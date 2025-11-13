English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு சூப்பரான செய்தி: இந்த ஊழியர்களின் சம்பளமும் உயருமா? அதிகரிக்கும் நம்பிக்கை

8வது ஊதியக்குழு சூப்பரான செய்தி: இந்த ஊழியர்களின் சம்பளமும் உயருமா? அதிகரிக்கும் நம்பிக்கை

8th Pay Commission Latest News:  கிராமப்புற டாக் சேவகர்களுக்கும் 8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகள் கிடைக்குமா? விரிவான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 13, 2025, 05:26 PM IST
  • கிராமப்புற டாக் சேவகர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களாக அங்கீகாரம் இல்லை.
  • 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் கூறுவது என்ன?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: நவம்பர் 12, புதன்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: நவம்பர் 12, புதன்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
Gratuity கணக்கீடு: 7 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.65,000 ஊதியம்.... லட்சங்களில் பணிக்கொடை கிடைக்கும்
camera icon11
Gratuity
Gratuity கணக்கீடு: 7 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.65,000 ஊதியம்.... லட்சங்களில் பணிக்கொடை கிடைக்கும்
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்: RCB அணி யாரை தக்கவைக்கிறது? யாரை கழட்டிவிடுகிறது? முழு லிஸ்ட்!
camera icon9
RCB
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்: RCB அணி யாரை தக்கவைக்கிறது? யாரை கழட்டிவிடுகிறது? முழு லிஸ்ட்!
LSG கழட்டிவிடும் வீரர்கள், தக்கவைக்கும் வீரர்கள் யார் யார்? - இது சஞ்சிவ் கோயங்கா பிளான்!
camera icon8
LSG
LSG கழட்டிவிடும் வீரர்கள், தக்கவைக்கும் வீரர்கள் யார் யார்? - இது சஞ்சிவ் கோயங்கா பிளான்!
8வது ஊதியக்குழு சூப்பரான செய்தி: இந்த ஊழியர்களின் சம்பளமும் உயருமா? அதிகரிக்கும் நம்பிக்கை

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய புதுப்பிப்பு. 8வது ஊதியக் குழு தனது பணிகளைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், நாடு முழுவதும், கிராமீன் டாக் சேவக் என அழைக்கபடும் கிராமப்புற டாக் சேவகர்களுக்கு (GDS) நம்பிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இவர்களுக்கும் 8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகள் கிடைக்குமா? விரிவான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Gramin Dak Sevaks: கிராமப்புற டாக் சேவகர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

இதற்கிடையில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அம்பிகாஜி லட்சுமிநாராயண் வால்மீகி பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அணுகி, 8வது ஊதியக் குழுவின் வரம்பில் 2.75 லட்சம் கிராமப்புற டாக் சேவகர்களை சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இது இந்த ஊழியர்களிடையே புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், எம்.பி. வால்மீகி, "சுமார் 2.75 லட்சம் கிராமப்புற டாக் சேவகர்களே அஞ்சல் துறையில் பணிபுரிகின்றனர். இவர்கள் நகர்ப்புறங்களைப் போலவே முக்கியமான கிராமப்புறங்களிலும் முக்கியமான அஞ்சல் சேவைகளை வழங்குகிறார்கள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 

ஓய்வுபெற்ற அதிகாரிகள் தலைமையிலான தனித் துறைக் குழுக்கள், கிராமப்புற டாக் சேவகர்களின் ஊதிய அமைப்பு மற்றும் சேவை நிலைமைகளை மதிப்பிடும் நோக்கில் அவ்வப்போது அமைக்கப்படுகின்றன என்று அவர் கவலை தெரிவித்தார். இந்தச் சூழ்நிலை, கிராமப்புற டாக் சேவகர்கள், ஊதியக் குழுக்களின் பரிந்துரைகளின் கீழ் வழக்கமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அனுபவிக்கும் அத்தியாவசிய சலுகைகளைப் பெறுவதை தடுக்கிறது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களாக அங்கீகாரம் இல்லை

தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமே சம்பளக் கமிஷன் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளுக்குத் தகுதி பெறுகிறார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக, GDS ஊழியர்களுக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அந்தஸ்து இல்லை. அதாவது அவர்கள் 7வது அல்லது 8வது ஊதியக் குழுக்களின் சலுகைகளை இழக்கிறார்கள். 

கிராமின் டாக் சேவகர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் வரம்பில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று எம்.பி. வால்மீகி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். அப்படி நடந்தால் அவர்களும் அஞ்சல் துறையின் மற்ற ஊழியர்களைப் போலவே அதே சம்பள உயர்வு மற்றும் சேவை சலுகைகளை அனுபவிக்க முடியும். 

"இந்த நடவடிக்கை அர்ப்பணிப்புள்ள அஞ்சல் ஊழியர்களின் இந்த குறிப்பிடத்தக்க குழுவிற்கு நீதியை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், அஞ்சல் துறைக்குள் உள்ள கிராமப்புற வலையமைப்பின் செயல்திறன் மற்றும் மன உறுதியையும் அதிகரிக்கும்" என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

7th Pay Commission: 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் கூறுவது என்ன?

7வது ஊதியக் குழு, அதன் ஆய்வில், கிராமீன் டாக் சேவகர்கள் (GDS) மத்திய அரசின் ஊழியர்களாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்று வெளிப்படையாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, GDS சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளுக்கு அஞ்சல் துறை "சம்பளங்கள்" என்ற தலைப்பில் தனி பட்ஜெட்டை ஒதுக்க வேண்டும் என்று ஆணையம் பரிந்துரைத்தது. ஏனெனில் 7வது ஊதியக்குழு என்ற இந்த தலைப்பு வழக்கமான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது.

7வது ஊதியக்குழுவின் அறிக்கை, அஞ்சல் துறைக்குள் செலவின வகைப்பாட்டின் மறுஆய்வில், வழக்கமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் கிராமப்புற அஞ்சல் ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் "சம்பளங்கள்" என்ற தலைப்பின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது. கிராமப்புற அஞ்சல் ஊழியர்கள் மத்திய அரசு ஊழியர்களாக வகைப்படுத்தப்படாததால், அவர்களின் சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் ஒரு தனித்துவமான தலைப்பின் கீழ் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

இந்த ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவில், மத்திய அரசு ஊழியர்களை போலவே, ஊதியக்குழுவின் வரம்பில் வந்தால், அது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தாலும் இந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் உயராதா? அதிர்ச்சி தகவல்

மேலும் படிக்க |  8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், 157% சம்பள உயர்வு சாத்தியம், காரணம் இதுதான்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalary hikeCentral government employeessalary

Trending News