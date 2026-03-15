  • ஆதார் ஆணையத்தின் சவால்! இணையதளத்தை ஹேக் செய்தால் லட்சக்கணக்கில் பரிசு

ஆதார் ஆணையத்தின் சவால்! இணையதளத்தை ஹேக் செய்தால் லட்சக்கணக்கில் பரிசு

Aadhaar : மத்திய அரசின் அதிரடி Bug Bounty திட்டம் மூலம் ஆதார் இணையத்தை ஹேக் செய்பவர்களுக்கு பக் பவுண்டி திட்டத்தின் கீழ் லட்சக்கணக்கில் பரிசு கொடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டள்ளது.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 15, 2026, 03:16 PM IST
  • ஆதார் ஆணையத்தின் அதிரடி அறிவிப்பு
  • வெப்சைட்டை ஹேக் செய்தால் பரிசு
  • குறைப்பாட்டை கண்டுபிடிக்க முக்கிய நடவடிக்கை

ஆதார் ஆணையத்தின் சவால்! இணையதளத்தை ஹேக் செய்தால் லட்சக்கணக்கில் பரிசு

Aadhaar : பொதுவாக அரசு இணையதளங்களை ஊடுருவ முயல்வது அல்லது ஹேக் செய்வது சட்டப்படி குற்றமாகும். ஆனால், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) தங்களின் பாதுகாப்பு வளையத்தை இன்னும் பலப்படுத்த ஒரு சுவாரசியமான சவாலை முன்வைத்துள்ளது. ஆதார் தரவுத்தளத்தில் உள்ள பாதுகாப்புக் குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்து சொல்பவர்களுக்குப் பெரும் தொகையைப் பரிசாக வழங்க அரசு முன்வந்துள்ளது. இது எத்திக்கல் ஹேக்கர்கள் (Ethical Hackers) மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு நிபுணர்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகும்.

என்ன இந்த பக் பவுண்டி திட்டம்?

மக்களின் கைரேகை, கண் கருவிழி மற்றும் தனிப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்டுள்ள ஆதார் தரவுத்தளம் மிகவும் பாதுகாப்பானது. இருப்பினும், இப்போதெல்லாம் ஹேக்கர்கள் எப்படியும் ஊடுருவி முக்கிய தகவல்களை திருடுகிறார்கள் என்பதால், இந்த சைபர் தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள, அதில் ஏதேனும் சிறிய அளவிலான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அல்லது பலவீனமான இடங்கள் இருக்கிறதா என்பதைச் சோதிக்க UIDAI இந்தத் திட்டத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது.

இதன்படி, சுயாதீனமான பாதுகாப்பு ஆய்வாளர்கள் ஆதாரின் டிஜிட்டல் அமைப்பில் ஊடுருவ முயற்சி செய்யலாம். அவர்கள் ஏதேனும் ஒரு குறைபாட்டை முறையாகக் கண்டுபிடித்துத் தெரிவித்தால், அதற்குப் பாராட்டுகளும் பணப்பரிசும் வழங்கப்படும். சாதாரண பாதுகாப்பு தணிக்கைகளில் சிக்காத நுணுக்கமான பிரச்சனைகளைக் கண்டறிவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.

எந்தெந்தத் தளங்களில் சோதனை செய்யலாம்?

ஆய்வாளர்கள் அனைத்துத் தளங்களிலும் சோதனை செய்ய அனுமதியில்லை. குறிப்பிட்ட சில முக்கிய டிஜிட்டல் தளங்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது:

UIDAI அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், myAadhaar போர்டல், ஆதார் சரிபார்ப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மொபைல் செயலி ஆகியவற்றை ஹேக் செய்ய முயற்சிக்கலாம்.

பரிசுத் தொகை எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படும்?

பரிசுத் தொகையானது கண்டறியப்படும் குறைபாட்டின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து அமையும். இதை UIDAI நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரித்துள்ளது:

Critical (மிகவும் தீவிரமானது): ஹேக்கர்கள் தரவுகளை முழுமையாகத் திருடும் வாய்ப்புள்ள பெரிய குறைபாடுகள். இதற்கு மிக உயர்ந்த பரிசுத் தொகை கிடைக்கும்.

High (அதிகம்): பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய குறிப்பிடத்தக்க குறைபாடுகள்.

Medium (நடுத்தரம்): நடுத்தர அளவிலான பாதுகாப்புச் சிக்கல்கள்.

Low (குறைவு): சிறிய அளவிலான தொழில்நுட்பப் பிழைகள்.

யாரெல்லாம் இதில் பங்கேற்கலாம்?

தற்போதுள்ள தகவல்களின்படி, இந்தத் திட்டம் இன்னும் பொதுமக்களுக்காக முழுமையாகத் திறக்கப்படவில்லை. ஆரம்பக் கட்டமாக, இந்தியாவின் முன்னணி 20 சைபர் பாதுகாப்பு நிபுணர்கள் மற்றும் எத்திக்கல் ஹேக்கர்களைக் கொண்ட குழுவை UIDAI தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. இவர்களின் முந்தைய அனுபவம் மற்றும் சாதனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தேர்வு நடைபெற்றுள்ளது. வரும் காலங்களில், இந்தத் திட்டம் மற்ற திறமையான இளைஞர்களுக்கும் விரிவாக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடுமையான விதிமுறைகள்

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபடும் நிபுணர்கள் சில முக்கியமான நிபந்தனைகளுக்குக் கட்டுப்பட வேண்டும்:

1. கண்டறியப்பட்ட குறைகளை எக்காரணம் கொண்டும் பொதுவெளியில் பகிரக்கூடாது.

2. தகவலை நேரடியாகவும் ரகசியமாகவும் UIDAI அமைப்பிடம் மட்டுமே ஒப்படைக்க வேண்டும்.

3. அனுமதிக்கப்பட்ட தளங்களைத் தவிர மற்ற அரசுத் தளங்களைச் சோதிக்கக் கூடாது.

4. இதைக் கண்காணிக்க 'ComOlho IT' என்ற தனியார் சைபர் பாதுகாப்பு நிறுவனத்துடன் UIDAI ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

ஆதார் பாதுகாப்பு என்பது நாட்டின் பாதுகாப்புடன் தொடர்புடையது. அரசு எடுத்துள்ள இந்த முன்னெடுப்பு, நாட்டின் டிஜிட்டல் கட்டமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

