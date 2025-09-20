8வது ஊதியக்குழு: உதவிப் பேராசிரியர்களின் சம்பளம் இரண்டரை மடங்கு அதிகரிக்கும்.... கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள். தினம் தினம் இது குறித்த பல செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. இவற்றில் சில உண்மை செய்திகளாக இருந்தாலும், சில ஊழியர்களை குழப்பும் வண்ணமும் உள்ளன.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் ஊழியர்கள்
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவில் கிடைக்கவுள்ள சம்பள உயர்வுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். அனைத்து லெவல் ஊழியர்களுக்கும் பம்பர் ஊதிய உயர்வு இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை அறிய அனைவருக்கும் ஆர்வம் உள்ளது
உதவிப் பேராசிரியர் பதவிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு தோராயமாக எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் என்பது பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். நீங்கள் ஒரு அரசு கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகத்தில் உதவிப் பேராசிரியர் பதவியை வகித்தாலோ, அல்லது அந்த பதவிக்கு தயாராகிக்கொண்டிருந்தாலோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
வரும் ஆண்டுகளில் இந்த லெவலில் உள்ள ஊழியர்களின் சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உயரக்கூடும். 8வது ஊதியக் குழுவின் சாத்தியமான பரிந்துரைகள் அடிப்படை ஊதியத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், பிற கொடுப்பனவுகள் மற்றும் வசதிகளையும் கணிசமாக மேம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போதைய சம்பளம் என்ன?
தற்போது, மத்திய அரசின் கீழ் பணிபுரியும் உதவிப் பேராசிரியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹56,100 ஆகும். இதில் அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA), மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் பிற அலவன்சுகள் அடங்கும்.
Fitment Factor: சம்பள உயர்வில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு என்ன?
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், ஊதிய திருத்தத்தில் மிக முக்கியமான காரணியாகும். பழைய அடிப்படை ஊதியத்துடன் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. தற்போதைய மதிப்பீடுகளின்படி, 8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் தோராயமாக 2.5 மடங்கு அதிகரிக்கப்படலாம்.
Salary Hike: புதிய சம்பளம் என்னவாக இருக்கும்?
- 8வது ஊதியக்குழுவில் 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டால், உதவிப் பேராசிரியர்கள் பதவியில் இருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் புதிய அடிப்படை சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹1,44,117 ஐ எட்டக்கூடும்.
- அதாவது, நீங்கள் தற்போது பெறும் ₹56,100 சம்பளம், புதிய ஊதியக்குழுவில் சுமார் இரண்டரை மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கக்கூடும்.
அலவன்சுகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஏற்றம் இருக்கும்
அடிப்படை சம்பளம் அதிகரிக்கும் போது, அதனுடன் தொடர்புடைய அனைத்து அலவன்சுகளும் அதிகரிக்கும். அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு, நகர கொடுப்பனவு மற்றும் மருத்துவ சலுகைகள் அனைத்தும் புதிய அடிப்படை சம்பளத்திற்கு ஏற்ப வழங்கப்படும். இது மொத்த மாதாந்திர சம்பளத்தை இன்னும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.)
