/மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 18 மாத டிஏ அரியர் கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? அப்டேட் என்ன?

8th Pay Commission DA Arrears: 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள், அகவிலைப்படி உயர்வு ஆகியவற்றுக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில், கோவிட் காலத்தில் முடக்கப்பட்ட 18 மாத அகவிலைப்படி அரியர் குறித்து மத்திய அரசின் ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.
கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிறுத்திவைக்கப்பட்ட 18 மாத கால அகவிலைப்படி (18 Months DA Arrears) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (DR) நிலுவைத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என்ற முக்கிய கோரிக்கை மீண்டும் எழுந்துள்ளது. இந்த அரியர் தொகைக்காக பல ஊழியர் சங்கங்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இது குறித்து அவ்வப்போது எழுப்பப்படும் கேள்விகளுக்கு பதிலாக மத்திய அரசும் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தி வருகின்றது.
நிதி அமைச்சகம் அளித்துள்ள பதில் இவ்விஷயத்தில் அரசின் நிலைப்பாட்டைத் தெளிவுபடுத்துகிறது. இதன்படி, லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களோ அல்லது ஓய்வூதியதாரர்களோ எதிர்காலத்தில் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (DR) நிலுவைத் தொகை தொடர்பான எந்தவொரு நிவாரணத்தையும் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என்றே தெரிகிறது. கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக இந்த நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவதற்காகக் காத்திருக்கும் லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களை இந்த முடிவு நேரடியாகப் பாதிக்கும்.
ஊழியர் சங்கங்கள் நிலுவைத் தொகையை வழங்குமாறு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன. நிதி நிலைமை, வருவாய் மற்றும் ஊதியக் குழுவின் நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்த பிறகு, அரசு இது குறித்து எதிர்காலத்தில் முடிவெடுக்கக்கூடும். இருப்பினும், 18 மாத கால அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (DR) நிலுவைத் தொகையை வழங்குவது குறித்து இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்போ அல்லது ஒப்புதலோ வெளியாகவில்லை. எனவே, ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அரசின் அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்களை மட்டுமே நம்பியிருக்க வேண்டும்.
கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காலத்தில் 18 மாதங்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதன் மூலம் மத்திய அரசு ரூ. 34,402.32 கோடியைச் சேமித்ததாக நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. நாட்டின் பொருளாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அந்தப் பெருந்தொற்றுக் காலத்தில், பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்காக இந்தச் சேமிப்புத் தொகை பயன்படுத்தப்பட்டது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த தொகை வழங்க அரசு முடிவு செய்தால், 18 மாத டிஏ அரியராக கிடைக்கும் தொகை ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் பே ஸ்கேலைப் பொறுத்து இருக்கும்.
அதாவது, லெவல் 1 ஊழியர்கள் தோராயமாக குறைந்தபட்சம் ரூ.11,800 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.37,554 வரை பெறுவார்கள்.
லெவல் 13 ஊழியர்களுக்கு ரூ.144,200 முதல் ரூ.2,18,200 வரை கிடைக்கும்.