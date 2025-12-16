English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக் குழு முக்கிய அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 2026 முதல் அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

8வது ஊதியக் குழு முக்கிய அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 2026 முதல் அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

8th Pay Commission Latest News: முந்தைய சுழற்சிகளில், புதிய குழு முறையாக அறிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து அல்லாமல், முந்தைய குழுவின் காலம் முடிந்த தேதியிலிருந்து நிலுவைத் தொகை வழங்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவில் என்ன நடக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 16, 2025, 05:11 PM IST
  • 8வது ஊதியக் குழு அறிக்கை எப்போது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?
  • இதுவரை அரியர் தொகை எவ்வாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது?
  • ஜனவரி 2026 முதல் நிலுவைத் தொகை வழங்கப்படாவிட்டால் என்ன ஆகும்?

8வது ஊதியக் குழு முக்கிய அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 2026 முதல் அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

8th Pay Commission Arrears: 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பாக நாளுக்கு நாள் புதிய தகவல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. அனைத்து முன்னேற்றங்களையும் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர். மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கான காலக்கெடு, நிலுவைத் தொகை மற்றும் சம்பள திருத்தங்கள் குறித்த கேள்விகளுக்கு இன்னும் தெளிவாக பதிலளிக்கவில்லை.

Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

பணவீக்கம் அதிகமாக இருப்பதாலும், வீட்டுச் செலவுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாலும், அடுத்த ஊதியத் திருத்தச் சுழற்சி மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. இதற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் நீண்ட காலமாக காத்திருக்கிறார்கள். அரியர் தொகை ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்படுமா என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.

8th CPC Implementation: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது?

பொதுவாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமலுக்கு வருகின்றன. 7வது ஊதியக்குழு 2016 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்தது. அந்த வகையில், 8வது ஊதியக்குழு 2026 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வர வேண்டும். இதன் அடிப்படையில் ​​ஜனவரி 1, 2026, 8வது ஊதியகுழுவின் சாத்தியமான அமலாக்க தேதியாக பார்க்கப்படுகின்றது. 

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்

8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றி கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, அது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு பிறகு முடிவு எடுக்கப்படும் என மத்திய அரசின் சார்பில் கூறப்பட்டது. அரியர் தொகை எப்போதிருந்து வழங்கப்படும் என்பதை அரசாங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை. இந்த நிச்சயமற்ற தன்மையால், 50 லட்சதற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களும், ஏறத்தாழ 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் எப்போது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிதி நிவாரணம் கிடைக்கும் என்பது குறித்த தெளிவுக்காகக் காத்திருக்கின்றனர்.

அரசாங்கம் இதுவரை கூறியது என்ன?

- ஊழியர் குழுக்களிடையே வளர்ந்து வரும் கவலையைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரின் போது இந்த விவகாரம் மீண்டும் எழுப்பப்பட்டது. 

- நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத் தேதி குறித்து அரசாங்கம் பொருத்தமான நேரத்தில் முடிவு செய்யும் என்று கூறினார்.

- ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவுடன், அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்படும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார். 

- இருப்பினும், நிலுவைத் தொகை ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்படுமா அல்லது அதற்குப் பிந்தைய தேதியிலிருந்து கணக்கிடப்படுமா என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

- இது குறித்த யூகங்கள் தொடர இது வழிவகுத்தது.

8வது ஊதியக் குழு அறிக்கை எப்போது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?

நவம்பர் 2025-ல், அரசாங்கம் 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்து. ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க அதற்கு 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, அறிக்கை 2027-ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், அதற்கான செயல்முறை முடிந்துவிடாது.

ஆணையம் சமர்ப்பித்த பரிந்துரைகளை அரசு ஆய்வு செய்யும். அமைச்சரவையின் ஒப்புதலைப் பெறவும், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை வெளியிடவும் கூடுதலாக மூன்று முதல் ஆறு மாதங்கள் ஆகலாம். இந்த வகையில், 2027 ஆம் ஆண்டில் உண்மையான அமலாக்கம் இருக்கக்கூடும். எனினும், 10 ஆண்டு விதிப்படி அமலாகக் தேதி 2026 ஜனவரி என நிர்ணயிக்கப்படால் அந்த தேதி முதல் அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

அமலாக்கத்தில் ஏற்படும் தாமதம், ஓய்வுபெறும் நிலையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய கவலையாக மாறியுள்ளது. அமலாக்கம் மிகவும் தாமதமானால், திருத்தப்பட்ட ஊதியக் கட்டமைப்பின் முழுப் பலன்களையும் தாங்கள் இழந்துவிடுவோமோ என்று அவர்களுக்கு அச்சம் உள்ளது.

Arrears: இதுவரை அரியர் தொகை எவ்வாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது?

- கடந்தகால ஊதியக் குழுக்களிலும் தாமதங்கள் இருந்தபோதிலும், அவை ஒருவித நம்பிக்கையை அளிக்கின்றன. 

- முந்தைய சுழற்சிகளில், புதிய குழு முறையாக அறிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து அல்லாமல், முந்தைய குழுவின் காலம் முடிந்த தேதியிலிருந்து நிலுவைத் தொகை வழங்கப்பட்டது. 

- உதாரணமாக, 7வது ஊதியக் குழு ஜூன் 2016-ல் செயல்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் சம்பளங்களும் ஓய்வூதியங்களும் ஜனவரி 1, 2016 முதல் முன்தேதியிட்டு திருத்தப்பட்டன. 

- இதேபோல், 6வது ஊதியக் குழு ஆகஸ்ட் 2008-ல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, ஆனாலும் நிலுவைத் தொகைகள் ஜனவரி 1, 2006 முதல் கணக்கிடப்பட்டன. 

- 5வது ஊதியக் குழுவும் இதேபோன்ற முறையைப் பின்பற்றியது.

- இந்த முன்னுதாரணங்கள், செயல்படுத்தப்படுவது தாமதமானாலும், 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் நிலுவைத் தொகைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் வழங்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்புகளை வலுப்படுத்தியுள்ளது. 

- இருப்பினும், இது குறித்து ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை, இது ஒரு உறுதியான விஷயமாக இல்லாமல், யூகமாகவே இருக்கும்.

ஜனவரி 2026 முதல் நிலுவைத் தொகை வழங்கப்படாவிட்டால் என்ன ஆகும்?

அரசாங்கம் சம்பள உயர்வுகளை முன்தேதியிட்டுச் செயல்படுத்துவதற்கு எதிராக முடிவு செய்தால், புதிய ஊதிய அட்டவணை அறிவிக்கப்படும் வரை ஊழியர்கள் 7வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்பின் கீழ் தொடர்வார்கள். அதாவது, இடைப்பட்ட காலத்தில் அடிப்படைச் சம்பளம், அகவிலைப்படி, ஆண்டு ஊதிய உயர்வுகள் மற்றும் பிற சலுகைகள் மாறாமல் அப்படியே தொடரும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

