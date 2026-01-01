8வது ஊதியக்குழு இன்று ஆரம்பமா? அரசு ஊழியர்களுக்கு அரியர் தொகை எப்போது, எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8th Pay Commission Implementation: 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025, அதாவது நேற்றுடன் முடிவடைந்தன. பொதுவாக 10 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. அதன் படி, 8வது ஊதியக்குழு இன்று முதல் அமலுக்கு வருகிறதா? மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதுயதாரர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு என அனைத்து மாற்றங்களும் இன்று முதல் அமலுக்கு வருகின்றனவா? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய ஆண்டு
2026 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான ஆண்டாக இருக்கும். 10 ஆண்டு விதிப்படி 8வது ஊதியக் குழு இன்று முதல் அமலுக்கு வரவேண்டும். ஆனால் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் கிடைக்கவில்லை. 8வது ஊதியக் குழுவை செயல்படுத்துவதற்கான ஆணையம் சமீபத்தில்தான் அமைக்கப்பட்டது. ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்த பின்னர், அரசாங்கம் அதைப் பரிசீலித்து பின்னர் 8வது ஊதியக் குழுவை செயல்படுத்தும்.
இதைத் தொடர்ந்து, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கப்படும். இந்த வகையில், 8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில்தான் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
8th CPC Arrears: அரியர் தொகை
இதற்கு முன்னரும், ஊதியக்குழுக்களின் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டபோதெல்லாம், முந்தைய தேதி முதல் (10 ஆண்டு விதிப்படி) அரியர் தொகை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவிலும் அப்படி நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது நடந்தால், அரியர் தொகை ஜனவரி 1, 2026 முதல் அளிகப்படும். அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் நிலுவைத் தொகையை எப்போது பெறுவார்கள் என்பதைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
புதிய ஊதியக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?
8வது ஊதியக் குழு மற்றும் அதன் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு (ToR) மத்திய அமைச்சரவை 2025 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் ஒப்புதல் அளித்தது. (அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் நவம்பர் 2025 வாக்கில் வெளியிடப்பட்டன). ஆணையம் தனது விரிவான அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க பொதுவாக 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அரசு இதை அங்கீகரிக்கும். இந்த உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரலாம் என வைத்துக்கொண்டாலும், புதிய சம்பள அடுக்குகளின் இறுதி அறிவிப்பு 2027 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் நிலுவைத் தொகை கிடைக்குமா?
- விதிகளின்படி, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து தங்கள் நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள்.
- உதாரணமாக, 8வது ஊதியக் குழு மே 2027 இல் அமல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜனவரி 2026 முதல் ஏப்ரல் 2027 வரை அல்லது 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அவர்களின் சம்பள உயர்வு அமல்படுத்தப்படும் வரை நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள்.
- புதிய சம்பள கமிஷன் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்தால், அறிவிப்பில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடைப்பட்ட மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையை மொத்தமாகப் பெறுவார்கள்.
- எனினும், இதற்கு 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதியை மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும். அந்த அறிவிப்பு இன்னும் வரவில்லை.
- மத்திய அரசின் அறிவிப்பு வந்தபின்னர்தான் அரியர் தொகை பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும்.
Salary Hike Arrears: அரசு ஊழியர்கள் எவ்வளவு நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள்?
ஜனவரி 1 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்படுவது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டவுடன் மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் நிலுவைத் தொகைக்கான ஒரு ஏற்பாட்டைச் சேர்க்கும். அரியர் தொகை அதை பொறுத்து இருக்கும். ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் தங்கள் மொத்த சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியாக தங்கள் நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள்.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்:
- ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ₹45,000 என வைத்துக்கொள்வோம்.
- அவரது சம்பளம் ₹45,000 -இலிருந்து ₹50,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டால், இரண்டு சம்பளங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு, அதாவது ₹5,000 நிலுவைத் தொகையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்.
- சம்பள உயர்வு 15 மாதங்கள் தாமதமானால், 8வது சம்பள கமிஷனின் மொத்த நிலுவைத் தொகை ₹5,000 × 15 = ₹75,000 ஆக இருக்கும்.
