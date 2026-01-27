சீனாவிற்கு செக்! இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க FTA கையெழுத்தானது!

India-EU FTA 2026: இது இந்தியப் பொருளாதாரத்திற்கு உண்மையிலேயே ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம். கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசாப்தங்களாக (20 ஆண்டுகள்) நீடித்த காத்திருப்பு ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்திருப்பது, இந்திய வர்த்தக உலகில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. அமெரிக்காவின் மாறிவரும் வர்த்தகக் கொள்கைகளுக்கு மத்தியில், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இந்தியா ஏற்படுத்திக்கொண்ட இந்த நெருக்கம், இந்திய சந்தையைப் பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் பெரிதும் உதவும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறியுள்ளனர்.
ஹைதராபாத் இல்லத்தில் தலைவர்கள் சந்திப்பு
பிரதமர் மோடி, ஐரோப்பிய கவுன்சிலின் தலைவர் அன்டோனியோ கோஸ்டா மற்றும் ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் ஆகியோருடன் புதுடெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் இருதரப்பு சந்திப்பு நடத்தினார். இந்த சந்திப்பில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வெளியுறவு விவகாரங்களுக்கான உயர் பிரதிநிதி காஜா கல்லாஸும் கலந்துகொண்டார். மேலும் ஹைதராபாத் ஹவுஸில் நடைபெற்ற இருதரப்பு சந்திப்பில் இந்த ஒப்பந்தங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன. முன்னதாக, ஐரோப்பிய தலைவர்கள் டெல்லி ராஜ்காட்டில் மகாத்மா காந்திக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்ன கூறினார்?
இதனையடுத்து இந்தியா (India) மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் (EU) இடையே தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் (FTA) எட்டப்பட்டுள்ளதாகப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) அறிவித்தார். உலகளாவிய உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 25 சதவீதத்தையும், உலக வர்த்தகத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கையும் இந்த ஒப்பந்தம் கொண்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும் இந்த ஒப்பந்தத்தை "அனைத்து ஒப்பந்தங்களின் தாய்" (Mother of All Deals) என்று வர்ணித்த பிரதமர் மோடி, இது உலகின் இரு பெரும் பொருளாதார நாடுகளுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பை உறுதிப்படுத்தும் என்றார்.
A formidable partnership for the world! #IndiaEUTradeDeal pic.twitter.com/MHbYWJE6Fj
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 27, 2026
India - EU வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
- ஜவுளி, தோல் பொருட்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்களுக்கு ஐரோப்பியச் சந்தையில் வரிச்சலுகை கிடைப்பதால், இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் சீனாவிற்கு இணையாகப் போட்டியிட முடியும்.
- தொழிலாளர் சார்ந்த துறைகளில் (Labor-intensive sectors) அதிக முதலீடுகள் வரும் என்பதால், லட்சக்கணக்கான புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.
- உலகளாவிய சப்ளை செயினில் (Supply Chain) சீனாவிற்கு ஒரு பலமான மாற்றாக இந்தியா உருவெடுக்க இது உதவும்.
- வர்த்தகம் மட்டுமின்றி, பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளிலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இந்தியா கைகோர்ப்பது ஒரு மிகப்பெரிய புவிசார் அரசியல் (Geopolitical) வெற்றியாகும்.
India - EU வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் தாக்கம் என்ன?
இந்த ஒப்பந்தம் ஏற்கனவே இங்கிலாந்து மற்றும் EFTA நாடுகளுடன் இந்தியா கொண்டுள்ள ஒப்பந்தங்களுக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் அமையும். உலகளாவிய சப்ளை செயின் மற்றும் பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் இந்தியாவின் அந்தஸ்து இதன் மூலம் சர்வதேச அளவில் உயர்ந்துள்ளது.
