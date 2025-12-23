English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8வது ஊதியக்குழு: 2026ல் ஓய்வுபெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் / ஓய்வூதியம், எதில் அரியர் கிடைக்கும்?

8th Pay Commission Latest News: 2026 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. ஓய்வு பெரும் ஊழியர்களுக்கான ஒரு முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 23, 2025, 10:29 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் உற்சாகம் / குழப்பம்.
  • அரியர் தொகையின் கணக்கீடு எப்படி இருக்கும்?
  • 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?

8th Pay Commission Salary Hike: 2025 ஆம் ஆண்டின் கடைசி மாதத்தில் நாம் இருக்கிறோம். இன்னும் சில நாட்களில் 2026 புத்தாண்டு தொடங்கவுள்ளது. புத்தாண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பல நல்ல செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அவர்களிடையே உற்சாகம் நிலவுகிறது.

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் உற்சாகம் / குழப்பம்

7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 -இல் நிறைவடையும். 10 ஆண்டு விதிப்படி ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். ஊழியர்களிடையே 8வது ஊதியக்குழு குறித்த உற்சாகம் அதிகமாக உள்ளது. இதன் மூலம் ஊழியர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள், சம்பள முறை என அனைத்திலும் மாற்றம் செய்யப்படும். 

இதற்கிடையில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையே சில குழப்பங்களும் கேவிகளும் உள்ளன. குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு ஓய்வு பெற்ற அல்லது இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள் அடுத்த சில நாட்களில் ஓய்வு பெறவிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள் சில முக்கிய கேள்விகளை எதிர்கொள்கின்றனர்.

- 2025 ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா அல்லது 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?

- ஒரு ஊழியர் 2026 ஆம் ஆண்டு பணி ஓய்வு பெற்று 8வது ஊதியக்குழு 2028 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்தால், அவருக்கு சம்பளத்தில் அரியர் தொகை கிடைக்குமா அல்லது ஓய்வூதியத்தில் அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை இங்கே காணலாம்:   

2025 ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு, பணி ஓய்வுக்கு பிறகு புதிய சம்பளக் கமிஷனின் நன்மைகள் கிடைக்குமா? அல்லது பழைய சம்பள விகிதத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை பெறுவார்களா?

Retirement: பணி ஓய்வுக்கு பிறகு பலன்கள் கிடைக்காதா?

ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்றவுடன், சம்பளக் கமிஷன் மாற்றங்களின் தாக்கம் இருக்காது என்று பெரும்பாலும் நம்பப்படுகிறது. ஆனால் உண்மை வேறு. ஒரு ஊழியர் 2025 இல் ஓய்வு பெறுகிறார் என்றால், அவருக்கு 8வது ஊதியக்குழு குறித்த எந்த ஏமாற்றமும் இருக்காது. நிதி அமைச்சகம் ஏற்கனவே புதிதாக அமைக்கப்பட்ட 8வது சம்பள கமிஷனுக்கு நவம்பர் 2025 இல் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. அதாவது, கமிஷனின் பரிந்துரைகள் 2027 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் தயாராக இருக்கும். மேலும் அரசாங்கம் அவற்றை 2028 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயல்படுத்தக்கூடும்.

2026 ஆம் ஆண்டு ஓய்வுபெறும் ஊழியர்களுக்கு சம்பளத்தில் அரியர் தொகை கிடைக்குமா அல்லது ஓய்வூதியத்தில் அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

இதில் 2 வகையான அனுமானம் உள்ளது. சில உதாரணங்களின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்:

- மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவை ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு கொண்டு வருவதாக அறிவித்து, ஒரு ஊழியர் நவம்பர் 30 2026 -இல் ஓய்வுபெறுகிறார் என வைத்துக்கொள்வோம். அந்த நிலையில் அவருக்கு 2026 ஜனவரி முதல் நவம்பர் 30 2026 வரை ஊதியத்துக்கான அரியர் தொகையும் அதன் பிறகு ஓய்வூதியத்திற்கான அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்.

- 8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டு முதல் அமலுக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டால், அவருக்கு 1 மாதம் 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் ஓய்வூதிய அரியரும், பின்னர் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் ஓய்வூதிய அரியரும் கிடைக்கும்.

Central Government Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நிவாரணம் கிடைக்கும்

8வது ஊதியக்குழுவை முழுமையாக செயல்படுத்துவதற்கு நேரம் ஆகலாம் என்றாலும், 2025 இல் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள் விலக்கப்பட மாட்டார்கள். 8வது சம்பள கமிஷனின் நன்மைகள் தற்போதைய ஊழியர்களின் சம்பளத்திற்கு மட்டுமல்ல, ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத்திற்கும் பொருந்தும். அதாவது கமிஷனின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், உங்கள் ஓய்வூதியமும் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காணும்.

Arrears: அரியர் தொகையின் கணக்கீடு எப்படி இருக்கும்?

ஓய்வுபெறும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகள் எப்படி கிடைக்கும்? ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.

ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர் 2025 இல் ஓய்வு பெறுகிறார் என்றும், 8வது ஊதியக்குழு 2028 இல் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். அரசாங்க விதிமுறைகள் மற்றும் முந்தைய சம்பள கமிஷன்களின் போக்குகளைப் பார்க்கும்போது, ​​புதிய சம்பள கமிஷன் செயல்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், அதன் கணக்கீடுகள் முந்தைய கமிஷனின் காலாவதி தேதியிலிருந்து செய்யப்படுகின்றன.

அதாவது, 2026 ஜனவரி முதல் ஆணையம் உண்மையாக அமலுக்கு வந்த தேதி வரை, அந்த காலத்திற்கான முழுத் தொகையையும் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் நிலுவைத் தொகையாகப் பெறுவார்கள். லட்சக்கணக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்தத் தொகை ஊழியர்களின் கணக்கில் ஒரே நேரத்தில் வரவு வைக்கப்படும். உங்கள் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பின் அடிப்படையில் நிலுவைத் தொகை கணக்கிடப்படும். அரசாங்கம் இந்தப் பணத்தை நேரடியாக ஓய்வூதியதாரர்களின் கணக்குகளுக்கு மாற்றும்.

எனினும், 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதி குறித்து மத்திய அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த தேதியையும் அறிவிக்கவில்லை. அந்த அறிவிப்பு வந்தபின்னர் தான் தேதி பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeespensionersArrears

