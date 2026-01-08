ஆதார் 3 அப்டேட்டுகள்! பிவிசி கார்டு கட்டணம் உயர்வு - விண்ணபிப்பது எப்படி?

Aadhaar Update : ஆதார் ஆணையம் இன்று மூன்று முக்கிய அப்டேட்டுகளை வெளியிட்டுள்ளது. உதய் என்ற புதிய சின்னம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, பிவிசி கார்டுகளுக்கான கட்டணத்தையும் உயர்த்தியுள்ளது. இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) தனது சேவைகளை பொதுமக்களுக்கு எளிமையாக விளக்கும் வகையில், 'உதய்' (Udai) என்ற புதிய சின்னத்தை (Mascot) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இன்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் இந்தச் சின்னம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது.
'உதய்' சின்னம்
கோடிக்கணக்கான ஆதார் பயனர்களுடன் எளிதில் தொடர்புகொள்வதற்கும், ஆதார் தொடர்பான தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களை எளிய முறையில் விளக்குவதற்கும் இந்தச் சின்னம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. MyGov தளத்தின் மூலம் நடத்தப்பட்ட தேசிய அளவிலான போட்டி வாயிலாக இந்தச் சின்னமும் அதன் பெயரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. நாடு முழுவதிலுமிருந்து சுமார் 875 படைப்புகள் வரப்பெற்றன. கேரள மாநிலம் திருச்சூரைச் சேர்ந்த அருண் கோகுல் என்பவர் இந்தச் சின்னத்தை வடிவமைத்து முதல் பரிசை வென்றார். போபாலைச் சேர்ந்த ரியா ஜெயின் என்பவர் பரிந்துரைத்த 'உதய்' என்ற பெயர் முதல் பரிசினைப் பெற்றது. ஆதார் அப்டேட், ஆப்லைன் சரிபார்ப்பு மற்றும் ஆதாரைப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துதல் போன்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களில் இனி 'உதய்' சின்னம் முன்னிலைப்படுத்தப்படும்.
ஆதார் PVC கார்டு கட்டணம் உயர்வு
புதிய சின்னம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அதே வேளையில், பிளாஸ்டிக் ஆதார் கார்டு எனப்படும் PVC கார்டுக்கான கட்டணத்தை UIDAI உயர்த்தியுள்ளது. இதுவரை 50 ரூபாயாக இருந்த சேவை கட்டணம், தற்போது 75 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விலையேற்றம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இந்த விலை ஏற்றத்துக்கு காரணம் என்னவென்றால், அச்சிடும் செலவு, மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு மற்றும் விநியோகச் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளதால், 2020-ம் ஆண்டிற்குப் பிறகு முதன்முறையாக இந்தக் கட்டணம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக வழங்கப்படும் PVC கார்டுகளில் இனி ஹோலோகிராம் (Hologram) இருக்காது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எலக்ட்ரானிக் முறையில் QR கோடு மூலம் சரிபார்ப்பதே முதன்மையானது என்பதால் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆதார் பிவிசி கார்டு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ஆதார் பிவிசி (PVC) கார்டை ஆன்லைன் மூலம் மிக எளிதாக ஆர்டர் செய்யலாம். உங்கள் மொபைல் எண் ஆதாருடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றாலும் கூட, மாற்று மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி இந்த கார்டை நீங்கள் பெற முடியும்.
ஆதார் பிவிசி கார்டு ஆர்டர் செய்யும் வழிமுறைகள்
- முதலில் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான myaadhaar.uidai.gov.in என்ற பக்கத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு முகப்புப் பக்கத்திலேயே 'Order Aadhaar PVC Card' என்ற விருப்பம் இருக்கும், அதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- அடுத்த பக்கத்தில் உங்கள் 12 இலக்க ஆதார் எண் அல்லது 28 இலக்க என்ரோல்மென்ட் ஐடி (EID) ஆகியவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றை உள்ளிட வேண்டும். அதன் பிறகு திரையில் தோன்றும் பாதுகாப்பு குறியீட்டை (Captcha) சரியாகப் பதிவிடவும்.
- உங்கள் மொபைல் எண் ஆதாருடன் ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்டிருந்தால், நேரடியாக 'Send OTP' கொடுக்கலாம். ஒருவேளை மொபைல் எண் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், அங்கிருக்கும் 'My mobile number is not registered' என்ற கட்டத்தைத் தேர்வு செய்து, தற்போது உங்களிடம் உள்ள ஏதாவது ஒரு மொபைல் எண்ணைக் கொடுத்து ஓடிபி (OTP) பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
- உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் ஓடிபி எண்ணை உள்ளிட்டு, விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு 'Submit' பட்டனை அழுத்தவும். இப்போது உங்கள் ஆதார் விவரங்கள் திரையில் தோன்றும் (பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் கொண்டவர்களுக்கு மட்டும் இது தெரியும்). விவரங்கள் சரியாக இருப்பதை உறுதி செய்த பின், கட்டணம் செலுத்தும் நிலைக்குச் செல்லலாம்.
- தற்போது உயர்த்தப்பட்டுள்ள புதிய கட்டணமான 75 ரூபாயை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். இதற்கு யுபிஐ (UPI), நெட் பேங்கிங் அல்லது டெபிட்/கிரெடிட் கார்டு போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். பணம் செலுத்தி முடிந்ததும், உங்களுக்கு ஒரு ஒப்புதல் ரசீது (Acknowledgment Receipt) கிடைக்கும். அதில் உள்ள எஸ்.ஆர்.என் (SRN) எண்ணை வைத்து உங்கள் கார்டு எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வரலாம்.
- நீங்கள் ஆர்டர் செய்த 15 நாட்களுக்குள், Speed Post மூலம் உங்கள் ஆதார் அட்டையில் உள்ள முகவரிக்கு புதிய பிவிசி கார்டு அனுப்பி வைக்கப்படும்.
