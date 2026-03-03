8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 2 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். அவர்களது எதிர்பார்ப்பு இன்னும் சில மாதங்களில் நிறைவடையும் என நம்பப்படுகின்றது. அனைவரும் தங்கள் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை அறிந்துகொள்ள விரும்புகிறார்கள். இந்த பதிவில், நிலை 2 (GP-1900) மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை பற்றி தெந்துகொள்ளலாம்.
Level 2 Central Government Employees
லெவல் 2 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய அடிப்படை ஊதியம் என்னவாக இருக்கும்? ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த நிலையில் தீர்மானிக்கப்படும்? இவற்றுடன் HRA (வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு) மற்றும் TA (பயணப் படி) ஆகியவற்றைச் சேர்த்த பிறகு நிகர சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான எதிர்பார்ப்பு என்ன?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளத்தை நிர்ணயிப்பதில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 7வது ஊதியக்குழுவில் அது 2.57 ஆக இருந்தது. இதன் காரணமாக குறைந்தபட்ச சம்பளம் ₹7,000 லிருந்து ₹18,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இப்போது, 8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் தொடர்பாக வெவ்வேறு மதிப்பீடுகள் உள்ளன: 1.92, 2.08 மற்றும் 2.86. இது ஊழியர்களின் புதிய சம்பளத்தை தீர்மானிக்கும்.
முந்தைய ஊதியக் குழுக்களுடன் ஒத்துப்போகும் வகையில், 1.90 அல்லது 1.92 என்ற அளவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இருக்கும் என்று பல அறிக்கைகள் பரிந்துரைத்துள்ளன. 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக இறுதி செய்யப்படவில்லை. ஆகையால், இங்கே வழங்கப்பட்ட கணக்கீடுகளில் சாத்தியமான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை (1.92) பயன்படுத்தியுள்ளோம்.
லெவல் 1 முதல் லெவல் 10 வரை, 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதற்கான மதிப்பீட்டை இங்கே காணலாம்:
Salary Hike: லெவல் 2 அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு
மேலே காண்பிக்கப்பட்டுள்ள கணக்கீட்டின் படி, லெவல் 2 அரசு ஊழியர்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் ரூ.44,657 ஆக அதிகரிக்கும். இதற்கான விரிவான கணக்கீட்டைப் இங்கே புரிந்துகொள்ளலாம்:
- 7வது ஊதியக் குழுவின்படி, லெவல் 2, கிரேடு பே 1900 க்கான தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ₹19,900 ஆகும்.
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், அடிப்படை ஊதியம் ₹38,208 (₹19,900 x 1.92) ஆக உயரும்.
- HRA (வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு) ₹9,170 இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொகை ஊழியரின் நகர வகையைப் பொறுத்து (X, Y, Z) மாறுபடும்.
- மேலும் 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் HRA விகிதங்களும் மாற்றப்படும்.
- நகர வகை மற்றும் ஊதிய அளவைப் பொறுத்து ₹1,350 பயணக் கொடுப்பனவாக (TA) சேர்க்கப்படுகிறது. பயணக் கொடுப்பனவு (TA) அதிக TPTA நகரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
- இவை அனைத்தையும் சேர்த்து, மொத்த மொத்த சம்பளம் ₹48,728 ஆக வருகிறது.
- இருப்பினும், இது கையில் கிடைக்கும் இறுதி ஊதியம் அல்ல.
- அரசு ஊழியர்கள் NPS பங்களிப்பு (திருத்தப்பட்ட அடிப்படை சம்பளத்தில் 10%), அதாவது ₹3,821 ஆக உள்ளது.
- CGHS பங்களிப்பையும் (₹250, ஸ்லாப்பைப் பொறுத்து) செலுத்த வேண்டும்.
- இந்தக் கழிவுகளுக்குப் பிறகு, லெவல் 2 ஊழியர்களின் மதிப்பிடப்பட்ட நிகர சம்பளம் ₹44,657 ஆக இருக்கும்.
புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், அகவிலைப்படி (DA) பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கப்பட்டு, புதிய குறியீட்டின் அடிப்படையில் மீண்டும் கணக்கிடப்படுவதால், முழு கணக்கீட்டிலும் அகவிலைப்படி (DA) பூஜ்ஜியமாகவே வைக்கப்பட்டும்.
அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியமாக்கப்படுமா?
பொதுவாக, புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படும்போது, அகவிலைப்படி (DA) பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கப்படுகிறது. தற்போது, 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. ஜனவரி 2026 முதல், இது 60 சதவீதத்தை எட்டக்கூடும். மேலும் 2 சதவீத அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வந்தவுடன், இந்த எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியமாக ரீசெட் செய்யப்பட்டு, பின்னர் நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில் மீண்டும் கணக்கிடப்பட்டு, வழக்கமான இடைவெளியில் அதிகரிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
(துறப்பு: இந்தக் கணக்கீடு தோராயமானது. இது சாத்தியமான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டது. 8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ பரிந்துரைகள் வெளியிடப்பட்ட பின்னரே உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும்.)
