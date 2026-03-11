English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.20000 உயருமா மருத்துவக் கொடுப்பனவு?

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.20000 உயருமா மருத்துவக் கொடுப்பனவு?

Fixed Medical Allowance Hike: 8-வது ஊதியக் குழுவின் செயல்பாடுகள் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக, நிலையான மருத்துவக் கொடுப்பனவை (FMA) 20 மடங்கு உயர்த்தக் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த கருத்துக்களைப் பதிவு செய்ய மார்ச் 16 வரை காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 11, 2026, 12:23 PM IST

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.20000 உயருமா மருத்துவக் கொடுப்பனவு?

8-வது ஊதியக் குழு செய்திகள்: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி காத்துக் கொண்டு இருக்கிறது. 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் விரைவில் இறுதி நிலைக்கு வரவுள்ளதால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. நிலையான மருத்துவக் கொடுப்பனவை (FMA) ரூ.1,000-லிருந்து ரூ.20,000 ஆக உயர்த்தக் கோருவது ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கையாக இருப்பதால், மத்திய அரசு என்ன முடிவு எடுக்கப்போகிறது? மற்றும் 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை எப்பொழுது அமலுக்கு வர வாய்ப்புள்ளது? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்

  1. தற்போது மாதம் ரூ.1,000 ஆக உள்ள நிலையான மருத்துவக் கொடுப்பனவை (FMA) ரூ.20,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்பது ஊழியர் சங்கங்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.
  2. மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைக் (OPS) கொண்டு வர வேண்டும் என அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் கூறி வருகின்றனர். 
  3. அதேநேரம் அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தில் உரிய மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

ஏன் ஃபிக்சட் மெடிகல் அலவன்ஸ் உயர்வு அவசியம்?

மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம் (CGHS) இல்லாத பகுதிகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த ஃபிக்சட் மெடிகல் அலவன்ஸ் (Fixed Medical Allowance) உயர்வு ஒரு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும். தற்போதைய ரூ.1,000 என்ற தொகை, இன்றைய மருத்துவப் பணவீக்கத்துடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் குறைவு. குறிப்பாக கிராமப்புற மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மருத்துவச் செலவுகள் வேகமாக அதிகரித்துள்ளதால், இந்த உயர்வு அவசியமாகக் கருதப்படுகிறது.

8-வது சம்பளக் குழு: தொடரும் பேச்சுவாரத்தை

ஜனவரி மாதத்தில் 8-வது சம்பளக் குழு அதிகாரப்பூர்வமாகச் செயல்படத் தொடங்கியது. தேசிய கவுன்சில் கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின்  (National Council of Joint Consultative Machinery) ஊழியர் தரப்பிடம் ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறது. சுமார் ஒரு கோடி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தொடர்பான கோரிக்கைகள் இந்தச் செயல்முறையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

அரசு இந்த கோரிக்கைகளை எந்த அளவு ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பது வரும் மாதங்களில் தெளிவாகத் தெரியும். ஒருவேளை ரூ.20,000 உயர்வு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், அது லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் பெரும் உதவியாக அமையும்.

8-வது ஊதியக் குழுவின் ஆன்லைன் தளம்

மத்திய அரசு 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான பிரத்யேக இணையதளத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. மார்ச் 16, 2026 வரை ஊழியர்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்களின் கருத்துகளையும் கோரிக்கைகளையும் (FMA உயர்வு உட்பட) ஆன்லைன் வாயிலாகப் பதிவு செய்ய காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் வழங்கிய தகவலில் உள்ள ரூ.20,000 கோரிக்கை இந்தத் தளத்தில் மிக முக்கியமாகப் பதிவாகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மருத்துவக் கொடுப்பனவு குறித்து மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு

ரூ.20000 என்பது மிகப்பெரிய தொகையாக இருப்பதால், அரசு இதனை ஒரு இடைப்பட்ட தொகையாக (உதாரணமாக ரூ.3,000 முதல் ரூ.5,000 வரை) நிர்ணயிக்க வாய்ப்புள்ளதாகச் சில நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். ஆனால் அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் ரூ.20,000 என்பதில் உறுதியாக உள்ளன. இதன் காரணமாக தொடர்ந்து பேச்சுவாரத்தை நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால் இறுதி முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்பது அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு வெளியாகும் போது தான் தெரியவரும்.

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) மீண்டும் வருமா?

சமீபத்தில் மத்திய அரசு ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (Unified Pension Scheme - UPS) என்ற புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த UPS ஓய்வூதியம் திட்டம் கடந்த 2025 ஏப்ரல் முதல் அமலுக்கு வந்தது. ஆனால் பல அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் இன்னும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றன. 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரையில் இது குறித்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிகின்றன். அதேநேரம் மத்திய அரசு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல் படுத்தாது எனவும் தகவல்கள் வருகிறது. 

8-வது ஊதியக் குழு எப்பொழுது அமலுக்கு வரும்?

7-வது ஊதியக் குழுவின் காலம் டிசம்பர் 31, 2025-டன் முடிவடைந்தது. 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் முன் தேதியிட்டு அமல்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதற்கான அரசாணை மற்றும் நிலுவைத் தொகை (Arrears) குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாக இன்னும் சில ஆண்டுகள் ஆகலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

