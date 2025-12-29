English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி 1 2026 முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு அரியர் கிடைக்குமா? நிபுணர்கள் உறுதி

8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி 1 2026 முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு அரியர் கிடைக்குமா? நிபுணர்கள் உறுதி

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் தாமதமானாலும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்மை கிடைக்கும். சம்பள உயர்வின் அரியர் தொகை எந்த தேதி முதல் கிடைக்கும் என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 29, 2025, 09:06 AM IST
  • முன்கூட்டியே கணக்கிடப்படும் அரியர் தொகை.
  • மத்திய அரசு கூறியது என்ன?
  • ஊழியர் சங்கங்களின் தெளிவான நிலைப்பாடு என்ன?

Trending Photos

கிராமப்புற மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.1,000 ஊக்கத் தொகை தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
camera icon7
Tamil Nadu government
கிராமப்புற மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.1,000 ஊக்கத் தொகை தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon10
IMDb 2025
2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?
பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ்பாஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon9
Free Bus Pass
பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ்பாஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
2025ல் தமிழ் சினிமாவில் ஹிட் கொடுத்த அறிமுக இயக்குநர்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண்..
camera icon10
2025 Debutant Directors
2025ல் தமிழ் சினிமாவில் ஹிட் கொடுத்த அறிமுக இயக்குநர்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண்..
8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி 1 2026 முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு அரியர் கிடைக்குமா? நிபுணர்கள் உறுதி

8th Pay Commission Arrears: 8வது ஊதியக்குழுவின் அறிவிப்பும், குழுவின் உருவாக்கமும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இடையே 2025 ஆம் ஆண்டில் முக்கிய விவாதப் பொருளாக இருந்தது. 2026 ஆம் ஆண்டில் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு, ஊதிய கட்டமைப்பில் வரப்போகும் மாற்றங்கள் ஆகியவை அதிக கவனம் பெறும்.

Add Zee News as a Preferred Source

7th Pay Commission: முடிவுக்கு வரும் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள்

7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் இந்த மாதம், அதாவது டிசம்பர் 31 அன்று நிறைவடைகின்றன. நீதிபதி (ஓய்வு) ரஞ்சனா தேசாய் தலைமையிலான 8வது சம்பள கமிஷனை அமைக்க மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. வழக்கமாக, 10 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு புதிய ஊதியக்குழு செயல்படுத்தப்படுவதாக அரசாங்கம் தனது குறிப்பில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 7வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 1, 2016 அன்று அமலுக்கு வந்தது. 8வது சம்பள கமிஷன் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் அசல் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும்,10 ஆண்டு விதிப்படி இது ஜனவரி 1, 2026 அமலுக்கு வந்ததாக கருதப்படும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை.

Arrears: முன்கூட்டியே கணக்கிடப்படும் அரியர் தொகை

அமலாக்கம் ஒரு தேதியில் தொடங்கினாலும், அதற்கு முந்தைய ஒரு தேதியிலிருந்து அரியர் தொகையை அளிக்கும் போக்கு இதற்கு முன்னரும் இருந்துள்ளது. 7வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜூலை 1, 2016 அன்று அமல்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜனவரி முதல் ஜூன் 2016 வரையிலான காலக்கெடுவிற்கு நிலுவைத் தொகை வழங்கப்பட்டது. 

இந்த முறை, நிலைமை இன்னும் சுவாரஸ்யமாக உள்ளது. ஏனெனில் 8வது சம்பளக் குழு 2027 க்கு முன் அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்காது. மத்திய அரசு ஆணையத்திற்கு 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் காலக்கெடு மே 2, 2027 அல்லது 2028 தொடக்கமாக உள்ளது. இதன் விளைவாக, முந்தைய போக்குகளின் படி பார்த்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 1.5 முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை நிலுவைத் தொகை கிடைக்க வேண்டும்.

மத்திய அரசு கூறியது என்ன?

அரசாங்கம் அதன் செய்திக்குறிப்பில், திருத்தப்பட்ட சம்பளம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் "பொதுவாக" செயல்படுத்தப்படும் என்று கூறியது. இருப்பினும், நிலுவைத் தொகையை செலுத்துவது தொடர்பான இறுதி உறுதிப்படுத்தல் இன்னும் பெறப்படவில்லை. ஆனால் இந்த முறையும், சம்பளக் குழு பின்னோக்கிச் செயல்படுத்தப்படும் என்று ஊழியர் அமைப்புகள் நம்புகின்றன.

ஊழியர் சங்கங்களின் தெளிவான நிலைப்பாடு

தேசிய கவுன்சிலின் (JCM) பணியாளர் தரப்பின் செயலாளர் ஷிவ் கோபால் மிஸ்ரா, "செயல்முறைக்கு நேரம் ஆகலாம். அது தாமதமானாலும் கூட, சம்பள உயர்வு நடைமுறைக்கு வரும் தேதி ஜனவரி 1, 2026 ஆக இருக்க வேண்டும்" என்று கூறினார். அறிக்கை, அரசாங்க ஒப்புதல் மற்றும் அறிவிப்புக்கு நேரம் ஆகலாம் என்றாலும், ஊழியர்களின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

8வது சம்பளக் குழுவால் எத்தனை பேர் பயனடைவார்கள்? 8வது சம்பளக் குழுவின் நேரடிப் பலன்களை சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் பெறுவார்கள். அரசாங்க கருவூலத்தில் அதன் தாக்கம் 2027-28 நிதியாண்டிலிருந்து இருக்கும். 8வது சம்பளக் குழுவின் நிதி தாக்கம் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கலாம் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். 7வது சம்பளக் குழு FY17 இல் தோராயமாக ₹1.02 லட்சம் கோடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. கோடக் நிறுவன பங்குகளின் ஜூலை 2025 அறிக்கையின்படி, 8வது சம்பளக் குழு ₹2.4 முதல் ₹3.2 லட்சம் கோடி வரை செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | அடி தூள்!! 8வது ஊதியக்குழுவில் லெவல் 1-18 அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு

மேலும் படிக்க | டிசம்பர் 31 நிறைவுபெறும் 7வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டுகளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு 55% சம்பள உயர்வு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalaryCentral government employeespension

Trending News