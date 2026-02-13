8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறப்போகும் சம்பளம்.... எழுத்தர்களுக்கு எவ்வளவு தெரியுமா?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இன்னும் சில நாட்களில் மிகப்பெரிய சமள உயர்வை பெறவுள்ளனர். சம்பளம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள், சம்பள அமைப்பு என பல வித முக்கிய அம்சங்களை ஆராய்ந்து மாற்றங்களை பரிந்துரைக்கும் 8வது ஊதியக்குழு சில மாதங்களுக்கு முன்னர் அமைக்கப்பட்டது.
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்து அதன் பின்னர் அரசு அதற்கு ஒப்புதல் அளித்த பின்னர் அது முழுமையாக அமலுக்கு வரும். தங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு பற்றி தெரிந்துகொள்ள அனைத்து ஊழியர்களும் ஆவலாக உள்ளனர். இந்த பதிவில், அஞ்சல் துறையில் குறிப்பிட்ட கிரேட் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு பற்றி காணலாம்.
Postal Department: ஆர்வத்தை தூண்டும் அஞ்சல் துறை
அஞ்சல் துறையில் வேலைகள் நீண்ட காலமாக இளைஞர்களிடையே ஒரு கவனத்தை ஈர்க்கும் விஷயமாக இருந்து வருகின்றன. இதற்கு முதன்மையான காரணம் இதில் உள்ள நிலைத்தன்மை, நிலையான சம்பளம், சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும் சம்பளம் மற்றும் எதிர்கால பாதுகாப்பு. கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் அஞ்சல் துறை வலுவான இருப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏராளமான இளைஞர்கள் இந்தத் துறையில் வேலை செய்ய ஆசைப்படுகிறார்கள். இப்போது, 8வது சம்பளக் குழு இன்னும் சில மாதங்களில் அமையவுள்ளதால், இந்த துரையில் கிடைக்கும் சம்பளமும் அதிகமாக உயரவுள்ளது. 8வது ஊதியக்குழு குறித்த பேச்சு அதிகரித்துள்ள அதே நேரத்தில் அஞ்சல் துறை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு பற்றி தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வமும் அது குறித்த விவாதங்களும் தீவிரமடைந்துள்ளன.
அஞ்சல் துறையில் ஒரு கிளார்க், அதாவது எழுத்தர் பதவிக்கு பொதுவாக குறைந்தபட்சம் 12 ஆம் வகுப்பு பட்டம் அல்லது பட்டப்படிப்பு பட்டம் தேவை. பல பதவிகளுக்கு கணினி அறிவும் தேவைப்படுகிறது. இப்போதெல்லாம் கல்வியின் முக்கியத்துவம் அதிகமாகிவிட்டது. கணினிகள் மற்றும் தட்டச்சு பற்றிய அறிவுடன், நல்ல கல்வி பெற்ற வேட்பாளர்கள் தேர்வில் எளிதாக தேர்ச்சி பெறுகின்றனர். ஆகையால், இந்தத் துறையில் பணிபுரிய விரும்பும் இளைஞர்கள் இந்த விஷயங்களை நினைவில் கொண்டு தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
எழுத்தர்களின் தற்போதைய சம்பளம் என்ன?
- அஞ்சல் துறையில் ஒரு எழுத்தர் சம்பள மேட்ரிக்ஸின் லெவல் 2 இன் கீழ் வருவதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
- அதன் கிரேட் பே ₹1900 ஆகும்.
- 7வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி, ஒரு எழுத்தரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹19,900 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஆனால் அரசு வேலைகளில் அடிப்படை சம்பளம் மட்டும் கிடைப்பதில்லை. இதில் இன்னும் அதிக சலுகைகள் கிடைக்கின்றன.
- ஊழியர்களுக்கு அடிப்படை சம்பளத்துடன் ஏராளமான அலவன்சுகளும் கொடுப்பனவுகளும் வருகின்றன.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் அலவன்சுகள்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் கொடுப்பனவுகளில் அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA), பயணப் படி (TA) மற்றும் பிற துறை சார்ந்த கொடுப்பனவுகள் அடங்கும். இவை அனைத்தையும் ஒன்றாகச் சேர்க்கும்போது, ஒரு கிளார்க்கிற்கு கையில் கிடைக்கு மொத்த சம்பளம் ₹37,120 முதல் ₹39,370 வரை இருக்கும். இந்த காரணத்தால் தான் அரசாங்க பணிகள் இளைஞர்களிடையே பிரபலமாக உள்ளன.
Fitment Factor: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?
புதிய சம்பளக் கமிஷன் அறிவிக்கப்படும் போதெல்லாம், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மிகவும் விவாதிக்கப்படும் விஷயமாகிறது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது புதிய சம்பளத்தை தீர்மானிக்கும் ஒரு பெருக்கல் காரணியாகும். அப்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்படு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை தீர்மானிக்கும்போது, நாட்டில் பணவீக்கம் உயர்வு, ஊழியர்களின் தேவைகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் நிதி நிலை ஆகியவற்றை அரசாங்கம் கருத்தில் கொள்கிறது.
7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. மேலும் இதுவே புதிய சம்பளங்களை நிர்ணயிப்பதற்கான அடிப்படையாக இருந்தது. இப்போது 8வது சம்பளக் குழுவில் இந்தக் காரணி 1.92 முதல் 2.86 -க்குள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்காக மதிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச அனுமானங்களின் அடிப்படையில் அஞ்சல் துறையில் கிளார்க் பதவியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்.
கிளார்க் பதவியில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களின் (லெவல் 2) அடிப்படை சம்பளம்: ரூ.19,900
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 ஆக இருந்தால்:
தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம்: ரூ.19,900
புதிய அடிப்படை சம்பளம்: 19,900 x 1.92
புதிய அடிப்படை சம்பளம் = ரூ.38,208
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக இருந்தால்:
தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம்: ரூ.19,900
புதிய அடிப்படை சம்பளம்: 19,900 x 2.86
புதிய அடிப்படை சம்பளம் = ரூ.56,914
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான சம்பள உயர்வுகள் வேறுபடலாம். சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபடுகின்றது.)
