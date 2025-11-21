8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 அரசு ஊழியர்களுக்கு இரட்டிப்பாகும் சம்பளம், HRA, TA, DA எல்லாம் உயரும்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2025 ஆம் ஆண்டில் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பு கிடைத்தது. அடுத்ததாக, 2026 ஆம் ஆண்டில் அவர்கள் வரிசையாக பல வித நற்செய்திகளை பெறுவார்கள். 8வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்பட்டு அதன் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. அதன் பரிந்துரைகள் வரும் மாதங்களில் வெளியிடப்படும். இது சுமார் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 70 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பள அமைப்பை முற்றிலுமாக மாற்றும்.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னும் முக்கிய காரணி
ஊழியர்களின் புதிய அடிப்படை சம்பளம் என்னவாக இருக்கும் என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. புதிய கணக்கீட்டில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 2.08 -க்குள் இருக்கலாம் என்றும், இந்த வரம்பின் அடிப்படையில், புதிய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹34,560 முதல் ₹37,440 வரை இருக்கலாம் என்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய மாற்றங்கள்?
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் எப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை எதிர்கொள்வார்கள்? புதிய சம்பள அமைப்பு எப்படி இருக்கும்? சம்பள தொகுப்பு எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது சம்பள ஆணையம் அடிப்படை சம்பளத்தில் மட்டுமல்லாமல், முழு சம்பள அமைப்பிலும் கவனம் செலுத்துகிறது. அதாவது எதிர்காலத்தில், அடிப்படை ஊதியம், கொடுப்பனவுகள், ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை, PF மற்றும் TA-HRA போன்ற கொடுப்பனவுகளுக்கான முழு கட்டமைப்பும் மறு ஆய்வு செய்யப்படும். ஆணையம் தனது ஆய்வைத் தொடங்கியுள்ளது.
புதிய அடிப்படை சம்பளம்: ₹34,560–₹37,440 வரம்பில் இருக்கலாம்
- 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
- 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 2.08 -க்குள் இருக்கக்கூடும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
- இதன் அடிப்படையில் புதிய அடிப்படை ஊதியத்தின் கணக்கிடு:
₹18,000 × 1.92 = ₹34,560
₹18,000 × 2.08 = ₹37,440
- குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் இந்த வரம்பில் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
Salary Hike: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரால் ஏற்படும் சம்பள உயர்வு
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஊதிய அமைப்பு முழுவதையும் மாற்றும் ஒரு பெருக்கியாகும். தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கபட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் தற்போது ₹30,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் புதிய அடிப்படை சம்பளம்: ₹30,000 × 1.92 = ₹57,600
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் புதிய அடிப்படை சம்பளம்: ₹30,000 × 2.08 = ₹62,400
அடிப்படை சம்பளம் மாறும்போது, அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் தானாகவே அதிகரிக்கும். 8வது ஊதியக்குழுவிற்கு பிறகு அகவிலைப்படி மீண்டும் 0% இல் தொடங்கும். HRA புதிய அடிப்படையின் ஒரு சதவீதமாக மாறும், மேலும் TA இரட்டிப்பாகும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆகும்
ஒரு பழமையான சம்பளக் குழு மரபின் படி, புதிய சம்பளக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், முழு அகவிலைப்படியும் (DA) அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி சதவிகிதம் பூஜ்ஜியமாகும். அதன் பிறகு அது மீண்டும் 1%, 2%, 3% என அதிகரிக்கத் தொடங்கும். பின்னர் பணவீக்கத் தரவுகளின் அடிப்படையில் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இது அதிகரிக்கப்படும். 8வது ஊதியக்குழுவிலும் இதே விதி பொருந்தும்.
HRA மற்றும் TA மீதான நேரடி தாக்கம்
HRA அமைப்பு அடிப்படை ஊதியத்தில் 27%, 18% மற்றும் 9% ஆக உள்ளது (X, Y மற்றும் Z நகரங்களுக்கு). புதிய அடிப்படை ஊதியத்தில் X நகரத்தில் HRA இப்படி இருக்கலாம்:
அடிப்படை ₹34,560 என்றால், HRA:
X நகரம் (27%): ₹9,331
Y நகரம் (18%): ₹6,220
Z நகரம் (9%): ₹3,110
அடிப்படை ₹34,560 → HRA ₹9,331
அடிப்படை ₹37,440 → HRA ₹10,108
அகவிலைப்படி 50% மற்றும் 100% ஐ தாண்டும்போது பயணப்படியும் (TA) அதிகரிக்கிறது.
ஒரு ஊழியரின் மொத்த சம்பளம் அடிப்படை சம்பளத்தால் மட்டும் அதிகரிக்காது. பிற கொடுப்பனவுகளும் சேர்ந்து இதில் உயர்வை கொண்டு வருகின்றன. 8வது ஊதியக்குழு சம்பள திருத்தத்தை மட்டுமல்ல, முழுமையான நிதி பாதுகாப்பிற்கான ஒரு புதிய கட்டமைப்பையும் வழங்குகிறது.
எந்த ஊழியர்களுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும்?
8வது ஊதியக் குழு, தற்போது லெவல் 1 முதல் லெவல் 6 வரை உள்ள ஊழியர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த நிலைகளில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சம்பளத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. மேலும் கொடுப்பனவுகள் விரைவாக அதிகரிக்கின்றன. மூத்த ஊழியர்களும் பயனடைவார்கள், ஆனால் கீழ்நிலை ஊழியர்களின் டேக் ஹோம் சேலரியில் மிக முக்கியமான மாற்றம் இருக்கும்.
8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வு சுருக்கமாக....
- 8வது ஊதியக் குழு வெறும் சம்பளத் திருத்தம் மட்டுமல்ல, இது லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முழு நிதித் திட்டங்களையும் மாற்றும்.
- புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 2.08 வரை இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
- இதன் அடிப்படையில், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹34,560 முதல் ₹37,440 வரை இருக்கும்.
- இதைத் தொடர்ந்து, DA, HRA, TA, PF, கிராச்சுட்டி மற்றும் ஓய்வூதியம் வரை அனைத்தும் புதிய கணக்கீடுகளின்படி தீர்மானிக்கப்படும்.
