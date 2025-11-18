ஆதாரில் மொபைல் எண் மாற்ற ஈஸியான வழி! இதை மட்டும் பண்ணுங்க

Aadhaar Card Latest News: ஆதார் கார்டு என்பது இந்தியர்களின் முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. ஆதார் கார்டை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) நிர்ணயித்து வருகிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் அரசு திட்டங்கள் வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதார் அட்டையை, 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
Aadhaar Card Update: ஆதார் கார்டு
ஆனால், இங்கு பலரும் ஆதார் கார்டை அப்டேட் செய்வதில்லை. அதே நேரத்தில், ஆதாரில் உள்ள விவரங்களை மாற்ற முன்பு எல்லாம், அருகில் உள்ள இ சேவை மையங்களுக்கோ அல்லது தபால் நிலையங்களுக்கோ சென்று மாற்ற வேண்டியிருக்கும். ஆனால், தற்போது நவீன தொழிற்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப, UIDAI பல்வேறு விஷயங்களை மாற்றி அமைத்து வருகிறது. அதாவது, வீட்டில் இருந்தபடியே, நமது ஆதார் விவரங்களை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
ஆனால், பயோமெட்ரிக் விவரங்களை பொறுத்தவரை, அருகில் இருக்கும் இ சேவை மையங்களுக்கு சென்று தான் மாற்ற வேண்டி உள்ளது. இதற்கிடையில், ஆதார் கார்டில் உள்ள மொபைல் எண், பிறந்த தேதி, பெயர் மாற்றம் போன்ற விவரங்களை எளிதாக வீட்டில் இருந்தபடியே மாற்றிக் கொள்ளலாம். எனவே, இது எப்படி என்பதை கீழ்கண்டவாறு பார்ப்போம்.
Aadhaar Card Update: ஆதார் கார்டில் மொபைல் எண் மாற்றுவது எப்படி?
முதலில் uidai.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று, SSUP என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். அதன்பிறகு, உங்கள் 12 இலக்கு ஆதார் எண் மற்றும் கேப்டசாவை உள்ளிட வேண்டும். பிறகு, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒடிபி வரும். அந்த ஒடிபி எண்ணை உள்ளிட்டு, Update Demographic Data என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்களது பெயரை மாற்றிக் கொள்ளலாம். பெயர் மாற்றத்திற்கான ஆதாரத்தை சமர்ப்பிக்கவும். வாக்காளர் அடையாள அட்டை அல்லது பான் கார்டை சமர்ப்பித்து உங்களது பெயரை ஆதாரில் எளிதாக மாற்றலாம்.
மேலும், ஆதார் கார்டில் உள்ள மொபையில் நம்பரை ஆன்லைன் மாற்ற முடியாது. இதற்காக நீங்கள் அருகில் உள்ள தபால் நிலையம் அல்லது ஆதார் இ சேவை மையத்திற்கு தான் செல்ல வேண்டும். அங்கு சென்று உங்கள் ஆதார் எண்ணையும் புதிய மொபைல் எண்ணையும் வழங்க வேண்டும். உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க நீங்கள் ஒரு பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு செயல்முறையை முடிக்க வேண்டும். முழு KYC செயல்முறையும் பயோமெட்ரிக்ஸ் மூலம் முடிக்கப்படும். இதனால், ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை.
பயோமெட்ரிக் செயல்முறை முடிந்ததும், உங்கள் மொபைல் எண் உங்கள் ஆதாரில் புதுப்பிக்கப்படும். உங்கள் எண்ணில் உறுதிப்படுத்தல் செய்தியைப் பெறுவீர்கள். தபால் அலுவலகம் மூலம் உங்கள் ஆதார் எண்ணைப் புதுப்பிப்பதற்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். இந்த சேவை இலவசமாகக் கிடைக்காது. மொபைல் எண்ணை மாற்றுவதற்கு ரூ.50 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டியிருக்கும். மொபைல் மாற்றப்பட்ட சில நேரத்தில், ஆதார் கார்டில் உங்கள் மொபைல் எண் புதுப்பிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
