Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 18 மாத டிஏ அரியர் கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? அப்டேட் என்ன?

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 18 மாத டிஏ அரியர் கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? அப்டேட் என்ன?

8th Pay Commission DA Arrears: கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிறுத்திவைக்கப்பட்ட 18 மாத கால அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (DR) நிலுவைத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என்ற முக்கிய கோரிக்கை மீண்டும் எழுந்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 03, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:45 AM IST
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 18 மாத டிஏ அரியர் கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? அப்டேட் என்ன?
Image Credit: 18 Months DA Arrears Update (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சுக்கிர திசை நாளை முதல் ஆரம்பம்! இந்த 4 ராசிளுக்கு ராஜயோகம்
Shukra Peyarchi14 min ago
2
8th Pay Commission18 min ago
3
FIFA World Cup1 hr ago
4
Udhayanidhi Stalin2 hrs ago
5
EPFOJul 02