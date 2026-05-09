8வது ஊதியக்குழு: 3.83 ஃபிட்மெண்ட் ஃபேக்டரில் லெவல் 1-18 அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள், ஃபிட்மென்ட் காரணி சூத்திரத்தை 3.83 மடங்காக உயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் தற்போதுள்ள ₹18,000-லிருந்து சுமார் ₹69,000-ஆக உயரும் வாய்ப்புள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 9, 2026, 01:49 PM IST
8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்தும் பணிகள் தற்போது வேகம் பிடித்துள்ளன. கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். அரசுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய பரிந்துரைகளை உருவாக்கும் பணியை இந்த ஊதியக் குழு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது. தற்போது அப்பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கான நோக்கத்துடன் பல்வேறு சங்கங்களுடன் இக்குழு தொடர் ஆலோசனைக் கூட்டங்களையும் அது நடத்தி வருகிறது.

முக்கியத்துவம் பெறும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்

இதற்கிடையில், ஊழியர் சங்கங்கள் அரசுக்குப் பரிந்துரைத்துள்ள ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor) சூத்திரம் குறித்த தீவிர விவாதங்கள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. ஏனெனில், இந்தச் சூத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்குக் கணிசமான சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3.83 மடங்கு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்

- மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள், ஃபிட்மென்ட் காரணி சூத்திரத்தை 3.83 மடங்காக உயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
 - இந்தக் கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் தற்போதுள்ள ₹18,000-லிருந்து சுமார் ₹69,000-ஆக உயரும் வாய்ப்புள்ளது.
- 7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் மதிப்பு 2.57-ஆக இருந்தது.
- தற்போதைய கோரிக்கையானது, அந்த முந்தைய மதிப்பை விட 126 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான உயர்வை வலியுறுத்துகிறது.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அடிப்படை ஊதியமாக ₹18,000 பெறுகின்றனர். முன்மொழியப்பட்டுள்ள 3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அமலுக்கு வந்தால், புதிய அடிப்படை ஊதியத்தின் மதிப்பு ₹68,940-ஆக இருக்கும். இதன் மூலம், ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தில் சுமார் 283 சதவீதம் வரை உயர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.

அதன்படி, நிலை 5 (Level-5) ஊழியர்களின் சம்பளம் ₹29,200-லிருந்து சுமார் ₹1.11 லட்சமாகவும், இடைநிலை அதிகாரிகளான 10-ம் நிலை (Level-10) ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ₹56,100-லிருந்து சுமார் ₹2.14 லட்சமாகவும் உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.83 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், லெவல் 1 முதல் லெவல் 12 வரையிலான மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இங்கே காணலாம்.

அரசு ஊழியர்களின் நிலை வாரியான சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள்:

அரசு ஊழியர்கள் ஊதிய உயர்வு
Level 1: நிலை- 1 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹18,000 -இலிருந்து ₹68,940
Level 2: நிலை- 2 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹19,900 -இலிருந்து ₹76,217
Level 3: நிலை- 3 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹21,700 -இலிருந்து ₹83,111
Level 4: நிலை- 4 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹25,500 -இலிருந்து ₹97,665
Level 5: நிலை- 5 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹29,200 -இலிருந்து ₹1,11,836
Level 6: நிலை- 6 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹35,400 -இலிருந்து ₹1,35,582
Level 7: நிலை- 7 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹44,900 -இலிருந்து ₹1,71,967
Level 8: நிலை- 8 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹47,600 -இலிருந்து ₹1,82,308
Level 9: நிலை- 9 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹53,100 -இலிருந்து ₹2,03,373
Level 10: நிலை- 10 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹56,100 -இலிருந்து  ₹2,14,863
Level 11: நிலை- 11 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹67,700 -இலிருந்து ₹2,59,391
Level 12: நிலை- 12 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ₹78,800 -இலிருந்து ₹3,01,804

மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் அரசு நிர்வாகிகளின் சம்பள உயர்வு

இதற்கிடையில், 3.83 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor) அடிப்படையில், மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் அரசு நிர்வாகிகளும் கணிசமான பலன்களைப் பெறக்கூடும். 18 உயர்மட்ட அதிகாரிகளின் அடிப்படை ஊதியம் ₹2.5 லட்சத்திலிருந்து சுமார் ₹9.57 லட்சமாக உயரக்கூடும். இருப்பினும், இது குறித்த இறுதி முடிவு அரசாங்கத்தையும், ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளையும் சார்ந்தே இருக்கும்.

மேலும், புதிய சூத்திரத்தின்படி, நிலை 13 மற்றும் 14-ல் உள்ள மூத்த அதிகாரிகளின் ஊதியம் முறையே ₹4,71,473 மற்றும் ₹5,52,283 என்ற வரம்பிற்குள் அமையக்கூடும். மேலும், புதிய சூத்திரத்தின் கீழ், 15, 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களின் ஊதியம் சுமார் ₹7,00,000 முதல் ₹9,57,000 வரை உயரக்கூடும்.

8வது ஊதியக்குழு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. NC-JCM முக்கிய கோரிக்கைகள் என்ன?

3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், ரூ.69,000 குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பள உயர்வு ஆகியவை NC-JCM -இன் முக்கிய கோரிக்கைகள் ஆகும்.

2. 3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் லெவல் 5 அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் நிலை 5 (Level-5) ஊழியர்களின் சம்பளம் ₹29,200-லிருந்து சுமார் ₹1.11 லட்சமாக அதிகரிக்கும்.

3. 7-வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு?

7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் மதிப்பு 2.57-ஆக இருந்தது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

