Aadhaar Card: வீட்டில் இருந்தே ஆதார் கார்டில் என்னென்ன மாற்றங்களைச் செய்யலாம்?

Aadhaar Card: தற்போதுள்ள சூழலில், நம் நாட்டில் ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card) என்பது ஒரு முக்கிய அடையாள ஆவணமாகும். அரசு திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளைப் பெறுவதற்கு ஆதார் தகவல்கள் துல்லியமாகவும், புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலையிலும் இருப்பது மிகவும் அவசியம். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, ஆதார் அட்டையில் திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டுமெனில், ஆதார் சேவை மையத்திற்கு (Aadhaar Seva Kendra) நேரில் செல்வது கட்டாயமாக இருந்தது.
ஆனால், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) கொண்டு வந்துள்ள புதிய வசதி மூலம், பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி, மற்றும் மொபைல் எண் போன்ற முக்கியமான தகவல்களில் பல மாற்றங்களை இப்போது மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் சுலபமாகச் செய்துகொள்ள முடியும். இந்த வசதி, மக்களின் நேரத்தையும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்துவதோடு, ஆதார் தகவல்களைப் புதுப்பிப்பதை மிக எளிதாக்கியுள்ளது.
இலவச ஆன்லைன் முகவரி புதுப்பிப்பு
UIDAI வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, ஆன்லைன் மூலமான முகவரி புதுப்பிப்புச் சேவை தற்போது முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இந்தக் கட்டண விலக்கு சலுகை ஜூலை 14, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், முகவரி மாற்றம் தேவைப்படுபவர்கள் ஆதார் சேவை மையத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை வெகுவாகக் குறைத்துள்ளனர்.
ஆன்லைனில் புதுப்பிக்கும் எளிய முறை
உங்கள் ஆதார் அட்டையைப் புதுப்பிக்க, நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுதான்:
* முதலில், UIDAI-ன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான சுய சேவை புதுப்பித்தல் போர்ட்டலுக்கு (SSUP) செல்லவும்.
* உங்கள் 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் OTP (ஒருமுறை கடவுச்சொல்) மூலம் உள்நுழையவும்.
* உள்நுழைந்த பிறகு, பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி, அல்லது மொபைல் எண் போன்ற தேவையான திருத்தங்களைச் செய்யலாம்.
* மாற்றத்திற்குத் தேவையான அடையாளச் சான்று அல்லது முகவரிச் சான்று போன்ற ஆவணங்களை ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்ற வேண்டும்.
* விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, உங்களுக்கு ஒரு URN (Update Request Number) எண் வழங்கப்படும். இந்த எண்ணைப் பயன்படுத்தி உங்கள் புதுப்பித்தலின் நிலையை ஆன்லைனில் கண்காணிக்கலாம்.
ஆன்லைனில் செய்ய முடியாத முக்கிய மாற்றங்கள்
* அனைத்து மாற்றங்களையும் ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
* கைரேகை, கருவிழிப் பதிவு (Iris), அல்லது புகைப்படம் போன்ற உயிரியல்சார் (Biometric) தகவல்களைப் புதுப்பிக்க, நீங்கள் கட்டாயம் அருகில் உள்ள ஆதார் சேவை மையத்திற்குச் சென்றுதான் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
* பெயர், பிறந்த தேதி போன்ற மாற்றங்களுக்கு ஆன்லைனில் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இந்தச் சேவைகளுக்கு ₹75 முதல் ₹125 வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம்.
புதிய முறை உங்கள் ஆதார் அட்டையைப் புதுப்பிப்பதை முன்பை விட வேகமாகவும் வசதியாகவும் ஆக்கியுள்ளது. அரசு சேவைகளைப் பெறுவதில் எந்தத் தடையும் இல்லாமல் இருக்க, உங்கள் ஆதார் தகவல்களைச் சரியாக வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியம்.
மேலும் படிக்க | Aadhaar Card: நவம்பர் 1 முதல் ஆதார் அட்டை விதிகளில் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்
மேலும் படிக்க | ஆதார் அட்டை: 5 அதிரடி மாற்றங்கள் - தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ