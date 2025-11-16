English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இலவசம் தான்! உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆதார் பதிவு செய்வது ஈஸி.. எப்படி தெரியுமா?

Aadhaar Card Latest News: உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு ஆதார் புதுப்பித்து கொள்வதற்கு எந்த பணமும் செலுத்தாமல், இலவசமாக புதுப்பித்து கொள்ளலாம். குறிப்பாக பயோமெடட்ரிக் விவரங்களை இலவசமாக புதுப்பிக்கலாம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 16, 2025, 11:19 AM IST
இலவசம் தான்! உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆதார் பதிவு செய்வது ஈஸி.. எப்படி தெரியுமா?

Aadhaar Card Update 2025: இந்தியர்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு உள்ளது. குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்ப்பது முதல் அரசு திட்டங்கள் வரை அனைத்திற்குமே ஆதார் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. ஆதார் உள்ள விவரங்களை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. ஆதாரில் உள்ள விவரங்களை ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும் என்பது விதி. அதே நேரத்தில், குழந்தைகளுக்கும் அவ்வப்போது பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும்.

ஆதார் கார்டு

எனவே, ஆதார் கார்டில் உள்ள விவரங்களை புதுப்பிக்க அருகில் இருக்கும் இ சேவை மையத்திற்கு புதுப்பிக்க வேண்டியிருக்கும். ஆதாரில் உள்ள பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றுவதற்கு கூட, இ சேவை மையத்திற்கு செல்ல வேண்டி இருந்தது.  இதனால், மக்கள் சிரமத்தை எதிர்கொண்டனர். இதனை கண்டறிந்த இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் வீட்டில் இருந்தே ஆதாரில் உள்ள பெயர், முகவரி போன்ற விவரங்களை புதுப்பித்து கொள்ள ஆதார் இ செயலி என்பதை  அறிமுகம் செய்தது.

இதன் மூலம், மக்கள் தங்கள் ஆதாரில் உள்ள விவரங்களை வீட்டில் இருந்தே புதுப்பித்து கொள்ள முடியும். இதற்கிடையில், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் ஆதார் கட்டணத்தை மாற்றி அமைத்தது. அதன்படி,  ஆதாரில் உள்ள விவரங்களை புதுப்பிக்க ரூ.75 வசூலிக்கப்படுகிறது. மேலும், பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பிக்க ரூ.125 வசூலிக்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், 5–7 முதல் 15–17 வயது வரையிலான குழந்தைகள் இலவச பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம் என இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் தெரிவித்து இருந்தது. 

குழந்தைகளுக்கு ஆதார் புதுப்பிப்பது எப்படி?

இது 2026 ஜூன் வரை குழந்தைகள் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை இலவசமாக புதுப்பித்துகொள்ளலாம்.  எனவே, இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு, குழந்தைகளுக்கு ஆதாரில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பிக்க வேண்டும். சரியான வயதில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பிப்பது குழந்தையின் ஆதார் விவரங்கள் துல்லியமாகவும் செல்லுபடியாகும் வகையிலும் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. 

ஆதார் பல்வேறு அரசுத் திட்டங்கள், அடையாள ஆவணங்கள், கல்விச் சலுகைகள் மற்றும் நலத்திட்டங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் இது முக்கியமானது. எனவே, பதிவுகள் முறையாகப் புதுப்பிக்கப்படும்போது, ​​குழந்தைகளுக்கு எந்த ஒரு சிக்கலையும் ஏற்படுத்தாது.  எனவே, பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தையின் ஆதார் எண்ணுடன் அருகில் உள்ள இ சேவை மையத்திற்கு சென்று,  குழந்தைகளின் கைரேகைகள், கருவிழி ஸ்கேன், புகைப்படங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம். உங்கள் அருகில் இருக்கும் இ சேவை மையங்கள் குறித்து அறிய பவன் ஆதார் இணையதளம் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஆன்லைனின் குழந்தைகள் ஆதார் விவரங்களை மாற்றலாம்

முதலில் UIDAI  என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். லாகின் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, 12 இலக்க எண் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டும், ஒடிபியை உள்ளிட்டும் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.  அதன்பிறகு, ‘Update Demographic Data’ and select ‘Name.’ என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து,  உங்களது சரியான, பெயர், பிறந்த தேதியை மாற்ற முடியும்.

ஒரு நேரத்தில், ஒரே ஒரு பெயர் விவரங்களை மட்டுமே மாற்றிக் கொள்ள முடியும். எனவே, பெயர் மாற்றத்திற்கான ஆதாரங்களை சமர்பிக்கவும். பான் கார்டு, ஒட்டுநர் உரிமம் போன்ற நகலை சமர்பிக்கலாம். இதனை சமர்பித்த பிறகு Submit என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.  ஆதாரில் பெயர் மாற்றங்கள் ஒரு வாரத்திற்கு பின்பே அப்டேட் ஆகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: பான் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? உடனே செக் பண்ணுங்க.. டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்!

 

மேலும் படிக்க: மாதம் வரும் ரூ.5,500.. மூத்த குடிமக்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் திட்டம்.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

