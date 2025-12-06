8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி, அலவன்சுகள் நிறுத்தப்படுமா? 18 மாத குழப்பம் ஏன்?

8th Pay Commission Allowances: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். புதிய ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் என்னென்ன முக்கிய மாற்றங்கள் நிகழும்? 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படி திருத்தம் தொடருமா? சில கொடுப்பனவுகள் இனி நிறுத்தப்படும் என வரும் செய்தி உண்மையா? ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் இந்த பதிவில் விடை காணலாம்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான காலம்
சமீபத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி கிடைத்தது. 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு மத்திய அரசு அங்கீகாரம் அளித்தது. இதைத் தொடர்ந்து, புதிய ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆணையம் 18 மாதங்களுக்குள் தனது பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்கும். 8வது சம்பளக் குழுவை அமல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடு இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. முந்தைய சம்பளக் குழுவை அமல்படுத்தும் நேரத்தின் அடிப்படையில், ஜனவரி 1, 2026 முதல் இதன் அமலாக்கம் இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், 8வது சம்பளக் குழுவை முழுமையாக அமல்படுத்த 2028 வரை காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி நிறுத்தப்படுமா?
8வது சம்பளக் குழுவை அமல்படுத்தும் நேரம் குறித்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் இல்லாததால், பல பிரச்சினைகள் குறித்து பொதுமக்களிடையே குழப்பம் எழுந்துள்ளது. தற்போது அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகின்றது. இதன் காலம் டிசம்பர் 2025 -இல் முடிவடைகிறது. அதன் அடிப்படையில், அடுத்த ஊதியக்குழுவான 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு நிறுத்தப்படுமா என்ற அச்சம் ஊழியர்களிடையே உள்ளது.
எனினும், 8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும் வரை அகவிலைப்படி (DA) அடிப்படை ஊதியத்தின் சதவீதமாக கணக்கிடப்படும். புதிய ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும் வரை, இப்போது உள்ளது போலவே ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில், ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை டிஏ திருத்தப்படும் என சமீபத்தில் அரசு தெளிவுபடுத்தியது. அதாவது, 8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும் வரை, மத்திய ஊழியர்கள் அகவிலைப்படியைப் பெறுவார்கள்.
Allowances: எந்தெந்த கொடுப்பனவுகளை நீக்கப்படும்?
8வது ஊதியக் குழு, தற்போதுள்ள போனஸ் திட்டம் உட்பட அனைத்து கொடுப்பனவுகளையும் மறுஆய்வு செய்யும். இந்தக் கொடுப்பனவுகளின் பயன்பாட்டை இந்த ஆணையம் மதிப்பிடும். தேவைப்பட்டால், சில தேவையற்ற கொடுப்பனவுகள் நீக்கப்படலாம் அல்லது இணைக்கப்படலாம். பயணப் படி, சிறப்பு கடமைப் படி, சிறிய பிராந்திய கொடுப்பனவுகள், பழைய துறை சார்ந்த கொடுப்பனவுகள் போன்றவை நீக்கப்படலாம் அல்லது இணைக்கப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
பொதுவாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஊதியக்குழுக்கள் அமலுக்கு வருகின்றன. 7வது சம்பளக் கமிஷனின் பரிந்துரைகள் தற்போது நாட்டில் ஜனவரி 1, 2016 முதல் அமலில் உள்ளன. ஆகையால், 10 ஆண்டு விதிப்படி 8வது சம்பளக் கமிஷன் ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். இருப்பினும், ஒவ்வொரு சம்பளக் கமிஷனும் அதன் தொடக்கத்திலிருந்து செயல்படுத்தப்படுவதற்கு குறைந்தது இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும்.
உதாரணமாக 7வது ஊதியக்குழுவின் டைம்லைன் இப்படி இருந்தது:
- 7வது ஊதியக்குழு பிப்ரவரி 2014 இல் உருவாக்கப்பட்டது.
- திகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் மார்ச் 2014 இல் இறுதி செய்யப்பட்டன.
- அறிக்கை நவம்பர் 2015 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
- அதன் பிறகு அரசாங்கம் அதை அங்கீகரித்தது.
- ஜனவரி 1, 2016 இல் அது நடைமுறைக்கு வந்தது.
இதன் படி பார்டத்தால், 2027 இறுதியில் அல்லது 2028 -இல் 8வது ஊதியக்குழுவின் முழுமையான அமலாக்கத்திற்கு வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.
அறிக்கை வர எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்?
ஆணையம் 18 மாதங்களுக்குள் தனது அறிக்கையை அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இது ஒரு நிலையான காலக்கெடு. இருப்பினும், ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் அவசர பரிந்துரைகள் தேவைப்பட்டால், ஆணையம் ஒரு இடைக்கால அறிக்கையையும் சமர்ப்பிக்கலாம். இடைக்கால அறிக்கையில், முழு அறிக்கை இன்னும் தயாராகாத நிலையில், ஆணையம் சில முக்கியமான பரிந்துரைகளை விரைவாக அரசாங்கத்திற்கு சமர்ப்பிக்கும்.
Arrears: சம்பள உயர்வு எப்போது கணக்கிடப்படும்? அரியர் கிடைக்குமா?
7வது சம்பளக் குழு 2016 இல் செயல்படுத்தப்பட்டது. இதன் விளைவாக, 8வது சம்பளக் குழுவின் நடைமுறை தேதி ஜனவரி 1, 2026 ஆகும். அதாவது, 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக செயல்படுத்தப்பட இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்றாலும், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்படும். இந்த தேதி முதலான அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
Fitment Factor: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு என்ன?
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஒரு பெருக்கியாகும். மத்திய அரசு ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட சம்பளங்களைக் கணக்கிட இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைப் பயன்படுத்தி புதிய சம்பளத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் மிகவும் எளிமையானது:
புதிய சம்பளம் = அடிப்படை சம்பளம் x ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
Salary Hike: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் சம்பள உயர்வு எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?
சில உதாரணங்களின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
- தற்போது, லெவல் 1 ஊழியரின் மாதாந்திர அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 18,000.
- லெவல் 2 ஊழியர்கள் ₹19,900 பெறுகிறார்கள்.
- தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 என்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 என்றும் வைத்துக் கொண்டால், புதிய சம்பளம் = ₹18,000 x 2.57 = ₹46,260.
- தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹19,900 என்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 என்றும் வைத்துக் கொண்டால், புதிய சம்பளம் = ₹19,900 x 2.57 = ₹49,750.
எத்தனை ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள்?
8வது ஊதியக்குழுவால் சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள். மொத்தத்தில், சுமார் 1 கோடி மக்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் திருத்தப்பட உள்ளன.
