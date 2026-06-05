/8வது ஊதியக்குழுவிடம் அட்டகாசமான கோரிக்கைகளை வைத்த ஊழியர் சங்கம், நடந்தால் ஜாக்பாட்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திர்க்கிறார்கள். இது குறித்து நாளுக்கு நாள் பல்வேறு செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவை அமைத்ததிலிருந்து, சம்பள உயர்வு குறித்த பல்வேறு ஊகங்களும் கணக்கீடுகளும் பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருகின்றன.
8-வது ஊதியக் குழு தற்போது மிகத் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு நகரங்களில் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. பல்வேறு ஊழியர் அமைப்புகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை ஊதியக் குழுவின் முன் சமர்ப்பித்து வருகின்றன. இந்தக் கோரிக்கைகள் அனைத்திலும், குறிப்பாக அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்’ (Fitment Factor) தொடர்பான விஷயங்களில், கணிசமான அளவு ஒற்றுமை காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், ஊதியக் குழுவின் முன் மற்றொரு முக்கிய கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரும்பாலான ஊழியர் சங்கங்கள் விடுத்துள்ள கோரிக்கைகளில், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் தோராயமாக ₹52,600 ஆகவும், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் தோராயமாக 3.8 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது. ஊதியக் குழுவிற்கு இது போன்ற ஏராளமான கோரிக்கைகள் வந்து சேர்ந்துள்ளன. அதிரடி ஊதிய உயர்வுக்கான சமீபத்தொய கோரிக்கையை வைத்தது யார் என இங்கே காணலாம்.
8-வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய முன்மொழிவு (கோரிக்கைகள் அடங்கிய அறிக்கை), 'இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கத்தால்' (Indian Railways Technical Supervisors Association - IRTSA) சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
IRTSA பின்வரும் முக்கிய கோரிக்கைகளை முப்வைத்துள்ளது:
கீழ்நிலை ஊழியர்களுக்கு 2.92 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைக் கருத்தில் கொள்ளலாம் என்றாலும், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பிரிவைச் சார்ந்த ஊழியர்களுக்கு அதைவிட உயர்ந்த பெருக்க காரணியை வழங்க வேண்டும் என்று IRTSA பரிந்துரைத்துள்ளது.
மே 19, 2026 அன்று ஹைதராபாத்தில் 8-வது ஊதியக் குழுவுடன் நடைபெற்ற கலந்தாய்வின் போது இந்தக் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன. IRTSA-வின் முதன்மையான கோரிக்கை, குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை உயர்த்துவதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி, குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ₹52,600 ஆக உயர்த்தி நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று அச்சங்கம் கோரியுள்ளது.
இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம், முந்தைய ஊதியக் குழுக்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒற்றைப் பெருக்கி முறைக்குப் பதிலாக, ஐந்தடுக்கு ஊதிய நிர்ணயக் காரணி கட்டமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு 8வது ஊதியக் குழுவை வலியுறுத்தியுள்ளது. முன்மொழியப்பட்ட காரணிகள், பொறுப்புகள் மற்றும் தகுதிகளில் உள்ள வேறுபாடுகளைச் சிறப்பாகப் பிரதிபலிக்கும் நோக்கில், நிலைகள் 1–5க்கு 2.92 முதல் உச்சநிலை நிலைகள் 17–18க்கு 4.38 வரை உள்ளன. இது, குறிப்பாகப் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ரயில்வேப் பணிகளில், இளநிலை மற்றும் மூத்த தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களிடையே உள்ள சுருங்கிய ஊதிய இடைவெளிகளை சரிசெய்யும் என்று சங்கம் வாதிடுகிறது.
IRTSA முன்மொழிந்துள்ள ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பரிந்துரைகளை இங்கே காணலாம்:
|ஊழியர் நிலை
|பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
|திருத்தப்பட்ட ஊதியம் (அனுமானம்)
|நிலை 1-5
|2.92
|₹52,560–₹58,400
|நிலை 6-8
|3.50
|₹1,47,000–₹1,57,500
|நிலை 9-12
|3.80
|தற்போதைய ஊதியத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும்
|நிலை 13-16
|4.09
|₹4,90,800
|நிலை 17-18
|4.38
|₹10,95,000
3.8 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? இதைத் துல்லியமாக அறிந்துகொள்ளத் தேவையான கணக்கீடுகளை நாங்கள் மேற்கொண்டுள்ளோம்.
நிலை 1: தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் (₹): 18,000, புதிய ஊதியம் (₹): 68,400 , ஊதிய உயர்வு (₹): 50,400
நிலை 5 : தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் (₹): 29,200, புதிய ஊதியம் (₹): 110,960, ஊதிய உயர்வு (₹): 81,760
நிலை 10: தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் (₹): 56,100, புதிய ஊதியம் (₹): 213,180, ஊதிய உயர்வு (₹): 157,080
நிலை 15: தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் (₹): 182,200, புதிய ஊதியம் (₹): 692,360, ஊதிய உயர்வு (₹): 510,160
நிலை 18: தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் (₹): 250,000, புதிய ஊதியம் (₹): 950,000, ஊதிய உயர்வு (₹): 700,000
சமீப மாதங்களாக, தேசிய கவுன்சில் - கூட்டு ஆலோசனைக் குழு (NC-JCM), பாதுகாப்புத் துறை ஊழியர் அமைப்புகள், ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் மற்றும் ரயில்வே தொழிற்சங்கங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் தங்கள் பரிந்துரைகளை ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்துள்ளன. அந்த வரிசையில் IRTSA-வின் இந்த மனு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏனெனில் இது வெறும் ஊதிய உயர்வு கோரிக்கையுடன் மட்டும் நின்றுவிடாமல், இரயில்வே துறையினுள் நிலவும் பணிசார் தேக்கம், பதவி உயர்வுக்கான தடைகள் மற்றும் ஊதிய சமத்துவம் தொடர்பான சிக்கல்களையும் வலியுறுத்துகிறது.