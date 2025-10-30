English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? சூப்பரான அப்டேட் இதோ

8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? சூப்பரான அப்டேட் இதோ

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 30, 2025, 04:39 PM IST
  • சம்பளம் 2 மடங்கு அதிகரிக்குமா?
  • அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஒரே ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பொருந்துமா?
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு என்ன மாறும்?

Trending Photos

ஐப்பசி 12 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 12 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
மகளிர் உலகக் கோப்பை: இந்தியா பிளேயிங் 11.. அரையிறுதியில் உள்ளே வரும் அதிரடி வீரராங்கனை!
camera icon7
India vs Australia
மகளிர் உலகக் கோப்பை: இந்தியா பிளேயிங் 11.. அரையிறுதியில் உள்ளே வரும் அதிரடி வீரராங்கனை!
ஒரே வருடத்தில்..டயட் இல்லாமல் 9 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Keerthy Suresh
ஒரே வருடத்தில்..டயட் இல்லாமல் 9 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்! எப்படி தெரியுமா?
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Tamil Nadu grievance day
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? சூப்பரான அப்டேட் இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் அளிக்கும் விதமாக, மத்திய அரசு சமீபத்தில் 8வது சம்பள ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்களை அறிவித்ததோடு, பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கும் அங்கீகாரம் அளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து இது குறித்த பேச்சு தற்போது மண்டும் அதிகரித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 2 மடங்கு அதிகரிக்குமா?

8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் இருக்கும் என்பதுதான் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது. ஏனெனில் இது ஒட்டுமொத்த சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கிறது. இந்த முறை உண்மையிலேயே மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 2 மடங்கு அதிகரிக்குமா? இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்ன என இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்ளலாம்.

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்

மத்திய அரசு 8வது சம்பள கமிஷனுக்கான குறிப்பு விதிமுறைகளை (ToR) அங்கீகரித்துள்ளது. முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் அதன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கமிஷன் இப்போது தனது அறிக்கையைத் தயாரித்து சுமார் 18 மாதங்களில் அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்கும். பின்னர் அமைச்சரவை அதை அங்கீகரிக்கும்.

Fitment Factor: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பெருக்கி ஆகும். 7வது சம்பள கமிஷனில், இந்த காரணி 2.57 ஆக இருந்தது. 8வது சம்பள கமிஷனில் அதன் அளவு குறித்த தகவல் தற்போது தெரியவில்லை. இது 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?

தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹35,000 ஆக இருந்து, புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.11 ஆக இருந்தால், புதிய அடிப்படை ஊதியம் ரூ.35,000 × 2.11 = ரூ.73,850 ஆக இருக்கும். இந்த அடிப்படை ஊதியத்துடன் HRA போன்ற கொடுப்பனவுகளும் சேர்க்கப்படுகின்றன. HRA உடனடியாக அதிகரிக்கும் என்றும், TA போன்ற நிலையான கொடுப்பனவுகள் பின்னர் திருத்தப்படுகின்றன என்றும் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படியின் பங்கு என்ன?

அகவிலைப்படி நேரடியாக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை தீர்மானிப்பதில்லை. ஆனால் அதன் விகிதம் ஒரு முக்கியமான அளவுரு. தற்போதைய DA 58% ஆகவுள்ளது. 8வது ஊதியக்குழு செயல்படுத்தப்படும் நேரத்தில் அது 70% ஐ எட்டினால், வளர்ச்சி காரணி மற்றும் குடும்ப அலகுகளைச் சேர்த்து கணக்கிடப்பட்டு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடும். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சூத்திரம் பல காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

சம்பளம் 2 மடங்கு அதிகரிக்குமா?

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் தாக்கம் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் HRA -இல் இருக்கும். ஆனால் புதிய சம்பள ஆணையம் செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியத்திற்கு ரீசெட் செய்யப்படுகிறது. ஆகையால், மொத்தமாக கையில் கிடைக்கும் சம்பள உயர்வு (இன்-ஹேண்ட் சேலரி) பொதுவாக 20–25% ஆக இருக்கும்.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.0 ஆக இருந்தால், ரூ.50,000 அடிப்படை சம்பளம் ரூ.1,00,000 ஆக மாறும். இருப்பினும், இதற்கு முழு CTC யும் இரட்டிப்பாகும் என்று அர்த்தம் கொள்ளக்கூடாது.

அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஒரே ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பொருந்துமா?

7வது ஊதியக் குழுவில், அனைத்து நிலைகளிலும் சீரான 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த முறை, ஊதிய வேறுபாட்டைக் குறைக்க கீழ்நிலை ஊழியர்களுக்கு சற்று அதிகமான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்களில் 18 ஊதிய நிலைகள் உள்ளன. சில நிலைகள் இணைக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு என்ன மாறும்?

ஓய்வூதியதாரர்களின் அடிப்படை ஓய்வூதியமும் அதே ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் அதிகரிக்கிறது. உதாரணமாக, ஒருவர் ரூ.30,000 ஓய்வூதியம் பெற்று, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.0 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், புதிய ஓய்வூதியம் ரூ.60,000 ஆக இருக்கும்.

8வது ஊதியக்குழு ஊதிய உயர்வு சுருக்கமாக...

- சம்பளத்தை அதிகரிப்பதற்கு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஒரு முக்கிய காரணியாக உள்ளது.

- எனினும், ஊதிய உயர்வு, அகவிலைப்படி, வளர்ச்சி காரணி மற்றும் குடும்ப அளவு போன்ற பல காரணிகளை உள்ளடக்கியது. 

- சம்பளம் இரட்டிப்பாக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

- ஆனால் எதிர்பார்ப்புகளும் யதார்த்தமும் ஒத்துப்போகுமா என்பதை உறுதியாக சொல்ல இன்னும் சில காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-18 அரசு ஊழியர்களுக்கு அசர வைக்கும் சம்பள உயர்வு, இதோ விவரம்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வை இந்த 5 அம்சங்கள்தான் தீர்மானிக்க்கும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalary hikeCentral government employeessalary

Trending News