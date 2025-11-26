8வது ஊதியக்குழு: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா? மக்களவையில் பதில்...

8th Pay Commission DA Merger: சமீபத்தில் அமைக்கப்பட 8வது ஊதியக் குழு தனது பணிகளை தொடங்கிவிட்டது. வரும் வாரங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல வித அப்டேட்கள் கிடைக்கவுள்ளன. முதன்மையாக, 8வது ஊதியக்குழுவில் அகவிலைப்படி பற்றி தெரிந்துகொள்ள பலரும் ஆர்வமாக உள்ளனர். அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா? இதனால் என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும்? இது குறித்த முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Lok Sabha: மக்களவையில் அகவிலைப்படி பற்றிய முக்கிய விளக்கம்
டிசம்பர் 1, 2025 அன்று, நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ளது. இதில் 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான சில முக்கிய தகவல்கள் கிடைக்கும் என்ரு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக, ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் உடனடி நிவாரணம் வழங்குவதற்காக, அகவிலைப்படி (DA) / அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றை அடிப்படை ஊதியம் / அடிப்படை ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்கும் திட்டம் உள்ளதா என்பது குறித்த கேள்விக்கு நிதி அமைச்சகம் மக்களவையில் பதிலளிக்கும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது தொடர்பான கேள்விகான கோரிக்கையை மக்களவை உறுப்பினர் ஆனந்த் பதௌரியா சமர்ப்பித்துள்ளார்.
Finance Ministry: நிதி அமைச்சகத்திற்கான கேள்விகள்
மக்களவை வலைத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட 'வரவிருக்கும் கேள்விகளின்' பட்டியலின்படி, பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்குமாறு திரு பதௌரியா நிதி அமைச்சகத்திடம் கேட்டுள்ளார்:
(அ) 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் அமைப்பிற்கான அறிவிப்பை அரசாங்கம் சமீபத்தில் வெளியிட்டதா?
(ஆ) அப்படியானால், அதன் விவரங்கள் என்ன?
(இ) கடந்த 30 ஆண்டுகளில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு பணவீக்கத்தை எதிர்கொண்டுள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்/ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உடனடி நிவாரண நடவடிக்கையாக, தற்போதுள்ள டிஏ/டிஆரை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க அரசு முன்மொழிகிறதா? ஏனெனில் இந்த ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட டிஏ/டிஆர் உண்மையான சில்லறை பணவீக்கத்துடன் ஒத்துப்போகவில்லை.
(ஈ) அப்படியானால், அதன் விவரங்கள் என்ன? மற்றும்
(இ) இல்லையென்றால், அதற்கான காரணங்கள் என்ன?
மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கான பதில்கள் டிசம்பர் 1 முதல் டிசம்பர் 19, 2025 வரை நடைபெறும் நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிருப்தியை அளித்த ToR
இதற்கிடையில், 8வது மத்திய ஊதிய ஆணையத்தை அமைப்பதற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகள் (Terms of Reference) மற்றும் அதன் தீர்மானத்தை அரசாங்கம் சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. இதில் ஊழியர் சங்கங்கள் பல மாற்றங்களையும் கோரியுள்ளன. இதில் உள்ள பல அம்சங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே அதிக அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
பொதுவாக, புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படும்போது, அப்போதுள்ள அகவிலைப்படியும் அகவிலை நிவாரணமும் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அடிப்படை ஓய்வூதியத்துடன் முறையே இணைக்கப்படுகின்றன. அதன் பிறகு அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி கணக்கீடு மீண்டும் தொடங்குகிறது. இது 7வது ஊதிய ஆணையத்திலும் நடந்தது. அதேபோல், 8வது ஊதியக்குழுவிலும் தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு பிறகு திருத்தப்பட்ட சம்பளம்/ஓய்வூதியம் கணக்கிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
"அடிப்படை ஊதியத்தை அகவிலைப்படியுடன் இணைக்கும் செயல்முறை, ஊதியக் குழுக்கள் தங்கள் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கும் போது செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்," என்று 7வது மத்திய ஊதியக் குழு குறிப்பிட்டிருந்தது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எதற்காக அளிக்கப்படுகின்றது?
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசியை ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஈடுகட்ட 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படி திருத்தப்படுகின்றது. AICPI தரவுகளின் அடிப்படையில் இது தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. AICPI என்பது அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டைக் குறிக்கிறது. இது குறிப்பாக தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான பதிப்பாகும்.
அகவிலைப்படி இணைப்பு சுருகமாக...
- டிசம்பர் 1, 2025 அன்று, நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ளது.
- 8வது ஊதியக்குழு குறித்த பல கேள்விகளுக்கு இதில் விடை கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
- அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா என்ற கேள்வி ஏற்கனவே கேள்விகளுக்கான பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
- டிஏ இணைப்பு நடந்தால், அது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி நன்மையை அளிக்கும்.
