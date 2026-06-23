/8வது ஊதியக் குழு: அகவிலைப்படி கணக்கீட்டில் மாற்றம் வருமா? AIDEF முக்கிய கோரிக்கை

8th Pay Commission Dearness Allowance: 8-வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளில் அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு முறைகளில் தேவையான மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என பல ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. ஊதியக்குழு தனது இறுதி பரிந்துரைகளை 2027-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் அரசிடம் சமர்ப்பிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மத்தியில் 8-வது ஊதியக்குழு (8th Pay Commission) குறித்த எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இது தொடர்பான ஒவ்வொரு சிறிய செய்தியையும், புதுப்பித்தல்களையும் ஊழியர்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர். பல்வேறு ஊழியர் சங்கங்கள் ஏற்கனவே தங்களது கோரிக்கை பட்டியலை ஊதியக்குழுவிடம் சமர்ப்பித்துள்ளன. இந்த நிலையில், ஊதியக்குழு தனது இறுதி பரிந்துரைகளை 2027-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் அரசிடம் சமர்ப்பிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.
அகவிலைப்படி கணக்கீடு நடைமுறை யதார்த்தத்துடன் ஒத்துப்போகவில்லை என்றும் அதை மாற்ற வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, அகவிலைப்படி கணக்கீட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் AICPI-IW குறியீட்டில் மாற்றம் கோரப்படுகின்றது.
2022-23 ஆம் ஆண்டில் மாற்றி அமைக்கப்பட்ட CPI பாஸ்கெட், உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் பருவகால விவசாயப் பொருட்களின் விலை உயர்வை சரியாகக் கணக்கில் கொள்ளவில்லை என்று AIDEF கூறுகிறது. 2012-ஆம் ஆண்டின் குறியீட்டில் உணவு மற்றும் பானங்கள் 45.86% எடையளவைக் கொண்டிருந்த நிலையில், திருத்தப்பட்ட நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (CPI) தொகுப்பில் அவை 36.75% எடையளவை மட்டுமே கொண்டுள்ளதாகப் பாதுகாப்புத் துறை ஊழியர் அமைப்பு கூறுகிறது.
புதிய முறையில் வீட்டுவசதி, மருத்துவம், போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு, பொழுதுபோக்கு மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் (Weightage) அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சேவைகளின் விலைகள் உணவுப் பொருட்களை விட ஓரளவிற்கு நிலையானதாக இருக்கும். இதனால், உணவுப் பொருட்களின் உண்மையான விலை உயர்வு குறியீட்டில் சரியாகப் பிரதிபலிப்பதில்லை.
ஓய்வூதியதாரர்களின் செலவின முறை முற்றிலும் மாறுபட்டது என்று AIDEF சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் வருமானத்தில் பெரும் பகுதியை உணவு, மருந்துகள், மருத்துவ சிகிச்சை, சுகாதார காப்பீடு (Health Insurance) மற்றும் பராமரிப்பு சேவைகளுக்கு மட்டுமே செலவிடுகின்றனர். பொதுவான CPI பணவீக்கத்தை விட இந்த அத்தியாவசியச் செலவுகள் வேகமாக உயர்கின்றன. இதனால், தற்போதைய முறையில் வழங்கப்படும் அகவிலை நிவாரண உயர்வு (DR Hike) ஓய்வூதியதாரர்களின் வாங்கும் திறனை (Purchasing Power) தக்கவைக்க போதுமானதாக இல்லை என்ர கருத்து நிலவுகிறது.
ஆகையால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, 8-வது ஊதியக்குழுவில் இந்த கணக்கீட்டு முறையை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்பதே ஊழியர் அமைப்புகளின் பலத்த கோரிக்கையாக உள்ளது. AICPI-IW கணக்கீட்டு முறையில் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றங்கள் எற்பட்டால், அது அகவிலைப்படி கணக்கீட்டையும் மாற்றும். இது மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளிக்கும்.