Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /8வது ஊதியக் குழு: அகவிலைப்படி கணக்கீட்டில் மாற்றம் வருமா? AIDEF முக்கிய கோரிக்கை

8வது ஊதியக் குழு: அகவிலைப்படி கணக்கீட்டில் மாற்றம் வருமா? AIDEF முக்கிய கோரிக்கை

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மத்தியில் 8-வது ஊதியக்குழு (8th Pay Commission) குறித்த எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இது தொடர்பான ஒவ்வொரு சிறிய செய்தியையும், புதுப்பித்தல்களையும் ஊழியர்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 23, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:09 PM IST
8வது ஊதியக் குழு: அகவிலைப்படி கணக்கீட்டில் மாற்றம் வருமா? AIDEF முக்கிய கோரிக்கை
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PFRDA Pension Sahayak: குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள், இனி ஒரே இடத்தில் எல்லாம் நடக்கும்
Pfrda1 hr ago
2
thai maaman thanga moodhiram scheme1 hr ago
3
Rishabh Pant1 hr ago
4
Parthiban1 hr ago
5
TNPSC Group 1 20262 hrs ago