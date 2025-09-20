English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8வது ஊதியக்குழு: உதவிப் பேராசிரியர்களின் சம்பளம் இரண்டரை மடங்கு அதிகரிக்கும்.... கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் உதவிப் பேராசிரியர் பதவிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு தோராயமாக எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 20, 2025, 05:04 PM IST
  • தவிப் பேராசிரியர் பதவிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு தோராயமாக எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்?
  • தற்போதைய சம்பளம் என்ன?
  • புதிய சம்பளம் என்னவாக இருக்கும்?

Trending Photos

புரட்டாசி 03 வெள்ளிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 03 வெள்ளிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இன்று குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
camera icon10
Guru Peyarchi
இன்று குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
மறைந்த நடிகர் ரோபோ சங்கரின் பழைய புகைப்படங்கள்! எப்படி இருக்காரு பாருங்க..
camera icon7
Robo Shankar
மறைந்த நடிகர் ரோபோ சங்கரின் பழைய புகைப்படங்கள்! எப்படி இருக்காரு பாருங்க..
இன்று தொடங்கும் சிறப்பு யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்குது ஜாக்பாட்!
camera icon6
Special Yoga
இன்று தொடங்கும் சிறப்பு யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்குது ஜாக்பாட்!
8வது ஊதியக்குழு: உதவிப் பேராசிரியர்களின் சம்பளம் இரண்டரை மடங்கு அதிகரிக்கும்.... கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள். தினம் தினம் இது குறித்த பல செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. இவற்றில் சில உண்மை செய்திகளாக இருந்தாலும், சில ஊழியர்களை குழப்பும் வண்ணமும் உள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: காத்திருக்கும் ஊழியர்கள்

மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவில் கிடைக்கவுள்ள சம்பள உயர்வுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். அனைத்து லெவல் ஊழியர்களுக்கும் பம்பர் ஊதிய உயர்வு இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை அறிய அனைவருக்கும் ஆர்வம் உள்ளது

உதவிப் பேராசிரியர் பதவிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு தோராயமாக எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் என்பது பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். நீங்கள் ஒரு அரசு கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகத்தில் உதவிப் பேராசிரியர் பதவியை வகித்தாலோ, அல்லது அந்த பதவிக்கு தயாராகிக்கொண்டிருந்தாலோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

வரும் ஆண்டுகளில் இந்த லெவலில் உள்ள ஊழியர்களின் சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உயரக்கூடும். 8வது ஊதியக் குழுவின் சாத்தியமான பரிந்துரைகள் அடிப்படை ஊதியத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், பிற கொடுப்பனவுகள் மற்றும் வசதிகளையும் கணிசமாக மேம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போதைய சம்பளம் என்ன?

தற்போது, ​​மத்திய அரசின் கீழ் பணிபுரியும் உதவிப் பேராசிரியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹56,100 ஆகும். இதில் அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA), மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் பிற அலவன்சுகள் அடங்கும்.

Fitment Factor: சம்பள உயர்வில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு என்ன?

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், ஊதிய திருத்தத்தில் மிக முக்கியமான காரணியாகும். பழைய அடிப்படை ஊதியத்துடன் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. தற்போதைய மதிப்பீடுகளின்படி, 8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் தோராயமாக 2.5 மடங்கு அதிகரிக்கப்படலாம்.

Salary Hike: புதிய சம்பளம் என்னவாக இருக்கும்?

- 8வது ஊதியக்குழுவில் 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டால், உதவிப் பேராசிரியர்கள் பதவியில் இருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் புதிய அடிப்படை சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹1,44,117 ஐ எட்டக்கூடும். 

- அதாவது, நீங்கள் தற்போது பெறும் ₹56,100 சம்பளம், புதிய ஊதியக்குழுவில் சுமார் இரண்டரை மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கக்கூடும்.

அலவன்சுகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஏற்றம் இருக்கும்

அடிப்படை சம்பளம் அதிகரிக்கும் போது, ​​அதனுடன் தொடர்புடைய அனைத்து அலவன்சுகளும் அதிகரிக்கும். அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு, நகர கொடுப்பனவு மற்றும் மருத்துவ சலுகைகள் அனைத்தும் புதிய அடிப்படை சம்பளத்திற்கு ஏற்ப வழங்கப்படும். இது மொத்த மாதாந்திர சம்பளத்தை இன்னும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.)

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 - லெவல் 7 அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு... யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! சீனியர் கிளார்க் லெவல் 5 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு இவ்வளவா!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalarysalary hikeCentral government employees

Trending News