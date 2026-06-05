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8வது ஊதியக்குழுவிடம் அட்டகாசமான கோரிக்கைகளை வைத்த ஊழியர் சங்கம், நடந்தால் ஜாக்பாட்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் இருக்கும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 05, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:29 AM IST
8வது ஊதியக்குழுவிடம் அட்டகாசமான கோரிக்கைகளை வைத்த ஊழியர் சங்கம், நடந்தால் ஜாக்பாட்
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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