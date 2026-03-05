English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அபாரமான சம்பள உயர்வு... எவ்வளவு தெரியுமா?

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அபாரமான சம்பள உயர்வு... எவ்வளவு தெரியுமா?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள். லெவல் 5 ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 5, 2026, 01:14 PM IST
  • காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்.
  • 50,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கும் ஊழியரின் புதிய சம்பளம் எப்படி இருக்கும்?
  • அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியமாகுமா?

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அபாரமான சம்பள உயர்வு... எவ்வளவு தெரியுமா?

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். சம்பள உயர்வுக்கு முக்கிய காரணியாக இருக்கும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் தீர்மானிக்கபடும் என்பது குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. அனைத்து நிலையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களும் தங்களுக்கான சம்பள உயர்வு பற்றி அறிந்துகொள்ள அதிக ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.

Level 5 Central Government Employees:

இந்த பதிவில் சுமார் ₹50,000 சம்பளம் பெறும் நிலை 5 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு கணக்கீடுகளை பற்றி காணலாம். மேலும், 8வது ஊதியக்குழுவில் கிடைக்கக்கூடிய சில பிரத்யேக நன்மைகள் பற்றியும் புரிந்துகொள்ளலாம்.

Fitment Factor: சம்பள உயர்வுக்கான மந்திரக்கோல் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்

அனைத்து ஊதியக்குழுக்களிலும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் முக்கிய அம்சமாக உள்ளது. இது ஊழியர்களின் புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை தீர்மானிக்க தற்போதைய அடிப்படை சம்பளத்தால் பெருக்கப்படும் ஒரு பெருக்கி ஆகும்.

- 7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது.

- 8வது ஊதியக் குழுவில் (மதிப்பீடு): இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை, ஆனால் கடந்த கால போக்குகள் மற்றும் அறிக்கைகளின் அடிப்படையில், இது சுமார் 1.92 ஆக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. 

இந்த 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இந்த பதிவில் அனைத்து கணக்கீடுகளையும் மேற்கொள்ளலாம்.

8th CPC Salary Hike Calculator: 50,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கும் ஊழியரின் புதிய சம்பளம் எப்படி இருக்கும்?

முதலில், இன்று 50,000 முதல் 55,000 ரூபாய் வரை மொத்த சம்பளம் உள்ள ஒரு ஊழியர் 7வது சம்பளக் குழுவின் எந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஊழியர் சம்பள நிலை 5 இன் கீழ் வருகிறார். இவரது தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ₹29,200. 8வது ஊதியக் குழுவிற்குப் பிறகு அவரது சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் என்ன இருக்கும்? இந்த விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

அட்டவணை

(துறப்பு: இந்தக் கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்குப் பிறகு HRA மற்றும் TA விகிதங்கள் மாறக்கூடும்.)

இதன் மூலம் ஊழியருக்கு ₹21,000 சம்பள உயர்வு இருக்கும் என்பது தெளிவாகிறது. இன்று ₹54,384 மொத்த சம்பளம் உள்ள ஒரு ஊழியரின் மொத்த சம்பளம் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு ₹75,383 ஆக உயரக்கூடும். இது மாதத்திற்கு தோராயமாக ₹21,000 நேரடி அதிகரிப்பாக இருக்கும்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியமாகுமா?

அகவிலைப்படி பற்றிய குழப்பம் பலருக்கு உள்ளது. அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்படுமா என்பது அனைவருக்கும் உள்ள ஒரு கேள்வி. இதற்கான பதில் ‘ஆம்!’. புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டவுடன் அகவிலைப்படி (DA) பூஜ்ஜியமாகும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது வழக்கமாக நடக்கும் ஒரு செயல்முறை ஆகும்.

வழக்கமாக, இதுவரை பெறப்பட்ட அனைத்து அகவிலைப்படியும் ஊழியர்களின் புதிய அடிப்படை சம்பளத்தில் இணைக்கப்படுகிறது. தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி (ஜனவரி 2026 முதல் 60% ஆக இருக்கும்) புதிய அடிப்படை சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறும். இதன் பிறகு, புதிய நுகர்வோர் விலை குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில் அகவிலைப்படி கணக்கீடு மீண்டும் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கும்.

காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு, 8வது ஊதியக் குழு வெறும் சம்பள உயர்வு மட்டுமல்ல, அவர்களின் கனவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு முக்கிய வாய்ப்பாகும். ₹50,000-55,000 சம்பாதிக்கும் ஒரு ஊழியரின் சம்பளத்தில் ₹20,000 க்கும் அதிகமான அதிகரிப்பு இந்த மாற்றம் அவர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க நேர்மறையான மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும் என்பதைக் குறிக்கிறது. இது அவர்களின் வாங்கும் சக்தியை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் எதிர்காலத்திற்காக சிறப்பாகத் திட்டமிடவும் உதவும். ஆகையால், ​​லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களும், ஓய்வூதுயதாரர்களும் 8வது உதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அதிக எதிர்பார்ப்புகளுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு முன் வலுக்கும் கோரிக்கை: HRA மாற்றம்... சம்பளம், ஓய்வூதியத்திலும் முக்கிய திருத்தங்கள்

