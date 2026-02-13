8வது ஊதியக்குழு வலைத்தளம்: யாரெல்லாம் கருத்துகளை பதிவு செய்ய முடியும்? டெட்லைன் என்ன?

8th Pay Commission Website: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு புதிய அப்டேட் உள்ளது. 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தை (https://8cpc.gov.in/) மத்திய அரசு சில நாட்களுக்கு முன்னர் அறிமுகம் செய்தது. இதன் மூலம் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை திருத்தும் 8வது ஊதியக்குழுவின் செயல்முறை முறையாக அதன் அடுத்த கட்டத்திற்குள் நுழைந்துள்ளது என்பதை புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
மிக முக்கியமாக, அரசாங்கம் இப்போது அமைச்சகங்கள், துறைகள், ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களிடமிருந்து கட்டமைக்கப்பட்ட கருத்துக்களை கோரியுள்ளது. ஊதிய திருத்தம், கொடுப்பனவுகள் அல்லது ஓய்வூதிய கட்டமைப்புகள் குறித்து உங்களுக்கு கருத்துகள் இருந்தால், அதை அரசிடம் தெரிவித்து இந்த செயல்முறையில் பங்களிக்க இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும்.
8th Pay Commission Timeline
நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசாங்கம் முதன்முதலில் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமைப்பை பற்றி ஜனவரி 2025 இல் அறிவித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 3 ஆம் தேதி, நிதி அமைச்சகம் அதை முறையாக அறிவித்தது. அரசாங்கம் ஏற்கனவே குறிப்பு விதிமுறைகளை (ToR) அங்கீகரித்துள்ளது. ஆணையத்திற்கு அதன் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பரிந்துரைகள் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகளை திருத்துவதற்கான அடிப்படையை உருவாக்கும்.
தற்போது இதற்கான ஒரு பிரத்யேக வலைத்தளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், ஆணையம் அதன் விவாதங்களைத் தெரிவிக்க கருத்துகளைச் சேகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
8வது ஊதியக் குழு வலைத்தளம்
புதிதாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ள போர்டல், (https://8cpc.gov.in/), 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான புதுப்பிப்புகள் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றங்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ தளமாக செயல்படுகிறது. தளத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின்படி, MyGov போர்ட்டலில் வழங்கப்பட்ட கேள்வித்தாள் மூலம் ஆணையம் கட்டமைக்கப்பட்ட கருத்துக்களை கோருகிறது.
“8வது மத்திய ஊதியக் குழு சிறந்த தகவல்களைப் பெறுவதற்காகக் கருத்துகள்/உள்ளீடுகளைக் கோருகிறது. MyGov.in வலை போர்ட்டலில் வழங்கப்பட்ட 18 கேள்விகளைக் கொண்ட கேள்வித்தாள் மூலம் இந்த உள்ளீடுகள் கட்டமைக்கப்பட்ட முறையில் கோரப்படுகின்றன,” என்று வலைத்தளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதிக பங்கேற்பை ஊக்குவிக்க, பதிலளிப்பவர்களின் அடையாளம் ரகசியமாக இருக்கும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. பதில்கள் கூட்டாகவும், பண்புக்கூறு அல்லாத அடிப்படையிலும் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும் என்று ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
8வது ஊதியக்குழு வலைத்தளத்தில் யார் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்?
இந்த அழைப்பு தற்போது பணியில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கானது மட்டுமல்ல. இதில் பல்வேறு பங்குதாரர்கள் பங்கேற்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
வலைத்தளத்தில் பகிரப்பட்ட விவரங்களின்படி, பதில்கள் இவர்களிடமிருந்து வரவேற்கப்படுகின்றன:
அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகள்
மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள்
அரசு ஊழியர்கள்
யூனியன் பிரதேசங்களின் ஊழியர்கள்
நீதித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் நீதிமன்ற அதிகாரிகள்/ஊழியர்கள்
ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள்
பணிபுரியும் அல்லது ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் சங்கங்கள் அல்லது அமைப்புகள்
ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள்
ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள்
தனிநபர்கள்
அமைச்சகங்கள், துறைகள், யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் அலுவலகங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது பரிந்துரைக்கப்பட்ட நோடல் மற்றும் துணை-நோடல் அதிகாரிகள்
இந்த பரந்த அளவிலான அணுகுமுறை, ஆணையம் அதன் பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கு முன் பல்வேறு கண்ணோட்டங்களைப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க காலக்கெடு என்ன?
நேரம் குறைவாகவே உள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு கருத்துகளை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி மார்ச் 16 ஆகும். பங்கேற்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் இந்தக் காலக்கெடுவிற்கு முன் செயல்முறையை முடிக்க வேண்டும். ஏனெனில் தாமதமாக சமர்ப்பிக்கப்படும் கருத்துகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வாய்ப்பில்லை.
உங்கள் கருத்தை எவ்வாறு அனுப்புவது
- உங்கள் கருத்துக்களைச் சமர்ப்பிப்பது என்பது முற்றிலும் ஆன்லைன் செயல்முறையாகும்.
- பங்கேற்பாளர்கள் MyGov போர்ட்டலுக்குச் செல்ல வேண்டும்:(https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/)
- தொடங்குவதற்கு, தனிநபர்கள் தங்கள் மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் ஐடியைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்ய வேண்டும் அல்லது பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- சரிபார்ப்புக்காக ஆறு இலக்க OTP அனுப்பப்படும்.
- அங்கீகரிக்கப்பட்டதும், பதிலளிப்பவர்கள் 18 கேள்விகள் கொண்ட கணக்கெடுப்பை அணுகி அதை செய்து முடிக்கலாம்.
- MyGov போர்டல் மூலம் அனுப்பப்படும் கருத்துகள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
"அனைத்து பதில்களும் MyGov போர்டல் மூலம் வர வேண்டும். காகித அடிப்படையிலான பதில்கள், மின்னஞ்சல்கள் அல்லது pdf பதில்கள் ஆணையத்தால் பரிசீலிக்கப்படுவதில்லை" என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது.
ஊழியர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியமானது
சம்பள ஆணையங்கள் வரலாற்று ரீதியாக அரசாங்க சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய கட்டமைப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. 8வது ஊதியக்குழு மூலம் பரிந்துரைக்கப்படும் அனைத்து மாற்றங்களும் லட்சக்கணக்கானவர்களின் ஊதியம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதிய சலுகைகளின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
பல தரப்பினரிடம் கருத்துகளை கேட்டுள்ளதன் மூலம், ஆணையம் அதிக ஆலோசனை மிக்க அணுகுமுறையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதை புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், சங்ககளின் உறுப்பினர்கள் என பலருக்கும் இந்த ஆலோசனை கட்டம், ஊதியக்குழு செயல்முறையில் பங்கெடுத்து பரிந்துரைகளை வெளிப்படுத்தவும், கருத்துகளை தெரிவிக்கவும் ஒரு முறையான வழியை வழங்குகிறது.
