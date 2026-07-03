/8வது ஊதியக் குழு அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.18,000 டு ரூ.69,000... அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த சம்பள உயர்வு சாத்தியமா?

8th Pay Commission: 8-வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கான பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்துகொண்டிருக்கும் இந்த நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வுக்கான எதிர்பார்ப்புகள் உச்சத்தை எட்டியுள்ளன. மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 18,000-லிருந்து சுமார் ரூ. 69,000-ஆக உயரக்கூடும் என்ற தகவல் தற்போது முக்கிய விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. இது ஒரு வகையில் சாத்தியமே என்கிறார்கள் துறை சார்ந்த நிபுணர்கள்.
ரூ. 69,000 என்ற இந்தத் தொகை, ஊழியர் சங்கங்கள் முன்வைத்த ஒரு குறிப்பிட்ட கோரிக்கையிலிருந்து உருவானது. இது 8-வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வமான முன்மொழிவு அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த உயர்வு இருக்காது என நிராகரிக்கவும் முடியாது, கண்டிப்பாக இருக்கும் என உறுதி அளிக்கவும் முடியாது. 8வது ஊதியக்குழுவின் இறுதி பரிந்துரைகள் வெளிவந்த பின்னரே நிலைமை தெளிவாகும். மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் அரசின் நிதிநிலை ஆகியவற்றுக்கு இடையே சமநிலையைப் பேணும் வகையில், இறுதிப் பரிந்துரைகள் மிகவும் நிதானமானதாகவே இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டருக்கான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது. பல்வெறு தொழிலாளர் அமைப்புகள் அளித்துள்ள பரிந்துரைகளும் இதற்கு வலு சேர்க்கின்றன. ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் தொடர்பான சில அனுமானங்கள் இதோ:
பொருத்துதல் காரணி சாத்தியமான நிலை
3.83 பணியாளர் அமைப்புகளின் கோரிக்கை
2.57 சில நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி சாத்தியம்
பல பொருளாதார வல்லுநர்கள் 2.0 முதல் 2.1 வரை மதிப்பிடுகின்றனர்
1.83 ஒப்பீட்டளவில் குறைந்தபட்ச சாத்தியமான வளர்ச்சியின் மதிப்பீடு
3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டரைச் செயல்படுத்துவது அரசாங்கத்திற்கு பெரும் நிதிச்சுமையை ஏற்படுத்தும் என்று பல நிபுணர்கள் நம்புகிறார்கள். எனவே இறுதி எண்ணிக்கை இதை விட மிகக் குறைவாக இருக்கலாம்.
சம்பள உயர்வு குறித்த விவாதத்தின் மையப்புள்ளியாக இருப்பது 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' (fitment factor). புதிய ஊதியக் குழு நடைமுறைப்படுத்தப்படும்போதெல்லாம், ஊழியர்களின் அப்போதைய அடிப்படை ஊதியத்தை மாற்றியமைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பெருக்கல் காரணியே 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' ஆகும். ஊதியம், ஓய்வூதியம் மற்றும் பல்வேறு படிகள் (allowances) ஆகியவற்றை மறு கணக்கீடு செய்வதற்கான அடிப்படையாக இது அமைகிறது.
இந்த 3.83 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டரே ரூ. 69,000 என்ற சம்பள உயர்வு ஊகத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது.
இதில் நிபுணர்கள் இடையே 2 வகையான கருத்துகள் நிலவுகின்றன.
இருப்பினும், 1.83 என்ற ஒப்பீட்டளவில் குறைவான ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் கூட, ரூ. 69,000 என்ற அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும், ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வை அளிக்கும் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.
ஆகையால், ஊழியர் சங்கங்கள் கோருவதை விட ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் குறைவாக இருந்தாலும், கையில் கிடைக்கும் இறுதி ஊதியம் (take-home salary) கணிசமாக உயரக்கூடும்.