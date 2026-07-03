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8வது ஊதியக் குழு அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.18,000 டு ரூ.69,000... அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த சம்பள உயர்வு சாத்தியமா?

8th Pay Commission: ரூ. 69,000 என்ற இந்தத் தொகை, ஊழியர் சங்கங்கள் முன்வைத்த ஒரு குறிப்பிட்ட கோரிக்கையிலிருந்து உருவானது. இது 8-வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வமான முன்மொழிவு அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த உயர்வு இருக்காது என நிராகரிக்கவும் முடியாது, கண்டிப்பாக இருக்கும் என உறுதி அளிக்கவும் முடியாது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 03, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:57 PM IST
8வது ஊதியக் குழு அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.18,000 டு ரூ.69,000... அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த சம்பள உயர்வு சாத்தியமா?
Image Credit: 8th Pay Commission Salary Hike (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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