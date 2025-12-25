English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் Fitment Factor, அனைவர் கண்ணும் இதன்மேல்தான்

8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் Fitment Factor, அனைவர் கண்ணும் இதன்மேல்தான்

8th Pay Commission Latest News: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன? இதற்கும் சம்பள உயர்வுக்கும் என்ன தொடர்பு? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 25, 2025, 10:10 AM IST
  • ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னும் மந்திரக்கோல்.
  • ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது?
  • 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் சாத்தியமான வரம்பு என்ன?

Trending Photos

600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!
camera icon8
Vaibhav Suryavanshi
600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
camera icon6
IPL
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ
camera icon11
EPFO
EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
camera icon7
School Leave
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் Fitment Factor, அனைவர் கண்ணும் இதன்மேல்தான்

8th Pay Commission Fitment Factor: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் இப்போது மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பல விஷயங்களை பற்றிய தெளிவுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு, அலவன்சுகள், பே மேட்ரிக்ஸ் என இவை அனைத்தும் 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளில் முக்கிய அம்சங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

8வது ஊதியக்குழுவின் மீது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. சுமார் 50 லட்சம் ஊழியர்கள் மற்றும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் திருத்தி அமைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், இறுதிப் பரிந்துரைகள் மற்றும் அவற்றைச் செயல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடு இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னும் மந்திரக்கோல்

8வது ஊதியக்குழுவின் சம்பள உயர்வில் மத்திய புள்ளியாக இருப்பது 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்'. இது ஒரு பெருக்கல் காரணியாகும். தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஃபிட்மென்ட் காரணி அதிகமாக இருந்தால், ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பும் அதிகமாக இருக்கும். அது குறைவாக இருந்தால், அதிகரிப்பு குறைவாகவே இருக்கும். ஆகையால், இந்த ஒரு எண் மாதாந்திர வருமானம் மற்றும் நீண்ட காலப் பலன்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது?

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சில முக்கிய காரணிகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. அவற்றை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்:

- நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை தீர்மானிப்பதில் அரசாங்கத்தின் தற்போதைய நிதிநிலை மற்றும் நிதித் திறன் ஆகியவை மதிப்பிடப்படுகின்றன.

- பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவு: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் கணக்கீட்டில் நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI) மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகளின் விவரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆகையால் இதன் கணக்கீட்டில் அகவிலைப்படியும் முக்கியமான இடத்தை பெறுகிறது.

- பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கள்: ஊதியக் குழுக்கள் ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்து, அவர்களிடமிருந்தும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்த பரிந்துரைகளைப் பெறுகின்றன.

- வரலாற்று முன்னுதாரணம்: கடந்தகால ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களும் (7வது ஊதியக் குழுவிற்கான 2.57 போன்றது) எதிர்காலப் பரிந்துரைகளுக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றன.

8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் சாத்தியமான வரம்பு என்ன?

பல பொருளாதார நிபுணர்களும், தரகு நிறுவனங்களும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான தங்கள் மதிப்பீடுகளை அளித்துள்ளன. இவை தவிர, ஊழியர் அமைப்புகளும் தங்கள் பரிந்துரைகளை ஆணையத்திடமும், மத்திய அரசிடமும் அளித்துள்ளன. இவற்றின் அடிப்படையில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான பரந்த வரம்பு 1.92 முதல் 3.00 வரை உள்ளது. ஏழாவது ஊதியக் குழுவில் இது 2.57 ஆக இருந்தது. எட்டாவது ஊதியக் குழுவில் இந்த எண் குறித்த இறுதி முடிவு, கூடுதல் வருமானத்தின் அளவைத் தீர்மானிக்கும்.

சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் தாக்கம்

அதிக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வை ஏற்படுத்தும். குறைவான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் சம்பள உயர்வு குறைவாக இந்தாலும், ஊதிய அளவில் மாற்றம் இருக்கும், ஊதியக் கட்டமைப்பை அது மேம்படுத்தும். அதனால்தான் தொழிற்சங்கங்களும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகளும் ஒவ்வொரு அறிவிப்பையும் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றன.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

8வது ஊதியக்குழுவில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ள 1.92 - 3.00 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில், அடிப்படை சம்பளமாக ரூ.18,000 வாங்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இங்கே காணலாம்:

1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560, 
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440, 
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040, 
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260, 
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000

Pension Hike: ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியதரர்களும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள். உதாரணமாக, ரூ30,000 மாத ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, 1.92 - 3.00 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இங்கே காணலாம்:

1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600, 
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400, 
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400, 
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100, 
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.85,800,
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000

மொத்தத்தில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சம்பள உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வை தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாக உள்ளது. ஆகையால், இது குறித்த அறிவிப்புக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஆணையம், அரசாங்கம் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரை கலந்தாலோசித்த பின்னர், இது குறித்த முடிவை எடுக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! குறைந்தபட்சம் 83% சம்பள உயர்வு, குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், எகிறும் குறைந்தபட்ச சம்பளம்... காரணம் இதுதான்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeessalary hikefitment factor

Trending News