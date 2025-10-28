English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Aadhaar Card: நவம்பர் 1 முதல் ஆதார் அட்டை விதிகளில் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்

Aadhaar Card: நவம்பர் 1 முதல் ஆதார் அட்டை விதிகளில் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்

Aadhaar Card Update: நவம்பர் 1 முதல் ஆதார் அட்டை தொடர்பான பல முக்கிய விதிகளில் மாற்றங்க்கள் ஏற்படவுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 28, 2025, 01:31 PM IST
  • ஆதார்-பான் இணைப்பு இப்போது கட்டாயமாகிவிட்டது.
  • புதுப்பிப்பு கட்டணம் திருத்தப்பட்டுள்ளது.
  • KYC செயல்முறையும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Trending Photos

அல்லு அர்ஜுன் X அட்லீ படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
aa22
அல்லு அர்ஜுன் X அட்லீ படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
மாடல் அழகி முமைத்கான் தற்போது என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார் தெரியுமா?
camera icon6
Mumaith Khan
மாடல் அழகி முமைத்கான் தற்போது என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார் தெரியுமா?
இட்லி கடை to லோகா : ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் முக்கிய படங்கள்! எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT releases
இட்லி கடை to லோகா : ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் முக்கிய படங்கள்! எதை, எதில் பார்ப்பது?
விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிஷ்டம், அனைத்திலும் சூப்பர் வெற்றி
camera icon8
Mars Transit
விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிஷ்டம், அனைத்திலும் சூப்பர் வெற்றி
Aadhaar Card: நவம்பர் 1 முதல் ஆதார் அட்டை விதிகளில் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்

Aadhaar Card New Rules: இந்தியாவில் ஆதார் அட்டை முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது. இது அடையாளச் சான்றாகவும், முகவரி சான்றாகவும் பல முக்கிய பணிகளுக்கு பயன்படுகிறது. தற்போது ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

நவம்பர் 1 முதல் மாற்றங்கள்

நவம்பர் 1 முதல் ஆதார் அட்டைகள் தொடர்பான பல முக்கிய அம்சங்கள் மாற உள்ளன. ஆதார் பயனர்கள் இப்போது தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண் போன்ற முக்கிய தகவல்களை ஆன்லைனில் புதுப்பிக்க முடியும். இந்த பணிகளை செய்ய அவர்கள் இனி ஒரு என்ரோல்மெண்ட் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

ஆதார் தகவல்களை புதுப்பிக்கும் முறை

UIDAI -இன் புதிய அமைப்பின் கீழ், உங்கள் பெயர், முகவரி போன்ற, பயனர்களின் தகவல்கள் PAN, பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம், ரேஷன் கார்டு மற்றும் பிறப்புச் சான்றிதழ் போன்ற அரசாங்க தரவுத்தளங்களுடன் தானாகவே சரிபார்க்கப்படும். இது ஆதார் புதுப்பிப்பு செயல்முறையை வேகமாகவும், எளிதாகவும், பாதுகாப்பாகவும் மாற்றும். முன்பு, எந்தவொரு திருத்தம் அல்லது புதுப்பிப்புக்கும் ஆதார் சேவை மையங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. இப்போது, ​​முழு செயல்முறையையும் ஆன்லைனில் செய்யலாம்.

கூடுதலாக, சேர்க்கை மையங்களில் புதுப்பிப்பு கட்டணமும் திருத்தப்பட்டுள்ளது.

Aadhaar Fee Structure: புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டண அமைப்பு

- பெயர், முகவரி அல்லது மொபைல் எண்ணைப் புதுப்பிக்க ரூ.75
- கைரேகைகள், கருவிழி ஸ்கேன் அல்லது புகைப்படத்தைப் புதுப்பிக்க ரூ.125
- 5 முதல் 7 வயது வரை மற்றும் 15 முதல் 17 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு இலவச பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகள்
- ஜூன் 14, 2026 வரை இலவச ஆன்லைன் ஆவண புதுப்பிப்புகள் கிடைக்கும். அதன் பிறகு இதற்கு ரூ.75 செலவாகும்.
- ஆதார் மறுபதிப்பு கோரிக்கைகளுக்கு ரூ.40
- வீட்டு சேர்க்கை சேவை: முதல் நபருக்கு ரூ.700 மற்றும் அதே முகவரியில் ஒவ்வொரு கூடுதல் நபருக்கும் ரூ.350

Aadhaar PAN Linking: ஆதார்-பான் இணைப்பு இப்போது கட்டாயமாகிவிட்டது

பான் அட்டை வைத்திருக்கும் அனைவரும் டிசம்பர் 31, 2025 க்குள் தங்கள் ஆதார் அட்டையை பேன் அட்டையுடன் இணைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்களது பான் அட்டை ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயலற்றதாகிவிடும். புதிய PAN அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு இப்போது ஆதார் அங்கீகாரம் தேவைப்படும். 

KYC செயல்முறையும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் இப்போது ஆதார் OTP, வீடியோ KYC அல்லது நேரில் சரிபார்ப்பு மூலம் வாடிக்கையாளர் அடையாளத்தை சரிபார்க்க முடியும். இது செயல்முறையை விரைவாகவும், காகிதமற்றதாகவும், பாதுகாப்பாகவும் மாற்றும்.

இந்த மாற்றங்கள் ஆதார் அட்டை வைத்திருக்கும் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு செயல்முறையை இன்னும் எளிமையாக்குவதோடு இதை பாதுகாப்பானதாகவும் மாற்றும்.

மேலும் படிக்க | ஆதார் அட்டை: 5 அதிரடி மாற்றங்கள் - தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்

மேலும் படிக்க | வேறு ஊருக்கு இடம்பெயர்ந்தவர்கள் ஆதாரில் செய்ய வேண்டிய முக்கிய அப்டேட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Aadhaar cardAadhaarUIDAIPersonal FinancePan card

Trending News