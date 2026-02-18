8வது ஊதியக்குழு: இந்த ஊழியர்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்காது, யாரெல்லாம் லிஸ்டில்?

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழு குறித்த பேச்சுகளும், விவாதங்களும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையே நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது. தங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு பற்றி தெரிந்துகொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான நேரம்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான நேரமாக பார்க்கப்படுகின்றது. ஏனெனில், அடுத்த சில மாதங்களில் 8வது ஊதியக்குழு குறித்த முக்கிய தகவல்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடும். அனைவருக்கும் ஊதிய, ஓய்வூதிய திருத்தம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் ஏற்படவுள்ள மாற்றம், பே மேட்ரிக்ஸ் மாற்றங்கள் என பல விஷயங்களில் லேட்டஸ்ட் தகவல்களை பெற ஆர்வம் உள்ளது. அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சம்பள உயர்வு நன்மை கிடைக்குமா? இதிலிருந்து யாருக்காவது விலக்கு உள்ளதா? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மை அனைவருக்கும் கிடைக்காது
8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளால் அனைவரும் பயனடைய மாட்டார்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஆம், இந்த புதிய சம்பள அமைப்பிலிருந்து விலக்கப்படக்கூடிய சில பிரிவுகள் உள்ளன. யார் இவர்கள்? யாருக்கு 8வது உஊதியக்குழுவின் நன்மைகள் கிடைக்காது?
8வது ஊதியக்குழுவின் வரம்பிற்கு வெளியே உள்ளவர்கள் யார்?
- ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கின்றன.
- தனியார் துறையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை.
- மத்திய அரசுத் துறைகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் அல்லது தற்காலிக அடிப்படையில் பணிபுரியும் மற்றும் மத்திய சிவில் சர்வீஸ் விதிகளின் கீழ் வராத ஊழியர்கள் இந்த அதிகரிப்பால் பயனடைய மாட்டார்கள்.
- பெரும்பாலும், மாநில அரசு ஊழியர்களும் மத்திய அரசின் சம்பளத்திற்கு சமமான சம்பளத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
- ஆனால் 8வது சம்பளக் கமிஷனின் பரிந்துரைகள் அவர்களுக்கு தானாகவே பொருந்தாது. அதை ஏற்றுக்கொள்வதா இல்லையா என்பது மாநில அரசைப் பொறுத்தது.
- மேலும், பொதுத்துறை நிறுவனத்திற்கு அதன் சொந்த சம்பள அமைப்பு உள்ளது.
- சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளை அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், அவர்களின் ஊழியர்கள் எந்த நேரடி சலுகைகளையும் பெற மாட்டார்கள்.
லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்
நாடு முழுவதும் சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் 69 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது உதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருப்பதாக அறிக்கைகள் குறிப்பிடுகின்றன. 8வது சம்பளக் குழுவை அரசாங்கம் அங்கீகரித்தால், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் அதிகரிப்புடன் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு ஆகியவை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
தற்போதைய புதுப்பிப்பு என்ன?
தற்போது, 8வது சம்பளக் குழு அமைக்கப்பட்டு, அமலாக்க பணிகள் நடந்துவருகின்றன. இதன் அமலாக்கம் பற்றி மத்திய அரசு இன்னும் எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. அனைத்து விவாதங்களும் நிபுணர் மதிப்பீடுகள் மற்றும் ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. 7வது சம்பளக் குழு விதிகளின்படி கொடுப்பனவுகள் மற்றும் சம்பளங்கள் தற்போது வழங்கப்படுகின்றன என்று அரசாங்கம் தெளிவாகக் கூறியுள்ளது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வுக்கான கணக்கீடு
8வது ஊதியக்குழுவில், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3,00 -க்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. அந்த நிலையில், குறைந்தபட்ச சம்பளமான ரூ.18,000 வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3.00 -க்குள் இருந்தால், அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.85,800,
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000
