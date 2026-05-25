/பிஎப் போர்ட்டலில் ஆதார் - பான் கார்டு விவரங்களில் வேறுபாடா? இதோ வழிமுறை

EPFO : பிஎப் போர்ட்டலில் ஆதார் - பான் கார்டு விவரங்களில் வேறுபாடு இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்...
EPFO : வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கு வைத்திருக்கும் ஊழியர்கள் தங்களின் Universal Account Number - UAN கணக்குடன் அடையாள ஆவணங்களை இணைப்பதே கேஒய்சி எனப்படும். இபிஎப்ஓ (EPFO) அமைப்பு கணக்குதாரரின் விவரங்களை டிஜிட்டல் முறையில் துல்லியமாகச் சரிபார்க்க இந்த ஆவணங்கள் உதவுகின்றன. பொதுவாக ஆதார், பான் கார்டு, வங்கி கணக்கு விவரங்கள், பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை போன்ற ஆவணங்கள் இதில் அடங்கும். இவற்றுள் ஆதார், பான் மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக பணம் எடுப்பதற்கும், கணக்கை மாற்றுவதற்கும் மிக முக்கியமானவையாகும்.
யுஏஎன் போர்ட்டலில் கேஒய்சி விவரங்கள் சரியாக புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே இபிஎப்ஓ-வின் ஆன்லைன் சேவைகளை எவ்வித தடையுமின்றி பெற முடியும். ஆன்லைன் மூலம் பிஎப் பணத்தை எடுத்தல், ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு பிஎப் கணக்கை மாற்றுதல், ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் கணக்கு விவரங்களைச் சரிபார்த்தல் போன்ற சேவைகளுக்கு இது அவசியமாகும். விவரங்களில் ஏதேனும் தவறு அல்லது விடுபடல்கள் இருந்தால், ஆன்லைன் பரிசீலனையின் போது சரிபார்ப்புத் தோல்விகள் ஏற்பட்டு கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படலாம்.
ஆன்லைனில் கேஒய்சி விவரங்களைப் புதுப்பிக்கும் பணியைத் தொடங்குவதற்கு முன், சந்தாதாரர்கள் சில முக்கியத் தகவல்களைத் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். செயல்பாட்டில் உள்ள யுஏஎன் எண், அதற்கான கடவுச்சொல், ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண், பான் கார்டு விவரங்கள், மற்றும் சரியான IFSC குறியீட்டுடன் கூடிய வங்கி கணக்கு எண் ஆகியவை கையில் இருக்க வேண்டும். சரிபார்ப்பின் போது மொபைல் எண்ணிற்கு ஒடிபி அனுப்பப்படும் என்பதால், ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் பயன்பாட்டில் இருப்பது கட்டாயமாகும்.
1. முதலில் இபிஎப்ஓ-வின் அதிகாரப்பூர்வ யுஏஎன் உறுப்பினர் போர்ட்டலுக்குச் சென்று, உங்களது யுஏஎன் எண், கடவுச்சொல் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு கணக்கிற்குள் நுழைய வேண்டும்.
2. கணக்கிற்குள் சென்றதும், முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள Manage என்ற டேப்பைத் கிளிக் செய்து, அதில் தோன்றும் KYC என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இப்பகுதியில் ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் புதிய ஆவணங்களைச் சேர்க்கும் வசதிகள் இருக்கும்.
3. நீங்கள் புதுப்பிக்க விரும்பும் ஆவணத்தை ஆதார், பான் அல்லது வங்கி கணக்கு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உதாரணமாக, ஆதார் விவரங்கள் யுஐடிஏஐ பதிவுகளுடனும், பான் விவரங்கள் வருமான வரித்துறை பதிவுகளுடனும் ஒத்திருக்க வேண்டும்.
4. விவரங்களைச் சேமித்தல்: தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் பிழையின்றி உள்ளிட்ட பிறகு, அங்குள்ள சுயபிரகடனப் பெட்டியை டிக் செய்து, 'Save' பொத்தானைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். இப்போது உங்களது கோரிக்கை Pending KYC பிரிவின் கீழ் காண்பிக்கப்படும்.
5. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், நீங்கள் சமர்ப்பித்த கேஒய்சி விவரங்களை உங்களது முதலாளி டிஜிட்டல் கையொப்பம் மூலம் அங்கீகரிக்க வேண்டும். அவர் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், அதன் நிலை 'Verified' என மாறும். ஆதார் ஓடிபி வழிமுறைகளில் சில நேரங்களில் தானியங்கி சரிபார்ப்பும் நடைபெறும்.
கேஒய்சி புதுப்பித்தலின் போது விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களுடன் சரியாகப் பொருந்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இபிஎப்ஓ பதிவுகளுக்கும் ஆதார் அட்டைக்கும் இடையே பெயரின் எழுத்துக்களிலோ, இனிஷியல்களிலோ அல்லது குடும்பப் பெயரின் வரிசையிலோ மாற்றம் இருந்தால் சரிபார்ப்புத் தோல்வியடையும். அதேபோல், தவறான பான் எண் பதிவிடுவது அல்லது வருமான வரித்துறை தரவுகளுடன் அது ஒத்துப்போகாமல் இருப்பதும் சிக்கலை ஏற்படுத்தும். வங்கி கணக்கு எண் அல்லது ஐஎஃப்எஸ்சி குறியீட்டில் நடக்கும் பிழைகள் பணப் பரிவர்த்தனையைப் பாதிக்கும்.
சந்தாதாரர்கள் தாங்கள் சமர்ப்பித்த கேஒய்சி கோரிக்கையின் நிலையை யுஏஎன் போர்ட்டலிலேயே நேரடியாகக் கண்காணிக்கலாம். அது Pending, Verified அல்லது Rejected என ஏதேனும் ஒரு நிலையில் இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்தால், அனுமதியைப் பெற ஊழியர்கள் தங்கள் நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். தற்போது ஆன்லைன் பிஎப் கோரிக்கைகளுக்கு ஆதார் சரிபார்ப்பு பொதுவாகக் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், பணம் எடுப்பதற்கு முன் ஆதார் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவது அவசியமாகும்.
இறுதியாக பிஎப் பணம் எடுத்தல் அல்லது கணக்கு மாற்றக் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் முன், ஊழியர்கள் சில இறுதிச் சோதனைகளைச் செய்ய வேண்டும். ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்டு, பான் கார்டு இணைக்கப்பட்டு, வங்கி விவரங்கள் துல்லியமாக உள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அனைத்து ஆவணங்களிலும் தனிப்பட்ட விவரங்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். மேலும், பணியில் சேர்ந்த தேதி மற்றும் பணியிலிருந்து விலகிய விவரங்கள் உங்களது நிறுவனத்தால் போர்ட்டலில் சரியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் சரிபார்த்துக் கொள்வது தடையற்ற சேவைக்கு வழிவகுக்கும்.