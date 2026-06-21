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8-வது ஊதியக் குழு: ரூ.90 லட்சத்துக்கு மேல் அரியர் கிடைக்குமா? நிச்சயம் கிடைக்கும்! கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission: ஊழியர்களுக்கு ரூ.90 லட்சத்திற்கும் மேலான தொகை அரியராக கிடைக்கும் என்ற செய்தி பரவி வருகின்றது. உண்மையில் இது சாத்தியமா? இதற்கான கணக்கீட்டு விளகத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 21, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:05 PM IST
8-வது ஊதியக் குழு: ரூ.90 லட்சத்துக்கு மேல் அரியர் கிடைக்குமா? நிச்சயம் கிடைக்கும்! கணக்கீடு இதோ
Image Credit: 8th Pay Commission Arrears (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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