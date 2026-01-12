8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? அரியர் கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பல மாதங்களாக 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான அறிவிப்பு நீண்டுகொண்டே போன நிலையில், இதன் அமலாக்கத்திலும் தாமதம் ஏற்படலாம் என்பது தெளிவாக உள்ளது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல கேள்விகள்
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் நீண்டுகொண்டே போக என்ன காரணம்? ஜனவரி 1 முதல் ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி ஏன் அதிகரிக்கப்படவில்லை? 2016 இல் செயல்படுத்தப்பட்ட 7வது ஊதியக்குழு டிசம்பர் 2025 இல் அதன் 10 ஆண்டு காலத்தை நிறைவு செய்ததால், சம்பள திருத்தம் உடனடியாக செய்யப்படு, ஜனவரி 2026 முதல் சம்பளம் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த செயல்முறை அத்தனை எளிதல்ல. சரியான நேரத்தில் அரிவிக்கப்பட்டாலே ஊதியக்குழுக்களின் அமலாக்கத்தில் தாமதm ஏற்படும்.
8வது ஊதியக்குழுவின் அறிவிப்பிலேயே பெரிய தாமதம் இருந்ததால், இதன் அமலாக்கத்திலும் நீண்ட தாமதம் இருக்கும் என்பதே நிதர்சனமான உண்மையாகும். சமீபத்தில் மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்ட சம்பள கமிஷன் தனது பரிந்துரைகளை அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பித்து அவர்களின் ஒப்புதலைப் பெறும் வரை புதிய சம்பள அளவை செயல்படுத்த முடியாது என்று அரசாங்கம் இப்போது தனது நிலைப்பாட்டை புதுப்பித்துள்ளது. புதிய சம்பள அளவுகோல் பின்னர் செயல்படுத்தப்படலாம் என்றாலும், நிலுவைத் தொகை ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்படும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
Salary Hike: ஜனவரி 1 முதல் சம்பள உயர்வு ஏன் ஏற்படவில்லை?
8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னரே புதிய சம்பள அளவுகோல் செயல்படுத்தப்படும். இதனால்தான் ஜனவரி 1, 2026 முதல் ஊதிய உயர்வு எதுவும் ஏற்படவில்லை. அரசாங்க விதிமுறைகளின்படி, 10 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பித்து அவர்களின் ஒப்புதலைப் பெறும் வரை புதிய ஊதியக் குழுவை செயல்படுத்த முடியாது என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
8வது ஊதியக் குழுவில் தாமதத்திற்கு இதுவும் ஒரு காரணம்
8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2026 க்குள் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால் முன்னர், இந்த மூன்று முக்கிய காரணங்கள் தாமதத்திற்கான காரணங்களாகக் கூறப்பட்டன.
- 8வது ஊதியக் குழுவை உருவாக்குவதற்கான எந்த திட்டமும் தற்போது பரிசீலனையில் இல்லை என்று நிதி அமைச்சகம் முன்பு கூறியிருந்தது. அரசாங்கம் "செயல்திறன் அடிப்படையிலான" சம்பள உயர்வுகளில் கவனம் செலுத்தலாம் என கூறப்பட்டது.
- அரசாங்கம் 10 ஆண்டு இடைவெளியை நீக்கி, வருடாந்திர சம்பள உயர்வுகளுக்கு ஒரு புதிய சூத்திரத்தை (அய்க்ராய்டு ஃபார்முலா போன்றவை) அறிமுகப்படுத்தலாம் என்ற பேச்சு இருந்தது.
- புதிய ஊதியக் குழுவை செயல்படுத்துவது அரசாங்க கருவூலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தும் என்றும் இது குறித்த யோசனை மதிப்பாய்வில் உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டது.
இப்படிப்பட்ட காரணங்கள் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் சார்பில் வெளியிடப்பட்டதால், 8வது ஊதியக்குழு வருமா, வராதா என்ற கேள்வி மத்திய அரசு ஊழியர்களிடமும் ஓய்வூதியதாரர்களிடமும் பெரிய குழப்பமாக உருவெடுத்தது. எனினும், 2025 ஜனவரி மாதம் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டு அரசாங்கம் இந்த குழப்பத்தை நீக்கியது.
Fitment Factor: சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்
8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்களின் சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, ஓய்வூதியக் குழு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை 2.57ல் முதல் 3.68 -க்குள் நணயிக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் இந்த அளவில் நிர்னயிக்கப்படால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000ல் இருந்து ₹26,000 ஆக உயரக்கூடும். இது ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்தை தோராயமாக 25-30% அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை ₹18,000ல் இருந்து ₹40,000-₹50,000 ஆக அரசாங்கம் உயர்த்தக்கூடும் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் தற்போதைய நிலை என்ன?
8வது மத்திய ஊதியக் குழுவை அமைக்க அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் இதற்குத் தலைமை தாங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஆணையத்தின் பணி முடிய அதிக காலம் ஆகும். 8வது ஊதியக்குழ தனது முடிவுகளை எடுக்கும் முன் தரவு சேகரிப்பு, பல்வேறு துறைகளுடன் கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் பொருளாதார தாக்க மதிப்பீடு ஆகிய முக்கிய பணிகளை மேற்கொள்ளும்.
8th CPC Arrears: அரியர் தொகை
ஆணையத்தின் அறிக்கை வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. அதன் பிறகு மத்திய அரசு அதை மதிப்பாய்வு செய்து அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கும். சம்பள உயர்வு தாமதமானாலும், நிலுவைத் தொகை வழங்கப்படும் என்பதால், இந்த தாமதம் ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு இழப்பாக பார்க்கப்படாது. இந்தப் பரிந்துரைகள் 2026–27 ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு திருத்தங்களின் அரியர் தொகை கிடைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
