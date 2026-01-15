English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் அரியர் கிடைக்கும், எவ்வளவு தெரியுமா?

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் அரியர் கிடைக்கும், எவ்வளவு தெரியுமா?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு லெவல் 1 ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு அரியர் தொகை கிடைக்கும்? முழு தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 09:56 AM IST
  • 24 மாத அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
  • ஆய்வாளர்கள் மற்றும் அறிக்கைகள் சொல்வதென்ன?
  • 2026 ஆம் ஆண்டுக்குள் லெவல்-1 ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

8th Pay Commission Arrears: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். சம்பள உயர்வு பற்றிய பேச்சு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை அறிந்துகொள்ளும் ஆர்வமும் அதிகமாக உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

8வது சம்பளக் கமிஷனின் அமலாக்கத்திற்கு குறிப்பிட்ட தேதியை அரசாங்கம் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், முந்தைய சம்பளக் கமிஷன்களின் வரலாற்றைப் பார்த்தால், ஒரு விஷயம் பொதுவானதாகவே உள்ளது. பரிந்துரைகளை அமல்படுத்துவது தாமதமானால், சம்பள உயர்வு பின்னோக்கிச் செயல்படுத்தப்படும் என்று கருதப்படுகிறது. இதனால்தான் ஊழியர்கள் கணிசமான நிலுவைத் தொகையைப் பெறுகிறார்கள்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அப்டேட்

7வது சம்பளக் கமிஷனின் 10 ஆண்டு கால அவகாசம் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைந்தது. 10 ஆண்டு விதிப்படி புதிய சம்பளக் கமிஷனின் சுழற்சி அடுத்த நாள், அதாவது ஜனவரி 1, 2026 அன்று தொடங்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இது கடந்த காலத்திலும் நடந்துள்ளது. 6வது சம்பளக் குழு ஜனவரி 1, 2006 முதல் பின்னோக்கிச் செயல்படுத்தப்பட்டது. 7வது சம்பளக் குழு ஜனவரி 1, 2016 முதல் பின்னோக்கிச் செயல்படுத்தப்பட்டது.

8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்று அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், இந்த முறையும் அதே அணுகுமுறை பின்பற்றப்படும் என்று ஊழியர் அமைப்புகள் மற்றும் நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். அதாவது அமலாக்கம் தாமதமானாலும், அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

8th CPC Arrears: நிலுவைத் தொகை எத்தனை நாட்களுக்கு கிடைக்கும்?

8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட 18 முதல் 24 மாதங்கள் ஆகும் என்றால், அந்தக் காலத்திற்கு நிலுவைத் தொகை கிட்டைக்கலாம். ஆனால் நிலுவைத் தொகையை மதிப்பிடுவதற்கு முன், கடந்த ஊதியக்குழுக்களில் ஏற்பட்ட சம்பள மாற்றத்தைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

Level 1 Employees: லெவல் 1 ஊழியர்கள்

6th Pay Commission: 6வது சம்பளக் குழுவில் நிலை 1 சம்பளம் எப்படி இருந்தது?

6வது ஊதியக் குழுவில், சம்பளப் பட்டியல் மற்றும் தர ஊதிய முறையால் சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. நிலை 1 ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ₹7,000, கூடுதலாக 125% அகவிலைப்படி இருந்தது. நகரத்தைப் பொறுத்து HRA 30, 20 அல்லது 10% மற்றும் போக்குவரத்து கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது.

இவற்றையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால், மொத்த மாத மொத்த சம்பளம் X நகரத்தில் தோராயமாக ₹19,200, Y நகரத்தில் ₹18,050 மற்றும் Z நகரத்தில் ₹17,350 ஆக இருந்தது.

7th Pay Commission: 7வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்தால் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டது?

7வது ஊதியக் குழு தர ஊதிய முறையை ஒழித்து, சம்பள மேட்ரிக்ஸை அமல்படுத்தியது. நிலை 1க்கான அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், 125% DA அடிப்படை ஊதியத்தில் இணைக்கப்பட்டதால் அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்பட்டது. HRA மற்றும் போக்குவரத்து கொடுப்பனவு புதிய அடிப்படை ஊதியத்தில் கணக்கிடப்பட்டன.

இந்த மாற்றத்திற்குப் பிறகு, தொடக்க மொத்த சம்பளம் X வகை நகரத்தில் தோராயமாக ₹24,000 ஆகவும், Y வகை நகரத்தில் ₹22,000 ஆகவும், Z வகை நகரத்தில் ₹20,200 ஆகவும் மாறியது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருந்தது?

6வது ஊதியக் குழுவின் கடைசி சுற்றுக்கும் 7வது சம்பளக் குழுவின் தொடக்கத்திற்கும் இடையே மாதச் சம்பளத்தில் தெளிவான வேறுபாடு இருந்தது. X வகை நகரத்தில் தோராயமாக ₹4,800 ஆகவும், Y வகை நகரத்தில் தோராயமாக ₹3,950 ஆகவும், Z வகை நகரத்தில் தோராயமாக ₹2,850 ஆகவும் அதிகரிப்பு இருந்தது.

சதவீத வாரியாக, லெவல்-1 ஊழியர்களின் சம்பளம் தோராயமாக 16% முதல் 25% வரை அதிகரித்துள்ளது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் இப்போது 8வது சம்பளக் குழுவின் மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையாக அமைகின்றன.

2026 ஆம் ஆண்டுக்குள் லெவல்-1 ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

- 7வது சம்பளக் குழுவின் கீழ், லெவல்-1 ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆகவே உள்ளது.

- ஆனால் அகவிலைப்படி தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 

- தற்போது, ​​அகவிலைப்படி சுமார் 58 சதவீதமாக உள்ளது. 

- அதாவது மொத்த சம்பளம் தோராயமாக ₹34,440.

- 8வது ஊதியக் குழு சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், இந்த காலகட்டத்தில் அகவிலைப்படி மேலும் அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. 

- அகவிலைப்படி தோராயமாக 68 சதவீதத்தை எட்டினால், மொத்த மாத சம்பளம் தோராயமாக ₹36,240 ஆக இருக்கலாம்.

8வது ஊதியக் குழு பழைய முறையைப் பின்பற்றினால் என்ன நடக்கும்?

மதிப்பீட்டிற்காக, 8வது ஊதியக்குழுவின் கணக்கீடுகள் 7வது ஊதியக் குழுவைப் போலவே இருக்கும் என்று வைத்துக் கொள்வோம். இதன் பொருள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 2.57 ஆகவும், மொத்த சம்பளம் சுமார் 25 சதவீதம் அதிகரிக்கும்.

இந்த சூழ்நிலையில், மதிப்பிடப்பட்ட புதிய சம்பளம் மாதத்திற்கு சுமார் ₹45,300 ஆக உயரலாம். அதாவது தற்போதைய சம்பளம் மாதத்திற்கு சுமார் ₹9,060 அதிகமாக இருக்கும்.

Arrears: 24 மாத அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

புதிய சம்பளம் 24 மாதங்களுக்கு பின்னோக்கி அமல்படுத்தப்பட்டால், மொத்த நிலுவைத் தொகை தோராயமாக ₹217,440 ஆக இருக்கும். அதாவது, நிலை 1 மத்திய அரசு ஊழியர் தோராயமாக ₹2.17 லட்சம் நிலுவைத் தொகையைப் பெறலாம். நிலுவைத் தொகை உயர் லெவல்களில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இன்னும் அதிகரிக்கும்.

இந்தக் கணக்கீடு, மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறையலாம். சில கொடுப்பனவுகள் மாற்றப்படலாம் அல்லது நீக்கப்படலாம். அரசாங்கம் வேறுபட்ட ஊதிய திருத்த சூத்திரத்தையும் அறிமுகப்படுத்தலாம். இதனால்தான் வெவ்வேறு அறிக்கைகள் வெவ்வேறு மதிப்பீடுகளை வழங்குகின்றன.

ஆய்வாளர்கள் மற்றும் அறிக்கைகள் சொல்வதென்ன?

- தரகு நிறுவனமான ஆம்பிட் கேபிடல், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.46 வரை இருக்கலாம் என்றும், இதன் விளைவாக சம்பள உயர்வு 14% முதல் 34% வரை இருக்கும் என்றும் நம்புகிறது. 

- இதற்கிடையில், கோடக் அறிக்கையின்படி, ஃபிட்மென்ட் காரணி 1.8 ஆக இருந்தால், அதிகரிப்பு சுமார் 13% ஆக இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 
- அதாவது முழு நிலுவைத் தொகையும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை  ஒரு காரணியைச் சார்ந்தது.

- தற்போதைய சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, 8வது சம்பளக் குழு சுமார் இரண்டு ஆண்டுகள் தாமதத்துடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். 

- கடந்த முறை போலவே அதே கட்டமைப்பை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டால், தொடக்க நிலையான லெவல் 1 ஊழியர்களுக்கும் லட்சக்கணக்கில் அரியர் தொகை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

லெவல்-1 ஊழியருக்கு 24 மாத தாமதம் என்பது சுமார் ரூ.2.17 லட்சம் நிலுவைத் தொகையைக் குறிக்கும். இருப்பினும், சம்பளக் குழு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்து, அரசாங்கம் இறுதி முடிவை எடுத்த பின்னரே இதில் தெளிவு கிடைக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeessalarypension

