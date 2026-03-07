8வது ஊதியக்குழு: மீண்டும் வருகிறதா பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்? அரசு ஊழியர்களுக்கு அசத்தலான அப்டேட்

8th Pay Commission Old Pension Scheme: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஒய்வூதியதாரர்களுக்கும் 8வது உதியக்குழு மீது அதிக எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், சம்பளம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள், என அனைத்திலும் ஊழியர்களின் தேவைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை மனதில் கொண்டு குழு பரிந்துரைகளை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Old Pension Scheme: மீண்டும் வருமா பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்?
8வது ஊதியக் குழுவின் பணிகள் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய சீர்திருத்தம் குறித்த விவாதம் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு செயல்முறை நடைபெற்று வரும் நிலையில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) முழுமையாக மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஊழியர் சங்கங்கள் புதுப்பித்துள்ளன. புதிய முறையில் ஓய்வூதிய உறுதி இல்லை என்றும், அரசாங்கம் பழைய முறைக்குத் திரும்ப வேண்டும் என்றும் ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கை என்ன?
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு மற்றும் அகில இந்திய பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பு (AIDEF) உள்ளிட்ட ஊழியர் அமைப்புகள், தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) ஊழியர்கள் தரப்பு வரைவுக் குழுவிடம் தங்கள் கோரிக்கைகளை சமர்ப்பித்துள்ளன. தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய முறை (UPS) இரண்டையும் நீக்கி, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டமான OPS -ஐ மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று தொழிற்சங்கங்கள் தெளிவாகக் கூறியுள்ளன.
சமீபத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட UPS -க்கு மிகக்குறைந்த அளவிலான ஊழியர்களே மாறியுள்ளனர். அரசாங்கம் எதிர்பார்த்ததை விட இந்த எண்ணிக்கை மிக குறைவாகவே இருந்தது. நவம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி, 122,123 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமே UPS-ஐத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்திற்குத் தெரிவித்தது. இதில் புதிதாகப் பணியமர்த்தப்பட்ட ஊழியர்கள், ஏற்கனவே உள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் சில ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் அடங்குவர். தகுதியான ஊழியர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை சுமார் 23 லட்சம் முதல் 25 லட்சம் வரை இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது மொத்த ஊழியர்களில் 4–5% பேர் மட்டுமே UPS-ஐ ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.
தொழிற்சங்கத் தலைவர்கள் கூறுவது என்ன?
இந்த குறைந்த எண்ணிக்கை, புதிய ஓய்வூதிய முறையில் ஊழியர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது என்று தொழிற்சங்கத் தலைவர்கள் கூறுகின்றனர். OPS-ன் கீழ், ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்றபோது அவர்களின் கடைசி சம்பளத்தில் தோராயமாக 50% ஓய்வூதியத்தையும், அகவிலைப்படி (DA)-யையும் பெற்றதாக அவர்கள் வாதிடுகின்றனர். இருப்பினும், NPS-ன் கீழ், ஓய்வூதியங்கள் சந்தை வருமானத்தைச் சார்ந்து இருப்பதால், எதிர்கால வருமானம் நிச்சயமற்றதாக உள்ளது.
இருப்பினும், அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு இந்த விஷயத்தில் தெளிவாக இருந்துள்ளது. OPS-ஐ மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தும் திட்டம் தற்போது இல்லை என்று அரசாங்கம் கூறுகிறது. பொது கருவூலத்தில் ஓய்வூதியத்தின் நீண்டகால சுமையை ஈடுசெய்ய NPS அவசியம் என்பது அரசின் வாதமாக உள்ளது. ஆகையால், NPS-ஐ முற்றிலுமாக நீக்குவதற்குப் பதிலாக, அரசாங்கம் ஒரு நடுத்தர நிலையைக் கண்டுபிடித்து, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்திற்கு சில உத்தரவாதங்களை வழங்கும் UPS விருப்பத்தை வழங்கியுள்ளது.
இப்போது 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான விவாதங்கள் தொடங்கியுள்ளதால், ஓய்வூதியப் பிரச்சினை மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய தலைப்பாக மாறக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது. அரசாங்கம் நிதி சார்ந்த கவலைகளை மேற்கோள் காட்டி வரும் நிலையில், ஊழியர் அமைப்புகள் இந்தப் பிரச்சினையை தீவிரமாக எழுப்பத் தயாராகி வருகின்றன. எனவே, ஓய்வூதிய முறை தொடர்பாக ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் என்னென்ன பெரிய மாற்றங்களை வெளிப்படுத்தும் என்பதை வரும் மாதங்களில் பார்ப்பது முக்கியம்.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?
சம்பள உயர்வுக்கும், ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு முக்கிய காரணியாக இருப்பது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர். இது புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கி ஆகும். புதிய சம்பளக் குழு செயல்படுத்தப்படும் வரை, ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA) வழங்கப்படுகிறது. இது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அதிகரிக்கும். சில நேரங்களில், புதிய கமிஷன் செயல்படுத்தப்படும் நேரத்தில், அகவிலைப்படி 100% அல்லது அதற்கு மேல் அடையும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், திரட்டப்பட்ட அகவிலைப்படி முதலில் இருக்கும் அடிப்படை ஊதியத்தில் சேர்க்கப்படும், அதைத் தொடர்ந்து அடிப்படை சம்பளம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்படும்.
இதற்கான தெளிவான உதாரணம் 7வது ஊதியக் குழுவின் போது காணப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், அகவிலைப்படி 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது, மேலும் அகவிலைப்படி தோராயமாக 125% ஆக இருந்தது. ஒரு பணியாளரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.7,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். 125% DA-வைச் சேர்த்தால் மொத்த சம்பளம் ரூ.15,750 ஆகக் கிடைத்தது. புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ரூ.2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டபோது, அது ரூ.18,000 ஆனது. இந்த வகையில், உண்மையான உயர்வு ரூ.2,250 மட்டுமே, அதாவது தோராயமாக 14.3%. அதாவது 157% ஆகத் தோன்றிய அதிகரிப்பு உண்மையில் சுமார் 14% மட்டுமே என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
