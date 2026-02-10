8வது ஊதியக்குழு: புதிய அடிப்படை சம்பளம் எவ்வளவு? HRA, TA உயருமா? முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக் குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள அமைப்பில் ஒரு திருப்புமுனையாக இருக்கப் போகிறது. 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பாக பல மாதங்களாகப் பரவி வரும் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் இப்போது படிப்படியாகத் தெளிவாகி வருகின்றன. அடிப்படை சம்பளம் எவ்வளவு இருக்கும்? சலுகைகள் எப்படி மாறும்? ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்? இவற்றை பற்றிய அப்டேட்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய குறிப்புகள்
- 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு, குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ₹34,560 இலிருந்து ₹37,440 ஆக அதிகரிக்கலாம்.
- ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 2.08 -க்குள் அதிகரிக்கக்கூடும்.
- புதிய ஊதியம் செயல்படுத்தப்பட்டவுடன் அகவிலைப்படி 0% இல் மீண்டும் தொடங்கும்.
- HRA, TA, PF, Gratuity, மற்றும் ஓய்வூதியம் - அனைத்தும் மறுவரையறை செய்யப்படும்.
- Level-1 முதல் Level-6 வரையிலான ஊழியர்கள் அதிகம் பயனடைவார்கள்.
Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவில் எதிர்பார்க்கப்படும் சம்பள உயர்வு
புதிய சம்பளக் குழு அறிமுகப்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், அப்போது இருக்கும் அகவிலைப்படி புதிய அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்டு அகவிலைப்படி கணக்கீடு பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கும். ஜனவரி 2026 முதல் 7வது சம்பளக் குழுவின் கீழ், டிஏ சுமார் 60% ஆகும் என நம்பப்படுகின்றது. அதாவது, தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ஏற்கனவே 1.60 ஆல் பெருக்கப்படுகிறது. இந்த கட்டத்தில் 8வது ஊதியக்குழுவின் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான தளம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு டிஏ எவ்வாறு வழி வகுக்கிறது?
சம்பள அளவின் அடிப்படையில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறைந்தபட்சம் 1.60, அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும் என்பதை புரிந்துகோள்ள முடிகின்றது.
Minimum Basic Salary: புதிய குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பள கணக்கீடு
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அடிப்படையிலான கணக்கீடு (1.92, 2.08)
₹18,000 × 1.92 = ₹34,560
₹18,000 × 2.08 = ₹37,440
இதனால்தான் ₹34,560-₹37,440 வரம்பு மிகவும் யதார்த்தமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது உங்கள் முழு அடிப்படை சம்பளத்தையும் புதிய கட்டமைப்பிற்கு மாற்றும் ஒரு பெருக்கி ஆகும். தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
எடுத்துக்காட்டு:
உங்கள் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹30,000 என்றால்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் புதிய அடிப்படை சம்பளம் = ₹57,600
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் புதிய அடிப்படை சம்பளம் = ₹62,400
உண்மையான பலன் இங்குதான் தொடங்குகிறது, ஏனெனில்:
HRA அடிப்படை சம்பளத்தின் சதவீதமாகக் கணக்கிடப்படுகின்றது.
TA, DA உடன் இணைக்கப்பட்டுகின்றது.
PF மற்றும் கிராச்சுட்டி தானாகவே அதிகரிக்கும்.
7வது CPC vs 8வது CPC: வேறுபாடு என்ன?
7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பெரியதாக இருந்தது, ஆனால், அகவிலைப்படி குறைவாக இருந்தது
8வது ஊதியக்குழு அகவிலைப்படி ஏற்கனவே அதிகமாக உள்ளது, எனவே கணிதம் வேறுபட்டிருக்கும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படியில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?
அகவிலைப்படி ரீசெட் விதி
புதிய சம்பள ஆணையம் செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், பழைய அகவிலைப்படி அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்கப்படும். அதன் பிறகு அகவிலைப்படி மீண்டும் 0% இல் தொடங்கும். இதற்குப் பிறகு, CPI-IW அடிப்படையில் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படி அதிகரிக்கும்.
HRA மற்றும் TA மீதான தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?
HRA விகிதங்கள் (இப்போது அமலில் உள்ளவை):
X நகரம்: 27%
Y நகரம்: 18%
Z நகரம்: 9%
அடிப்படை சம்பளம் ₹34,560 என்றால்:
X நகரம் HRA: ₹9,331
Y நகரம் HRA: ₹6,220
Z நகரம் HRA: ₹3,110
அடிப்படை ₹37,440 என்றால்: HRA மேலும் அதிகரிக்கும், பயணப்படியும் அகவிலைப்படியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அதிகரிக்கும்.
8வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் இந்த அலவன்சுகளில் மாற்றங்கள் இருக்கும்:
PF மற்றும் NPS பங்களிப்புகள்
கிராஜுவிட்டி வரம்புகள்
ஓய்வூதிய மறுசீரமைப்பு
மருத்துவம் மற்றும் LTC
குழந்தைகள் கல்வி கொடுப்பனவு
அதாவது கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் இரண்டும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் அதிகரிக்கும்.
யாருக்கு அதிக நன்மை?
இந்த மாற்றத்தால் லெவல் 1 முதல் லெவல் 6 வரை உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மை கிடைக்கும். புதிய அடிப்படையில் அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் தானாகவே அதிகரிக்கும். அகவிலைப்படி மீட்டமைப்பின் ஆரம்ப ஆண்டுகள் இலகுவாகத் தோன்றலாம். ஆனால் அடுத்த 2-3 ஆண்டுகளில் சம்பளம் வேகமாக அதிகரிக்கும். ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியங்களும் புதிய அடிப்படையில் மீண்டும் நிர்ணயிக்கப்படும்.
