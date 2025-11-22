8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கேள்வி.... ஜனவரி முதல் அகவிலைப்படி நிறுத்தப்படுமா?

8th Pay Commission DA Hike: 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை இந்திய அரசு சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. இதனுடன் நீதிபதி ரஞ்சனா தேசாய் தலைமையிலான மூன்று உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழுவையும் அரசு அமைத்தது. இந்த குழு, சம்பளம், போனஸ், கிராச்சுட்டி, ஓய்வூதியம், சம்பள கட்டமைப்புகள், செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் போன்ற பரிந்துரைகளை 18 மாதங்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பள அமைப்பு, கொடுப்பனவுகள், ஓய்வூதியங்கள், ஊதிய சமநிலை மற்றும் சேவை நிலைமைகளை மதிப்பாய்வு செய்வது உட்பட ஊதியக் குழுவின் நோக்கம் மற்றும் குறிப்பிட்ட பணிகளை இந்த ToR கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. இதில் பொது நிதிகளில் ஏற்படும் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் ஊதிய திருத்தங்களில் நியாயத்தன்மை மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்தல் ஆகியவை அடங்கும். அனைத்து ஊதியக்குழுக்களுக்கும் ToR அடிப்படை ஆவணமாக செயல்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குழப்பம்
7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவடையும். 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும் இதன் செயல்பாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதத்தால், 2027 மத்தியில் (தோராயமாக ஜூலை 2027 முதல்) இதன் முழு செயலாக்கம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், ஜனவரி 2025 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரியர் தொகை அளிக்கபப்டும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா?
இப்போது டிசம்பர் 2025 முதல் ஜூலை 2027 வரை, இடைபட்ட இந்த 18 மாத காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்ற குழப்பம் ஊழியர்களுக்கு உள்ளது. இந்த காலத்தில் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம், ஓய்வூதியம், அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு, பயணப்படி, பிற கொடுப்பவுகள் என இவை அனைத்தும் எதன் அடிப்படையில் வழங்கப்படும்? 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி, 18 மாதங்களில் அகவிலைப்படி 3 முறை திருத்தப்பட வேண்டும். ஆனால், டிசம்பர் மாதத்துடன் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் நிறைவடைவதால், அகவிலைப்படி இந்த வேளியில் திருத்தப்படாதா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
DA மற்றும் HRA நிறுத்தப்படுமா?
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே அகவிலைப்படி (DA) மட்டுமல்லாமல், வீட்டு வாடகைக் கொடுப்பனவு (HRA) மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் குறித்து கவலையும் உள்ளது. தற்போது, அகவிலைப்படி அடிப்படை சம்பளத்தில் 58% ஆக உள்ளது.
நிதி அமைச்சகம் கூறியது என்ன?
ஒரு பெரிய நிவாரணமாக, நிதி அமைச்சகம் இந்த வதந்திகள் அனைத்தையும் முற்றிலும் ஆதாரமற்றவை என்று நிராகரித்து. எந்த அலவன்சையும் நிறுத்தும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என அமைச்சகம் வலியுறுத்தியுள்ளது. அதாவது, 8வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வருவதற்கு முன்னும் பின்னும் அகவிலைப்படி மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் தொடர்ந்து வழங்கப்படும்.
8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமல்படுத்தப்படும் வரை, அகவிலைப்படி உயர்வுகள் மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் 7வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அடுத்த 18 மாதங்களில் அகவிலைப்படி மூன்று முறை அதிகரிக்கப்படும். ஏனெனில் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்படுகிறது. சமீபத்திய போக்குகளின் படி, ஒவ்வொரு முறையும் அகவிலைப்படி தோராயமாக 3% அதிகரித்தால், அடுத்த 18 மாதங்களில் அகவிலைப்படி 67% -ஐ எட்டக்கூடும்.
தற்போதைய அகவிலைப்படி = 58%
அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு = 61%
அடுத்த 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு = 64%
18 மாதங்களுக்குப் பிறகு = 67%
8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வரும்போது அகவிலைப்படியில் இந்த இரு மாற்றங்களில் ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது:
8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும்போது அகவிலைப்படி 67% ஆக இருந்தால்,
- 67% அகவிலைப்படி தொகை மொத்தமாக அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி கணக்கீடு 0% முதல் தொடங்கலாம்.
அல்லது
- 50% அகவிலைப்படி மட்டும் அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, புதிய அகவிலைப்படி கணக்கீடு 17% முதல் தொடங்கலாம்.
எனினும் இவை மதிப்பீடுகளே. இது குறித்த முழுமையான தகவல் 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் வெளிவந்தவுடன்தான் தெரியவரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.)
