  • 8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 6 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, ரூ.90,000-ஐ தாண்டும்!

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 6 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, ரூ.90,000-ஐ தாண்டும்!

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் லெவல் 6 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:28 AM IST
8th Pay Commission Salary Hike: நாட்டில் உள்ள அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். சுமார் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் 69 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களும் புதிய சம்பளம், கொடுப்பனவுகள், பே மேட்ரிக்ஸ் ஆகியவை பற்றிய அறிவிப்புகளை எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியகுழுவின் அமலாக்கம் எப்போது என்பதுதான் அனைவருக்கும் உள்ள முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது.

Central Government Employees: பல துறைகளில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பல துறைகளில் விரிந்து, பரந்து உள்ளனர். இன்ஸ்பெக்டர்கள், ஆசிரியர்கள், சிபிஐ அதிகாரிகள், கிளார்க்குகள், ஜூனியர் இன்ஜினியர்கள் என பல பொறுப்புகளில் பல அதிகாரிகள் அரசாங்க பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். இந்த அனைத்து அரசு ஊழியர்களின் கவனமும் ஒரே விஷயத்தில்தான் உள்ளது. அதுதான் சம்பள உயர்வு!

Level 6 Employees: லெவல் 6 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

இந்த பதிவில் நிலை 6 ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வின் முழுமையான கணக்கீட்டை காணலாம். முதலில், நிலை 6 ஊழியர்களில் எந்தெந்த ஊழியர்கள் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் என்பதையும் புரிந்துகொள்ளலாம்.

லெவல் 6 -இல் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்:

- கண்காணிப்பாளர் (சூப்பரிண்டெண்டெண்ட்) - கோப்புகளைக் கையாளும் மற்றும் அமைச்சகங்களில் வேலைகளைச் செய்யும் ஒரு மூத்த எழுத்தர்.

- பிரிவு அதிகாரி (செக்‌ஷன் ஆஃபிசர்) - கோப்புகளை அங்கீகரிக்கும் ஒரு பிரிவின் (ஒரு துறையின் சிறிய பகுதி) தலைமை அதிகாரி.

- உதவி பிரிவு அதிகாரி (அசிஸ்டண்ட் (செக்‌ஷன் ஆஃபிசர்) - ஒரு பிரிவு அதிகாரியின் உதவியாளர்; பதவி உயர்வுக்குப் பிறகு இந்தப் பதவி பெறப்படுகிறது.

- இன்ஸ்பெக்டர் - வருமான வரி, சுங்கம், சிபிஐ அல்லது அஞ்சல் துறையில் விசாரணைகளை நடத்தும் அதிகாரி.

- ஜூனியர் இன்ஜினியர் - அரசு பொறியியல் துறைகளில் சிறிய திட்டங்களை மேற்பார்வையிடும் பொறியாளர்.

- தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர் - கேந்திரிய வித்யாலயாக்களில் (KV) கீழ் வகுப்புகளின் (1 முதல் 5 வரை) ஆசிரியர்.

- பயிற்சி பெற்ற பட்டதாரி ஆசிரியர் (சிலர்) - கேந்திரிய வித்யாலயாக்களில் நடுத்தர வகுப்புகளுக்கு கற்பிக்கும் சில ஆசிரியர்கள்.

- நர்சிங் அதிகாரி - நோயாளிகளைப் பராமரித்து ஊழியர்களை நிர்வகிக்கும் அரசு மருத்துவமனைகளில் மூத்த செவிலியர்.

- ஆராய்ச்சி உதவியாளர் - அரசு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சிப் பணிகளுக்கு உதவுபவர்.

- நூலகர் - அரசு நூலகம் அல்லது நிறுவனத்தில் புத்தகங்களை நிர்வகிக்கும் நபர்.

Fitment Factor: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்?

அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தேசியத் தலைவர் டாக்டர் மன்ஜீத் படேல், ‘8வது ஊதியக் குழுவிற்கான சாத்தியமான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.13 ஆக இருக்கலாம், ஆனால் நாங்கள் 2.64 ஃபிட்மென்ட் காரணியைக் கோருகிறோம். இந்த  ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் தற்போதைய 58% அகவிலைப்படி, 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்படும் வரை அகவிலைப்படியில் ஏற்படக்கூடிய அதிகரிப்பு, வருடாந்திர சம்பள உயர்வுகள் மற்றும் குடும்ப அலகுகளின் எண்ணிக்கை (3.6 இல்) ஆகியவை அடங்கும்.’ என கூறியுள்ளார்.

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கல் காரணியாகும். அப்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அதிகமாக இருந்தால், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியமும் அதிகமாக உயரும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் தாக்கம்

லெவல் 6 ஊழியர்களுக்கான கணக்கீடுகள் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.

ஒரு லெவல் 6 ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹35,400. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.64 ஆக இருந்தால், 8வது ஊதியக்குழுவில் அவரது அடிப்படை சம்பளம் இப்படி கணக்கிடப்படும்.

₹35,400 × 2.64 = ₹93,456

அதாவது அடிப்படை சம்பளம் நேரடியாக ₹93,456 ஆக அதிகரிக்கும். 8வது ஊதியக்குழுவில் 2.13, 2.64 மற்றும் 2.80 ஆகிய மூன்றில் ஒரு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

- 2.13 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 'லாபமில்லை, நஷ்டமில்லை' என்ற சூழ்நிலையைக் குறிக்கிறது.

- 2.64 என்பது குறைந்தபட்ச ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டராகக் கருதப்படுகிறது.

- குடும்ப அலகு 3 இலிருந்து 5 ஆக உயர்த்தப்பட்டால் 2.8 அல்லது அதற்கு மேலான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சாத்தியமாகும்.

லெவல் 6 ஊழியர்களுக்கு இந்த 3 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களிலும் சம்பள உயர்வு எப்படி இருக்கும்?

2.13 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹35,400 × 2.13 = ₹75,402

2.64 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹35,400 × 2.64 = ₹93,456

2.80 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹35,400 × 2.80 = ₹99,120

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னென்ன காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது?

- பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு
- CPI மற்றும் CPI-IW தரவு
- அரசின் நிதி நிலை மற்றும் பட்ஜெட்
- மொத்த சம்பள செலவின வரம்பு
- தனியார் துறையுடன் சம்பள ஒப்பீடு
- தொழில் சம்பள ஆய்வுகள் மற்றும் சந்தை அளவுகோல்கள்

குடும்ப அலகு

சம்பள ஆணையம் மிகக் குறைந்த அளவிலான ஊழியரை அடிப்படையாகப் பயன்படுத்துகிறது.

குடும்ப அலகு: பணியாளர் + மனைவி / கணவன் + இரண்டு குழந்தைகள் (தற்போதைய விதிகள்)
யூனிட்கள்: 
- பணியாளருக்கு 1 யூனிட்,
- கணவன்/மனைவிக்கு 1 யூனிட்,
- குழந்தைகளுக்கு 1/2 யூனிட் (2 குழந்தைகளுக்கு மொத்தம் 1 யுனிட்)

என மொத்தம் மூன்று அலகுகளாகக் கருதப்படுகிறது.

அத்தியாவசிய செலவுகள்

உணவு, உடை, கல்வி, சுகாதாரம், போக்குவரத்து மற்றும் குறைந்தபட்ச சமூகத் தேவைகள். இவற்றுக்கான தினசரி செலவு கணக்கிடப்பட்டு, பின்னர் 30 ஆல் பெருக்கப்பட்டு மாதாந்திர குறைந்தபட்ச சம்பளம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இதற்குப் பிறகு, உயர் மட்டத்தின் சம்பளம் அதே அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்பட்டு, DA பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கப்படுகிறது.

அதிகரித்த சம்பளம் எப்போது வரும்?

8வது சம்பளக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று கருதப்படுகிறது, அதாவது விதிகளின்படி, அதிகரித்த சம்பளம் (8வது சம்பளக் குழு சம்பள உயர்வு 2026) இந்த தேதியிலிருந்து வழங்கப்பட வேண்டும். இருப்பினும், ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கவும், அமைச்சரவை ஒப்புதலைப் பெறவும், செயல்படுத்தவும் தோராயமாக 18 முதல் 24 மாதங்கள் ஆகலாம் என்று கூறப்படுகின்றது. அத்தகைய சூழ்நிலையில், அதிகரித்த சம்பளம் ஜூலை 1, 2027 அல்லது ஜனவரி 1, 2028 முதல் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும். முந்தைய ஊதியக்குழுக்களின் போக்கின் படி பார்த்தால், ஜனவரி 2026 முதல் அரியர் தொகை வழங்கப்பட வேண்டும். எனினும், இது குறித்து இன்னும் அரசாங்கம் உறுதியாக எதையும் கூறவில்லை.

