கூகுள் வாலட்டில் ஆதார் கார்டு! பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

Aadhaar : நம் நாட்டின் மிக முக்கியமான அடையாள ஆவணமாக உள்ள ஆதார், இனி உங்கள் கைகளில் இருக்கும் ஸ்மார்ட்போனிலேயே டிஜிட்டல் வடிவில் பாதுகாப்பாக சேமிக்கலாம். கூகுள் நிறுவனம் தனது கூகுள் வாலட் செயலியில் ஆதாரைச் சேமித்து வைக்கும் வசதியை அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. இது வெறும் புகைப்படமாக இல்லாமல், Verifiable Credentials செயல்படும்.
எப்படிச் செயல்படுகிறது இந்த வசதி?
பொதுவாக நாம் ஆதாரைப் புகைப்படமாகவோ அல்லது பிடிஎப் கோப்பாகவோ போனில் வைத்திருப்போம். ஆனால், கூகுள் வாலட்டில் இது Selective Disclosure என்ற அதிநவீனத் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. இதன் மூலம், ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கும்போது, உங்கள் ஆதாரில் உள்ள முகவரி, பிறந்த தேதி, தந்தை பெயர் போன்ற அனைத்துத் தகவல்களையும் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உதாரணமாக, சினிமா திரையரங்கில் உங்கள் வயதை மட்டும் சரிபார்க்க வேண்டும் என்றால், அந்தத் தொழில்நுட்பம் உங்கள் வயதை மட்டும் உறுதிப்படுத்தும். மற்ற தனிப்பட்ட தகவல்களை ரகசியமாக வைத்திருக்கும்.
கூகுள் ஒப்பந்தம்
கூகுள் நிறுவனம் இந்த வசதியைச் செயல்படுத்த பிவிஆர் ஐநாக்ஸ், பாரத் மேட்ரிமோனி, அட்லிஸ் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்களுடன் கைகோர்த்துள்ளது.
பிவிஆர் ஐநாக்ஸ்: வயதுக் கட்டுப்பாடு உள்ள படங்களைப் பார்க்கும்போது உங்கள் வயதை எளிதாக நிரூபிக்கவும், சினிமா ரிவார்டுகளைப் பெறவும் இது உதவும்.
பாரத் மேட்ரிமோனி: திருமணத் தகவல் மையங்களில் உங்கள் சுயவிவரத்தை 'Prime Verified' ஆக மாற்றி, நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்க இது பயன்படும்.
அட்லிஸ்: வெளிநாட்டு விசாக்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, விண்ணப்பப் படிவங்களை ஆதாரில் உள்ள தகவல்களைக் கொண்டு தானாகவே (Auto-fill) பூர்த்தி செய்ய இது உதவும்.
மை கேட்: குடியிருப்பு வளாகங்களுக்கு வரும் டெலிவரி நபர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் அடையாளத்தைச் நொடியில் சரிபார்க்க இந்தத் தொழில்நுட்பம் வருங்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும்.
பாதுகாப்பு
டிஜிட்டல் மயமாகும் உலகில் தரவுப் பாதுகாப்பு என்பது மிக முக்கியமான கேள்வி. கூகுள் நிறுவனம் பாதுகாப்பு மற்றும் தனிநபர் ரகசியத்தைப் பாதுகாப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளது. உங்கள் முழுத் தரவையும் பகிராமல், தேவைப்படும் தகவலை மட்டும் பகிரும் வசதி தேவையற்ற டேட்டா லீக்கை தடுக்கும். கூகுள் வாலட்டில் உள்ள தரவுகள் என்க்ரிப்ட் (Encrypt) செய்யப்பட்டு பாதுகாப்பாக இருக்கும். உங்கள் அனுமதியின்றி எந்தத் தகவலும் பகிரப்படாது. ஏற்கனவே சிங்கப்பூர், தைவான் மற்றும் பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் பாஸ்போர்ட் அடிப்படையிலான டிஜிட்டல் அடையாள அட்டைகளை கூகுள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாகவே இந்தியாவில் ஆதார் இணைப்பு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
Physical Card எப்போதும் கையோடு எடுத்துச் செல்வதில் உள்ள சிரமத்தை இந்த வசதி குறைக்கிறது. விமான நிலையங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் இதர சரிபார்ப்பு இடங்களுக்குச் செல்லும்போது உங்கள் ஸ்மார்ட்போனே போதுமானதாக இருக்கும்.
முக்கியமான 4 கேள்வி - பதில்கள்
1. கூகுள் வாலட்டில் ஆதாரைச் சேமிப்பது பாதுகாப்பானதா?
ஆம், இது மிகவும் பாதுகாப்பானது. இதில் உள்ள தரவுகள் அனைத்தும் என்க்ரிப்ட் செய்யப்பட்டிருக்கும். மேலும், 'Selective Disclosure' தொழில்நுட்பம் இருப்பதால், தேவைப்படும் தகவலை மட்டும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்குப் பகிர முடியும்.
2. இது சாதாரண பிடிஎப் ஆதாரை விட எப்படி வேறுபடுகிறது?
சாதாரண பிடிஎஃப் கோப்பில் உங்கள் எல்லா விவரங்களும் மறைக்கப்படாமல் இருக்கும். ஆனால் கூகுள் வாலட்டில் உள்ள ஆதார், அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கக்கூடிய ஆவணமாக இருக்கும். இது நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது மற்றும் தேவைப்படும் விவரத்தை மட்டும் காட்டும் வசதி கொண்டது.
3. இனி நான் பிசிக்கல் ஆதார் கார்டை எப்போதும் கையில் வைத்திருக்க வேண்டுமா?
தேவையில்லை. விமான நிலையங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களில் டிஜிட்டல் சரிபார்ப்பு வசதி இருக்கும் இடங்களில் உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள கூகுள் வாலட் ஆதாரே போதுமானதாகும்.
4. இந்த வசதியைப் பயன்படுத்த இணைய இணைப்பு அவசியமா?
ஆரம்பக்கட்ட பதிவிறக்கத்திற்கு இணையம் தேவைப்படும். ஆனால், ஒருமுறை வாலட்டில் சேமித்த பிறகு, Offline முறையிலும் உங்களின் டிஜிட்டல் அடையாளத்தைக் காட்ட முடியும் வகையில் இந்தத் தொழில்நுட்பம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ