழுக்கள் ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்து, அவர்களிடமிருந்தும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்த பரிந்துரைகளைப் பெறுகின்றன.
- வரலாற்று முன்னுதாரணம்: கடந்தகால ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களும் (7வது ஊதியக் குழுவிற்கான 2.57 போன்றது) எதிர்காலப் பரிந்துரைகளுக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றன.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் சாத்தியமான வரம்பு என்ன?
பல பொருளாதார நிபுணர்களும், தரகு நிறுவனங்களும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான தங்கள் மதிப்பீடுகளை அளித்துள்ளன. இவை தவிர, ஊழியர் அமைப்புகளும் தங்கள் பரிந்துரைகளை ஆணையத்திடமும், மத்திய அரசிடமும் அளித்துள்ளன. இவற்றின் அடிப்படையில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான பரந்த வரம்பு 1.92 முதல் 3.00 வரை உள்ளது. ஏழாவது ஊதியக் குழுவில் இது 2.57 ஆக இருந்தது. எட்டாவது ஊதியக் குழுவில் இந்த எண் குறித்த இறுதி முடிவு, கூடுதல் வருமானத்தின் அளவைத் தீர்மானிக்கும்.
சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் தாக்கம்
அதிக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வை ஏற்படுத்தும். குறைவான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் சம்பள உயர்வு குறைவாக இந்தாலும், ஊதிய அளவில் மாற்றம் இருக்கும், ஊதியக் கட்டமைப்பை அது மேம்படுத்தும். அதனால்தான் தொழிற்சங்கங்களும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகளும் ஒவ்வொரு அறிவிப்பையும் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றன.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
8வது ஊதியக்குழுவில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ள 1.92 - 3.00 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில், அடிப்படை சம்பளமாக ரூ.18,000 வாங்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இங்கே காணலாம்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
Pension Hike: ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியதரர்களும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள். உதாரணமாக, ரூ30,000 மாத ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, 1.92 - 3.00 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இங்கே காணலாம்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.85,800,
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000
மொத்தத்தில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சம்பள உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வை தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாக உள்ளது. ஆகையால், இது குறித்த அறிவிப்புக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஆணையம், அரசாங்கம் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரை கலந்தாலோசித்த பின்னர், இது குறித்த முடிவை எடுக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
