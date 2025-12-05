8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி 1 முதல் சம்பள உயர்வா? அகவிலைப்படி தொடருமா? முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கடந்த 1 மாத காலமாக பல நல்ல செய்திகள் கிடைத்துவருகின்றன. புத்தாண்டிலும் இது தொடரவுள்ளது. தற்போது ஊழியர்கள் மத்தியில் பல முக்கிய கேள்விகள் உள்ளன. 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது? ஜனவரி 1 2026 முதல் சம்பள உயர்வு கிடைக்குமா? அகவிலைப்படி மற்றும் பிற அலவன்சுகள் முன்புபோல் அதிகரிக்குமா? இந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் இந்த பதிவில் விடை காணலாம்.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
இன்னும் சில நாட்களில் 2026 புத்தாண்டு தொடங்கவுள்ளது. புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் மத்திய ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நல்ல செய்தி கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. ஜனவரி 1, 2026 முதல் 8வது சம்பளக் குழுவின் உயர்த்தப்பட்ட சம்பளம் அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கு உள்ளது. 7வது ஊதியக்குழு 2014 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டு 2016 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்தது. வழக்கமாக, 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. அந்த வகையில், 2026 ஜனவரியில் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும்.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது?
8வது ஊதியக்குழுக்களுக்கான பணிகள் தற்போதுதான் தொடங்கியுள்ளன. 2025 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவை அறிவித்தது. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் குழு அமைக்கப்பட்டு, பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு (Terms of Reference) ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. எனினும், பல செயல்முறைகள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன. வழக்கமாக ஊதியக்குழுக்களின் அமலாக்கத்திற்கு 1 1/2 - 2 ஆகும் என கூறப்படுகின்றது. அந்த வகையில், 8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டு மத்தியில் அல்லது 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் முழுமையாக அமலுக்கு வரக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பரிந்துரைகளை குழு சமர்ப்பிக்கும்
மத்திய அரசு ஜனவரி 2025 இல் 8வது சம்பளக் கமிஷனை அமைப்பதாக அறிவித்தது. சமீபத்தில் அமைக்கப்பட்ட குழு தனது பணிகளை தொடங்கியுள்ளது. அடிப்படை ஊதியம், கொடுப்பனவுகள், கிரேடு பே, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், ஓய்வூதியம் போன்றவற்றில் ஆணையம் மாற்றங்களை இறுதி செய்யும். ஆணையம் தனது பரிந்துரைகளை சமர்ப்பித்தவுடன் மத்திய அரசு அதை ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் அளிக்கும்.
ஜனவரி 1 ஆம் தேதி ஊழியர்கள் கணக்கில் கூடுதல் பணம் வருமா?
ஜனவரி 1, 2026 முதல் வங்கிக் கணக்குகளில் சம்பள உயர்வு இருக்க வாய்பில்லை. முந்தைய ஊதியக் குழுக்களைப் போலவே, 8வது ஆணையத்தின் அறிக்கையைத் தயாரிக்க 15-18 மாதங்கள் ஆகலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, அமைச்சரவை ஒப்புதல், நிதி பட்ஜெட் மற்றும் பிற நடைமுறைகளுக்கு இன்னும் அதிக நேரம் ஆகலாம். 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 1 20026 முதல் அமலுக்கு வருவதாக கருதப்படும். ஆனால் அதிகரித்த சம்பளம் உண்மையில் கணக்குகளில் எப்போது வரவு வைக்கப்படும் என்று சொல்வது கடினம். இதற்கு முன்னர், ஒரு புதிய ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டபோது, சம்பள உயர்வு செயல்படுத்தப்பட சுமார் 2-3 ஆண்டுகள் ஆனது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், ஜனவரி 2026 முதல் உயர்த்தப்பட சம்பளத்துக்கான அரியர் தொகை கிடைக்கும் என கூறப்படுகின்றது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி, பிற அலவன்சுகள் தொடருமா?
அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA), பயணப்படி (TA) போன்ற அலனவ்சுகள் தொடருமா அல்லது நிறுத்தப்படுமா என்ற குழப்பம் மத்திய அரசு ஊழியர்களிடையே இருந்த நிலையில், இவை அனைத்தும் முன்பு போலவே தொடரும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. எந்தவொரு கொடுப்பனவுகளையும் இணைக்கவோ அல்லது நிறுத்தவோ எந்த நோக்கமும் இல்லை; அவை அப்படியே இருக்கும் என்றும் அரசு கூறியுள்ளது.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு இருக்கும்?
8வது ஊதியக்குழுவில் 1.92 முதல் 3.0-க்குள் இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 7வது ஊதியக்குழுவில் இது 2.57 ஆக உள்ளது. இது அடிப்படை சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
பல்வேறு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்களில் ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே பார்க்கலாம்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
