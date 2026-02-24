English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  8வது ஊதியக்குழு: DSP லெவல் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதோ கணக்கீடு

8வது ஊதியக்குழு: DSP லெவல் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதோ கணக்கீடு

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் DSP பதவிகளில் இருக்கும் அதிகாரிகளின் (லெவல் 9 ஊழியர்கள்) சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Feb 24, 2026
  • அனைத்து ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்திருக்கும்.
  • 8வது சம்பளக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அதிகரிக்கப்படலாம்.
  • 1.86 - 3.0 என்ற பரந்த அனுமானம் இதற்கு உள்ளது.

8வது ஊதியக்குழு: DSP லெவல் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதோ கணக்கீடு

8th Pay Commission Salary Hike: நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவரும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர். அனைத்து நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கும் அவரவர் சம்பளத்திற்கு ஏற்றவாறு குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வு இருக்கும். இந்த பதிவில் துணை காவல் கண்காளிப்பாளர்கள், அதாவது DSP நிலையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வை பற்றி காணலாம்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய மறுசீரமைப்பு

மத்திய அரசு ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய அரசாங்கம் சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு புதிய ஊதியக் குழுவை அமைக்கிறது. இதுவரை ஏழு ஊதியக் குழுக்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்போது 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திகாக அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள்.

DSP நிலை ஊழியர்களின் தற்போதைய சம்பளம் எவ்வளவு?

- தற்போது, ​​DSP பதவிகளில் இருக்கும் ஊழியர்கள் பே மேட்ரிக்ஸின் லெவல் 9 -இல் வருகிறார்கள். 

- அந்த வகையில், ​​7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், ஒரு DSP ₹53,100 அடிப்படை சம்பளத்தைப் பெறுகிறார். 

- கூடுதலாக, அவர்களுக்கு அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகளும் வழங்கப்படுகின்றன. 

- இவற்றை சேர்த்த பின்னர் DSP நிலை ஊழியர்களின் சம்பளம் பெரிதாக இருக்கும்.

- எனினும், 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வந்த பிறகு, இவர்களின் சம்பளம் மேலும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவில் DSP நிலை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்?

அனைத்து ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்திருக்கும். 8வது சம்பளக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அதிகரிக்கப்படலாம். 1.86 - 3.0 என்ற பரந்த அனுமானம் இதற்கு உள்ளது. எனினும், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 2.86 என்ற அளவில் இருக்கலாம் என்றே நிபுணர்கள் பெரும்பாலும் கருதுகிறார்கள். 

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக அமைக்கப்பட்டால், லெவல் 9, அதாவது DSP நிலையில் உள்ள அதிகாரிகளின் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காணலாம். இதன் அடிப்படையில், ஒரு டிஎஸ்பியின் சாத்தியமான சம்பள உயர்வை இங்கே மதிப்பிடலாம்.

மதிப்பிடப்பட்ட புதிய அடிப்படை சம்பளம்

தற்போதைய அடிப்படை சம்பளமான ரூ.53,100 புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டால், ஒரு டிஎஸ்பியின் புதிய அடிப்படை சம்பளம் மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ.151,866 ஐ எட்டக்கூடும். இந்த எண்ணிக்கை ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தலாம், ஆனால் சம்பள ஆணைய விதிகளின்படி இது சாத்தியமாகக் கருதப்படுகிறது.

அலனவ்சுகளுடன் சம்பளம் மேலும் அதிகரிக்கும்

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு அடிப்படை சம்பளத்தின் மதிப்பீடு மட்டுமே என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். கூடுதலாக, டிஎஸ்பி நிலை ஊழியர்கள் அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு, பயணப் படி மற்றும் பிற அரசாங்க சலுகைகளையும் பெறுகிறார்கள். இந்த கொடுப்பனவுகள் அனைத்தையும் சேர்த்த பிறகு, ஒரு டிஎஸ்பியின் மொத்த மாத சம்பளம் இன்னும் அதிகமாகலாம். 

இந்த வகையில், 8வது ஊதியக் குழு ஒரு டிஎஸ்பி -யின் பணியை இன்னும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றும். டிஎஸ்பி பணியில் சேர, மாநில பொது சேவை ஆணையம் அல்லது யூனியன் பொது சேவை ஆணையத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)

