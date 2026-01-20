English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு.. யாருக்கு எவ்வளவு?

8வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டது முதல், லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இதன் அமலாக்கத்திற்காகவும், தங்களின் ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்காகவும் காத்திருக்கின்றனர். தலைவர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையிலான ஊதியக் குழு, ஒரு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை முடிவு செய்து தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தவுடன், மத்திய அரசு அதை மதிப்பாய்வு செய்து ஒப்புதல் அளிக்கும். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 20, 2026, 09:06 AM IST
  • ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னும் முக்கிய காரணி.
  • 8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு இருக்கலாம்?
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டது முதல், லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இதன் அமலாக்கத்திற்காகவும், தங்களின் ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்காகவும் காத்திருக்கின்றனர். தலைவர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையிலான ஊதியக் குழு, ஒரு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை முடிவு செய்து தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தவுடன், மத்திய அரசு அதை மதிப்பாய்வு செய்து ஒப்புதல் அளிக்கும். 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு

மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தவுடன், குரூப் ஏ, பி, சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களின் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு ஏற்படும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியமும் திருத்தி அமைக்கப்படும். 8வது ஊதியக் குழுவில் ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்திருக்கும். இந்தமுறை ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்  2.15, 2.57 அல்லது 2.86 ஆக இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இதற்கான மதிப்பீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னும் முக்கிய காரணி

8வது ஊதியக் குழுவில் வெவ்வேறு நிலை ஊழியர்களுக்கான எதிர்பார்க்கப்படும் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்ட்ரை சார்ந்துள்ளது. ஒரு புதிய ஊதியக்குழு அமைக்கப்படும்போது, அப்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.

உதாரணமாக, 7வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. எனவே 6வது ஊதியக் குழுவில் ரூ.7,440 ஆக இருந்த அடிப்படைச் சம்பளம், 7வது ஊதியக் குழுவில் ரூ.18,000 ஆக உயர்ந்தது.

8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு இருக்கலாம்?

8வது ஊதியக் குழுவில் 1.83 முதல் 2.86 வரையிலான ஒரு பரந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் வரம்பு பல்வேறு தரகு நிறுவனங்கள் மற்றும் நிபுணர்களால் மதிப்புடப்பட்டுள்ளது. பலர் 8வது ஊதியக் குழுவில் 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரே தொடரும் என்றும் கூறுகிறார்கள். 

Salary Hike: பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள்

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.15 ஆக இருந்தால், சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

- 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.15 ஆக இருந்தால், கணிக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட ஊதியங்கள் பின்வருமாறு இருக்கலாம்.

- Level 1 (entry level, Group D):
லெவல் 1 (நுழைவு நிலை, குரூப் D): தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 ஆக இருந்தால், திருத்தப்பட்ட ஊதியம் ரூ 38,700 ஆக இருக்கும். அதிகரிப்பு - ரூ 20,700.

- Level 10 (entry level, Group A):
லெவல் 10 (நுழைவு நிலை, குரூப் A): தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ.56,100 ஆக இருந்தால், திருத்தப்பட்ட ஊதியம் ஆக ரூ 1,20,615 இருக்கும், அதிகரிப்பு - ரூ 64,515

- Level 18 (Group A senior-most level)
லெவல் 18 (குரூப் A-வில் மூத்த நிலை ஊழியர்கள்): தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ 2,50,000 ஆக இருந்தால், திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் ரூ 5,37,500 ஆக இருக்கும். அதிகரிப்பு - ரூ 2,87,500

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக இருந்தால், சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

- 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஃபிட்மென்ட் காரணி 2.86 ஆக இருந்தால், அடிப்படை சம்பள வரம்பு பின்வருமாறு இருக்கும்.

- Level 1 (entry level, Group D): 
நிலை 1 (நுழைவு நிலை, குரூப் D): தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 ஆக இருந்தால், திருத்தப்பட்ட ஊதியம் ரூ.51,480 ஆக இருக்கும். அதிகரிப்பு = ரூ 33,480

- Level 10 (entry level, Group A officer):
நிலை 10 (நுழைவு நிலை, குரூப் A அதிகாரி): தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ 56,100 ஆக இருந்தால், திருத்தப்பட்ட ஊதியம் ரூ 1,60,446 ஆக இருக்கும். அதிகரிப்பு = ரூ 1,04,346.

- Level 18 (top-most level in Group A):
நிலை 18 (குரூப் A-வில் உச்ச நிலை): தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ 2,50,000 ஆக இருந்தால், திருத்தப்பட்ட ஊதியம் ரூ 7,15,000 ஆக இருக்கும். அதிகரிப்பு=ரூ. 4,65,000.

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தால், சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

- 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பொருந்தும் காரணி 2.57 ஆக இருந்தால், சம்பள வரம்பு பின்வருமாறு இருக்கும்.

- Level 1 (entry level, Group D):
லெவல் 1 (நுழைவு நிலை, குரூப் D): தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 ஆக இருந்தால், திருத்தப்பட்ட ஊதியம் ரூ. 46,260 ஆக இருக்கும். அத்கரிப்பு = ரூ. 28,260.

- Level 10 (Entry level, Group A):
லெவல் 10 (நுழைவு நிலை, குரூப் A): தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 56,100 ஆக இருந்தால், திருத்தப்பட்ட ஊதியம் ரூ. 1,44,177 ஆக இருக்கும். அதிகரிப்பு = ரூ. 88,077.

- Level 18 (Senior-most Group A):
நிலை 18 (மிக மூத்த குரூப் A): தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 2,50,000 ஆக இருந்தால், திருத்தப்பட்ட ஊதியம் ரூ. 6,42,500 ஆக இருக்கும். அதிகரிப்பு = ரூ. 3,92,500.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.)

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அகவிலைப்படி அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணையுமா? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

