/8-வது ஊதியக் குழு: ரூ.90 லட்சத்துக்கு மேல் அரியர் கிடைக்குமா? நிச்சயம் கிடைக்கும்! கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Arrears: நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வரும் நாளுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில், ஊழியர்களுக்கு ரூ.90 லட்சத்திற்கும் மேலான தொகை அரியராக கிடைக்கும் என்ற செய்தி பரவி வருகின்றது. உண்மையில் இது சாத்தியமா? இதற்கான கணக்கீட்டு விளகத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8-வது ஊதியக் குழுவின் அறிக்கை வெளிவருவது மற்றும் அதன் அமலில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டாலும், ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் கவலைகொள்ளத் தேவையில்லை. இதன் உண்மையான அமலாக்கம் ஜனவரி 2026 முதல் கருதப்படும் என்பதால், அது முதல் நிலுவைத் தொகை கிடைக்கும். அதாவது, மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 2026 ஜனவரி 1 முதல் அரியர் தொகையைப் (8th Pay Commission Arrears) பெறத் தொடங்குவார்கள் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
அரியர் தொகையின் கணக்கீடு ஊழியரின் பதவி மற்றும் நிலையின் (level) அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும். எனினும், அரியர் தொகையாக ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் தொகையின் அளவு பின்வரும் காரணிகளை சார்ந்திருக்கும்.
ஊழியரின் நிலை: அரியர் தொகை ஊழியரின் நிலையை பொறுத்து மாறுபடும். சீனியர் நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் அதிகம் என்பதால் இவர்களுக்கு கிடைக்கும் அரியர் தொகையும் அதிகமாக இருக்கும். பல்வேறு துறைகளில் உள்ள அதிகாரிகள் செயலாளர், கூடுதல் செயலாளர், சிறப்புச் செயலாளர், முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதி (CDS) மற்றும் தலைமை இயக்குநர் (DG) போன்ற பதவிகளை வகிக்கின்றனர். 8-வது ஊதியக்குழுவின் மூலம் ஏற்படவுள்ள ஊதிய மாற்றத்தின் மூலம் அவர்கள் கணிசமான பலனைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தொடர்பாக பல்வேறு கணிப்புகள் நிலவி வருகின்றன. 2.0 முதல் 3.0 மற்றும் அதற்கும் மேலான மதிப்பீடுகள் பற்றி பேசப்படுகின்றது. இதை சார்ந்தும் அரியர் தொகை மாறுபடும்.
ஊதியக்குழு அமல்படுத்தப்படும் நேரம்: 8-வது ஊதியக் குழுவின் அறிக்கை நடைமுறைக்கு வரும் துல்லியமான தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும். எனினும், புதிய ஊதியக் குழு 2027 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் அமலுக்கு வர வாய்ப்புள்ளதாக பெரிதும் நம்பப்படுகின்றது. அப்படி நடந்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 20 மாதங்களுக்கான (2026 ஜனவரி முதல் 2027 ஆகஸ்ட் வரை) நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மதிப்பீடு, நவம்பர் 2025-ல் தொடங்கி 18 மாதங்களுக்குள் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற ஆணையத்தின் காலக்கெடுவை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
அரியர் தொகையானது, 7-வது மற்றும் 8-வது ஊதியக் குழுக்களின் அடிப்படை ஊதியங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்’ (fitment factor) மற்றும் அறிக்கை அமல்படுத்தப்படுவதில் ஏற்படும் தாமத மாதங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றால் பெருக்கி கணக்கிடப்படும்.
ரூ. 90 லட்சத்திற்கும் மேலான அரியர் தொகை கிடைக்கும் என்ற செய்தி அடிப்படை அற்றதல்ல. இது சாத்தியமே. உயர் பதவி நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கான அரியர் தொகை இந்த அளவில் இருக்கக்கூடும். நிலை 15 முதல் 18 வரையிலான பிரிவுகள் 'உயர் நிர்வாகத் தரம்' (HAG) மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நிலையில் உள்ள உயர்மட்ட அதிகாரிகளை உள்ளடக்கியவை. இதில் IAS, IPS, IFS மற்றும் பாதுகாப்புப் படைகளைச் சேர்ந்த மூத்த அதிகாரிகள் அடங்குவர்; இவர்கள் பொதுவாக 30 முதல் 35 ஆண்டுகள் வரையிலான பணி அனுபவம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இனி, லெவல் 15 முதல் லெவல் 18 வரையிலான ஊழியர்களுக்கான கணக்கீட்டை ஆராயலாம்.
ஊழியர் சங்கங்களின் மிக முக்கிய கோரிக்கையாக 2.86 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் உள்ளது. ஆணையம் இதற்கு ஒப்புதல் அளித்தால், நிலை (Level) 15 முதல் 18 வரையிலான ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் கணிசமான உயர்வு ஏற்படும். 2.86 ஃபிட்மென்ட் காரணியின் அடிப்படையில், நிலை 15-18 வரையிலான ஊழியர்களுக்கான 20 மாத கால மதிப்பீட்டு அரியர் தொகை எவ்வளவு என்பதைப் பார்ப்போம்.
|ஊழியரின் நிலை
|தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம்
|திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்
|அடிப்படை ஊதிய உயர்வு
|20 மாத நிலுவைத் தொகை
|நிலை 15
|ரூ. 1,82,200
|ரூ. 5,21,092
|ரூ. 3,38,892
|ரூ. 67,77,840
|நிலை 16
|ரூ. 2,05,400
|ரூ. 5,87,444
|ரூ. 3,82,044
|ரூ. 76,40,880
|நிலை 17
|ரூ. 2,25,000
|ரூ. 6,43,500
|ரூ. 4,18,500
|ரூ. 83,70,000
|நிலை 18
|ரூ. 2,50,000
|ரூ. 7,15,000
|ரூ. 4,65,000
|ரூ. 93,00,000
இந்த வகையில் சில மத்திப்பீடுகள் உண்மையாகும் பட்சத்தில் உயர் நிலை ஊழியர்களுக்கு ரூ.90 லட்சத்திற்கும் மேலான அரியர் தொகை கிடைக்கும் என்பது உண்மையே!
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பான அடுத்த கட்ட தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. இந்தக் குழு தற்போது தனது பரிந்துரைகளைத் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. இதற்காக ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்களுடன் தொடர் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வரிசையில், ஜூன் 22 மற்றும் 23 ஆகிய தேதிகளில் லக்னோவில் அடுத்த கட்ட கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.