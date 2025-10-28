Aadhaar Card: நவம்பர் 1 முதல் ஆதார் அட்டை விதிகளில் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்

Aadhaar Card New Rules: இந்தியாவில் ஆதார் அட்டை முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது. இது அடையாளச் சான்றாகவும், முகவரி சான்றாகவும் பல முக்கிய பணிகளுக்கு பயன்படுகிறது. தற்போது ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது.
நவம்பர் 1 முதல் மாற்றங்கள்
நவம்பர் 1 முதல் ஆதார் அட்டைகள் தொடர்பான பல முக்கிய அம்சங்கள் மாற உள்ளன. ஆதார் பயனர்கள் இப்போது தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண் போன்ற முக்கிய தகவல்களை ஆன்லைனில் புதுப்பிக்க முடியும். இந்த பணிகளை செய்ய அவர்கள் இனி ஒரு என்ரோல்மெண்ட் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
ஆதார் தகவல்களை புதுப்பிக்கும் முறை
UIDAI -இன் புதிய அமைப்பின் கீழ், உங்கள் பெயர், முகவரி போன்ற, பயனர்களின் தகவல்கள் PAN, பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம், ரேஷன் கார்டு மற்றும் பிறப்புச் சான்றிதழ் போன்ற அரசாங்க தரவுத்தளங்களுடன் தானாகவே சரிபார்க்கப்படும். இது ஆதார் புதுப்பிப்பு செயல்முறையை வேகமாகவும், எளிதாகவும், பாதுகாப்பாகவும் மாற்றும். முன்பு, எந்தவொரு திருத்தம் அல்லது புதுப்பிப்புக்கும் ஆதார் சேவை மையங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. இப்போது, முழு செயல்முறையையும் ஆன்லைனில் செய்யலாம்.
கூடுதலாக, சேர்க்கை மையங்களில் புதுப்பிப்பு கட்டணமும் திருத்தப்பட்டுள்ளது.
Aadhaar Fee Structure: புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டண அமைப்பு
- பெயர், முகவரி அல்லது மொபைல் எண்ணைப் புதுப்பிக்க ரூ.75
- கைரேகைகள், கருவிழி ஸ்கேன் அல்லது புகைப்படத்தைப் புதுப்பிக்க ரூ.125
- 5 முதல் 7 வயது வரை மற்றும் 15 முதல் 17 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு இலவச பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகள்
- ஜூன் 14, 2026 வரை இலவச ஆன்லைன் ஆவண புதுப்பிப்புகள் கிடைக்கும். அதன் பிறகு இதற்கு ரூ.75 செலவாகும்.
- ஆதார் மறுபதிப்பு கோரிக்கைகளுக்கு ரூ.40
- வீட்டு சேர்க்கை சேவை: முதல் நபருக்கு ரூ.700 மற்றும் அதே முகவரியில் ஒவ்வொரு கூடுதல் நபருக்கும் ரூ.350
Aadhaar PAN Linking: ஆதார்-பான் இணைப்பு இப்போது கட்டாயமாகிவிட்டது
பான் அட்டை வைத்திருக்கும் அனைவரும் டிசம்பர் 31, 2025 க்குள் தங்கள் ஆதார் அட்டையை பேன் அட்டையுடன் இணைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்களது பான் அட்டை ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயலற்றதாகிவிடும். புதிய PAN அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு இப்போது ஆதார் அங்கீகாரம் தேவைப்படும்.
KYC செயல்முறையும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் இப்போது ஆதார் OTP, வீடியோ KYC அல்லது நேரில் சரிபார்ப்பு மூலம் வாடிக்கையாளர் அடையாளத்தை சரிபார்க்க முடியும். இது செயல்முறையை விரைவாகவும், காகிதமற்றதாகவும், பாதுகாப்பாகவும் மாற்றும்.
இந்த மாற்றங்கள் ஆதார் அட்டை வைத்திருக்கும் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு செயல்முறையை இன்னும் எளிமையாக்குவதோடு இதை பாதுகாப்பானதாகவும் மாற்றும்.
