/8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் தாமதமாகிறதா? ஈரான் போரால் அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த பதற்றம்

8th Pay Commission Implementation: 8வது ஊதியக்குழுவின் முழுமையான அமலாக்கத்திற்காகவும், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு, அலவன்சுகளில் ஏற்றம் ஆகியவற்றுக்காகவும் நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக்குழு குறித்து நாளுக்கு நாள் பல வித அப்டேட்கள் வந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில், தற்போது கிடைத்திருக்கும் செய்தி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் தற்போது 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் மிக உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர். மத்திய அரசும், 8வது ஊதியக்குழுவும் ஊழியர் சங்கங்களுடன் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. இந்த விவாதங்களில் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஊழியர்கள் தொடர்பான பல்வேறு நிலுவையில் உள்ள சிக்கல்கள் பற்றி கலந்தாலோசிக்கப்படுகின்றன.
எனினும், இவற்றுக்கு மத்தியில், ஈரானுடன் தொடர்புடைய மோதலால் உருவாகியுள்ள நெருக்கடியும், அத்துடன் அந்நியச் செலாவணியைச் சேமிக்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்த வேண்டுகோளும், ஊழியர்களிடையே கவலைகளை அதிகரித்துள்ளன. நாட்டு மக்கள் சிக்கனத்தை கடைபிடிக்க வேண்டியது மிக அவசியம் என்று பிரதமர் மோடி கூறியதை நாடு எதிர்நோக்கியுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியின் குறியீடாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில், அரசின் கருவூலத்திற்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய 8வது ஊதியக்குழு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அமலுக்கு வருமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. பிரதமரின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து, 8-வது ஊதியக் குழுவின் கால அட்டவணை பாதிக்கப்படக்கூடும் என்ற ஊகங்கள் பரவலாக எழுந்துள்ளன.
- சுமார் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், சுமார் 69 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் சம்பளம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியக் கட்டமைப்புகளைத் திருத்தி அமைக்கும் பணியில் 8-வது மத்திய ஊதியக் குழு ஈடுபட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
- ஊதியக் குழுவின் பணி வரம்புகளுக்கு (Terms of Reference - ToR) அரசு ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
- தற்போது, ஊதியக் குழு பல்வேறு அரசுத் துறைகள், ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுடன் ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
- இது தவிர, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor), 50% அகவிலைப்படியை (Dearness Allowance) அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைத்தல் மற்றும் புதிய ஓய்வூதிய சூத்திரத்தை உருவாக்குதல் போன்ற சிக்கல்கள் குறித்தும் விவாதங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
மேற்கு ஆசியப் பிராந்தியத்தில் ஈரானுடன் தொடர்புடைய பதற்றங்கள் தீவிரமடைந்து வருகின்றன. இப்படி ஒரு அசாதாரண உலகச் சூழல் உள்ள நேரத்தில்தான் 8வது ஊதியக் குழுவின் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சூழல், கச்சா எண்ணெய் விலைகள், கப்பல் போக்குவரத்துச் செலவுகள், பணவீக்கம் மற்றும் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்புகள் ஆகியவற்றின் மீது ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான அழுத்தங்கள் குறித்துக் கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் அரசுக்கு ஒரு பெரிய கூடுதல் செலவின் தொடக்கமாக இருக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இதன் விளைவாக, இத்தகைய பிரம்மாண்டமான செலவினத்தை அரசு தற்போதைக்கு ஒத்திவைக்கக்கூடுமோ என்ற கேள்விகள் சில தரப்பினரிடையே எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன. எரிபொருளைச் சேமிக்குமாறும், அத்தியாவசியமற்ற வெளிநாட்டுப் பயணங்களைத் தவிர்க்குமாறும், தங்கம் வாங்குவதைத் தவிர்த்துக்கொள்ளுமாறும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தபோது, இச்சிக்கலின் முக்கியத்துவம் மக்களுக்கு புரியத் தொடங்கியது. பிரமரின் இந்த செய்தி மத்திய அரசு ஊழியர்களின் (Central Government Employees) அச்சத்தையும் அதிகரித்துள்ளது.
8-வது ஊதியக் குழுவின் முக்கிய விவரங்கள்:
- தற்போதைய நிலவரப்படி, ஈரான் நெருக்கடியின் காரணமாக 8-வது ஊதியக் குழுவின் நடவடிக்கைகள் மெதுவாக்கப்படும் அல்லது ஒத்திவைக்கப்படும் என்பதற்கான எந்த அறிகுறியையும் அரசு வெளியிடவில்லை.
- ஊதியக் குழுவின் கூட்டங்கள், ஆய்வுகள் மற்றும் ஊழியர் சங்கங்களுடனான ஆலோசனைகள் ஆகியவை எவ்விதத் தடையுமின்றித் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
- அரசின் ஊழியர் கொள்கை மற்றும் ஊதியக் குழு தொடர்பான ஒரு தெளிவான அறிக்கை வரும் மாதங்களில் வெளிப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், திருத்தப்பட்ட ஊதியக் கட்டமைப்பானது 2026 ஜனவரி 1 முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படலாம் என்று அரசாங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இருப்பினும், விரிவான கலந்தாய்வுகள் மற்றும் ஆய்வுகளுக்குப் பின்னரே இறுதிப் பரிந்துரைகள் வெளியிடப்படும். ஊழியர் சங்கங்கள் ஏற்கனவே ஆணையத்துடன் பல கட்டக் கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளன. பல்வேறு துறைகளும் ஊழியர் அமைப்புகளும் தொடர்ந்து தங்கள் ஆலோசனைகளையும் மனுக்களையும் சமர்ப்பித்து வருகின்றன. ஆகையால் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தை நோக்கிய பணிகள் தீவிரமாகவே நடைபெற்று வருவதை காண முடிகின்றது.
சம்பள உயர்வு (Salary Hike) தொடர்பாக இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமான புள்ளிவிவரங்கள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், ஊதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் 30 முதல் 34 சதவீதம் வரை உயர்வு ஏற்படக்கூடும் என்பது குறித்து ஊழியர் அமைப்புகளிடையே தற்போது விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஊதிய ஏற்றத்தில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor) மிக முக்கியமான விஷயமாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், இந்தப் அளவுகோலின் அடிப்படையிலேயே புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படவுள்ளது. தற்போதைய மதிப்பீடுகளின்படி, குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியமானது ₹30,000 முதல் ₹41,000 வரையிலும், அல்லது அதைவிட அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. எனினும், 8வது ஊதியக்குழுவின் இறுதி அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தபின்தான் இது பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும்.
8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. புதிய ஊதியக் குழு எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்?
8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2. சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
ஊதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் 30 முதல் 34 சதவீதம் வரை உயர்வு ஏற்படக்கூடும்.
3. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் ஒத்திவைக்கப்படக்கூடுமா?
தற்போதைய நிலவரப்படி, ஈரான் நெருக்கடியின் காரணமாக 8-வது ஊதியக் குழுவின் நடவடிக்கைகள் மெதுவாக்கப்படும் அல்லது ஒத்திவைக்கப்படும் என்பதற்கான எந்த அறிகுறியையும் அரசு வெளியிடவில்லை.