8வது ஊதியக்குழு: DA, TA, HRA நிறுத்தப்படுமா? பெரும் குழப்பத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

8th Pay Commission ToR: மத்திய அரசு நவம்பர் 3 ஆம் தேதி 8வது ஊதியக்குழு பரிந்துரை விதிமுறைகளை அறிவித்தது. நீண்ட நாட்களாக 8வது ஊதியக்குழுவின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாமல் தாமதம் ஏற்பட்டுவந்த நிலையில், மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தது. எனினும், பரிந்துரை விதிமுறைகளின் விவரங்கள் வெளிவரத் தொடங்கியது முதல் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் குழப்பங்களும், அச்சங்களும் அதிகமாகியுள்ளன.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்
மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) வெளியிட்டுள்ளதையடுத்து, புதிய ஊதியக் குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது தெளிவாகிறது. நீதிபதி ரஞ்சனா தேசாய் தலைமையிலான மூன்று பேர் கொண்ட குழு தனது பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்கும். தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க ஆணையத்திற்கு அரசாங்கம் 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளது. அதன் அறிக்கை 2027 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் பின்னர், அமைச்சரவை பரிந்துரைகளைப் பற்றி விவாதித்து ஒப்புதல் அளிக்கும்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குழப்பம் என்ன?
8வது ஊதியக் குழுவில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பல அம்சங்கள் இடம்பெறவில்லை. மேலும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நன்மைகள் பல கேள்விகளை இந்த ToR எழுப்பியுள்ளது. இதற்கிடையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு, பயணப்படி போன்ற அலவன்சுகள் நிறுத்தப்படுவது குறித்த ஒரு செய்தி பரவி வருகிறது.
பரிந்துரைகள் எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?
8வது ஊதியக்குழுவின் இந்த அறிக்கை 2027 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்படும் என்றாலும், 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்பது முக்கியமான விஷயம். அதாவது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் புதிய சம்பளத்தின் பலன்களைப் பின்னர் பெறுவார்கள், ஆனால் நிலுவைத் தொகை ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்படும். ஆனால், இப்போது ஊழியர்களுக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய கவலை: ஜனவரி 1, 2026 க்குப் பிறகு DA, HRA மற்றும் TA நிறுத்தப்படுமா என்பதுதான்.
DA, HRA, TA நிறுத்தப்படுமா?
8வது சம்பளக் குழு செயல்படுத்தப்படும்போது, அகவிலைப்படி (Dearness Allowance), வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA) மற்றும் பயணப் படி (TA) போன்ற கொடுப்பனவுகள் நிறுத்தப்படும் என்று பல மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அஞ்சுகிறார்கள். தற்போது, அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. இது ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலில் உள்ளது. அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2027 அன்று அமல்படுத்தப்படும்.
நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
7வது ஊதியக்குழு டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவுபெறுகிறது. ஆனால், 2027 மத்தியில் தான் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வாய்ப்புள்ளது. இடைபட்ட காலத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அலவன்சுகளுக்கு என்ன ஆகும்? இந்த காலத்தில் DA, HRA, TA மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்படாது என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் நம்புகிறார்கள். 8வது சம்பளக் குழு அமல்படுத்தப்படும் வரை, இந்தப் படிகள் அனைத்தும் 7வது சம்பளக் குழுவின் அடிப்படையில் தொடரும் என்பது அவர்களது கருத்தாக உள்ளது. இப்போது உள்ளது போலவே ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படி தொடர்ந்து அதிகரிக்கப்படும் என நம்பப்படுகிறது.
DA Hike: அடுத்த 18 மாதங்களில் அகவிலைப்படி உயர்வு எப்படி இருக்கும்?
ஊதியக் குழு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட குறைந்தது 18 மாதங்கள் ஆகும். இந்த நேரத்தில், அகவிலைப்படி மூன்று முறை அதிகரிக்கப்படும். ஏனெனில் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். சமீபத்திய போக்குகளின் படி, ஒவ்வொரு முறையும் அகவிலைப்படி தோராயமாக 3% அதிகரித்தால், அடுத்த 18 மாதங்களில் அகவிலைப்படி எந்த நிலையை எடும் என பார்க்கலாம்.
தற்போதைய அகவிலைப்படி = 58%
அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு = 61%
அடுத்த 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு = 64%
18 மாதங்களுக்குப் பிறகு = 67%
(பொறுப்பு துறப்பு; இவை மதிப்பீடுகள்தான். உண்மையான அதிகரிப்பு CPI-ஐப் பொறுத்தது. அகவிலைப்படி உயர்வுகள் இதை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கலாம். இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.)
மேலும் படிக்க | பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே ஓய்வூதியம்? பிரதமருக்கு NC-JCM கடிதம்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டு விதியில் மாற்றமா? அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் கூடுமா, குறையுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ