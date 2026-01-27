English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • சீனாவிற்கு செக்! இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க FTA கையெழுத்தானது!

சீனாவிற்கு செக்! இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க FTA கையெழுத்தானது!

The Mother of All Deals: 20 ஆண்டுகாலப் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் (EU) வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை (FTA) எட்டியுள்ளன. டெல்லியில் நடைபெற்ற உச்சிமாநாட்டின் போது பிரதமர் மோடி இதனை அறிவித்தார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 27, 2026, 01:12 PM IST

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு: இந்த 3 விஷயங்களை ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது! அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு: இந்த 3 விஷயங்களை ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது! அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: 1000 கோடி வசூலித்த துரந்தர் to அனகோண்டா! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT releases
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: 1000 கோடி வசூலித்த துரந்தர் to அனகோண்டா! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
விஜய் சொன்ன ஒரு வார்த்தை! எழுந்து நின்ற தொண்டர்கள் - ஏன் தெரியுமா?
camera icon6
vijay
விஜய் சொன்ன ஒரு வார்த்தை! எழுந்து நின்ற தொண்டர்கள் - ஏன் தெரியுமா?
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
camera icon7
Top IT Companies
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
சீனாவிற்கு செக்! இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க FTA கையெழுத்தானது!

India-EU FTA 2026: இது இந்தியப் பொருளாதாரத்திற்கு உண்மையிலேயே ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம். கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசாப்தங்களாக (20 ஆண்டுகள்) நீடித்த காத்திருப்பு ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்திருப்பது, இந்திய வர்த்தக உலகில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. அமெரிக்காவின் மாறிவரும் வர்த்தகக் கொள்கைகளுக்கு மத்தியில், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இந்தியா ஏற்படுத்திக்கொண்ட இந்த நெருக்கம், இந்திய சந்தையைப் பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் பெரிதும் உதவும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறியுள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஹைதராபாத் இல்லத்தில் தலைவர்கள் சந்திப்பு

பிரதமர் மோடி, ஐரோப்பிய கவுன்சிலின் தலைவர் அன்டோனியோ கோஸ்டா மற்றும் ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் ஆகியோருடன் புதுடெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் இருதரப்பு சந்திப்பு நடத்தினார். இந்த சந்திப்பில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வெளியுறவு விவகாரங்களுக்கான உயர் பிரதிநிதி காஜா கல்லாஸும் கலந்துகொண்டார். மேலும் ஹைதராபாத் ஹவுஸில் நடைபெற்ற இருதரப்பு சந்திப்பில் இந்த ஒப்பந்தங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன. முன்னதாக, ஐரோப்பிய தலைவர்கள் டெல்லி ராஜ்காட்டில் மகாத்மா காந்திக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்ன கூறினார்?

இதனையடுத்து இந்தியா (India) மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் (EU) இடையே தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் (FTA) எட்டப்பட்டுள்ளதாகப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) அறிவித்தார். உலகளாவிய உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 25 சதவீதத்தையும், உலக வர்த்தகத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கையும் இந்த ஒப்பந்தம் கொண்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

மேலும் இந்த ஒப்பந்தத்தை "அனைத்து ஒப்பந்தங்களின் தாய்" (Mother of All Deals) என்று வர்ணித்த பிரதமர் மோடி, இது உலகின் இரு பெரும் பொருளாதார நாடுகளுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பை உறுதிப்படுத்தும் என்றார்.

India - EU வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?

- ஜவுளி, தோல் பொருட்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்களுக்கு ஐரோப்பியச் சந்தையில் வரிச்சலுகை கிடைப்பதால், இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் சீனாவிற்கு இணையாகப் போட்டியிட முடியும்.

- தொழிலாளர் சார்ந்த துறைகளில் (Labor-intensive sectors) அதிக முதலீடுகள் வரும் என்பதால், லட்சக்கணக்கான புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.

- உலகளாவிய சப்ளை செயினில் (Supply Chain) சீனாவிற்கு ஒரு பலமான மாற்றாக இந்தியா உருவெடுக்க இது உதவும்.

- வர்த்தகம் மட்டுமின்றி, பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளிலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இந்தியா கைகோர்ப்பது ஒரு மிகப்பெரிய புவிசார் அரசியல் (Geopolitical) வெற்றியாகும்.

India - EU வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் தாக்கம் என்ன?

இந்த ஒப்பந்தம் ஏற்கனவே இங்கிலாந்து மற்றும் EFTA நாடுகளுடன் இந்தியா கொண்டுள்ள ஒப்பந்தங்களுக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் அமையும். உலகளாவிய சப்ளை செயின் மற்றும் பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் இந்தியாவின் அந்தஸ்து இதன் மூலம் சர்வதேச அளவில் உயர்ந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க - டாப் 10 அரசியல் தலைவர்கள்! மோடி-அமித்ஷா-வை முந்திய விஜய்-எந்த இடம் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க - World News | கிரீன்லாந்து முதல் ஈரான் வரை... உலகை உலுக்கும் டொனால்ட் டிரம்பின் முடிவுகள்!

மேலும் படிக்க - பட்ஜெட் 2026: வீட்டுவசதி, சுகாதாரம், உணவுப்பொருட்கள்.. எதன் விலை குறையும்? எது கூடும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

FTA AgreementIndia EU AgreementTrade Agreement 2026PM ModiEuropean Union

Trending News