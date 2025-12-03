English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சென்னையில் ஆதார் அலுவலகம் மாற்றம் - மக்களே இதை நோட் பண்ணுங்க

Aadhaar : சென்னையில் ஆதார் சேவா கேந்திரா புதிய முகவரிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதை பொதுமக்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 3, 2025, 09:30 AM IST
  • ஆதார் சேவா முக்கிய அப்டேட்
  • சென்னையில் முகவரி மாற்றம்
  • பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ளவும்

சென்னையில் ஆதார் அலுவலகம் மாற்றம் - மக்களே இதை நோட் பண்ணுங்க

தமிழ்நாட்டு மக்களே, சென்னையில் உள்ள ஆதார் சேவா கேந்திரா மையம் புதிய முகவரிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. முன்பு கோயம்பேடுக்கு அருகில் செயல்பட்டு வந்த இந்த மையம் இப்போது, அண்ணாநகருக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. அண்ணாநகர்  கிழக்கு 3வது அவென்யூவில், டிஎன்யூஐஎப்எஸ் டவர்ஸ் முதல் மாடியில் நவம்பர் 28 ஆம் தேதி முதல் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளது. எனவே, ஆதார் தொடர்பான சேவைகளுக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் பழைய முகவரிக்கு செல்லாமல், இனி இந்த புதிய முகவரிக்கு செல்லவும். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆதார் சேவா கேந்திரா மையம் சேவைகள்

இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) ஆனது, ஆதார் பதிவு செய்ய விரும்பும் நபர்கள் மற்றும் ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கான அனைத்து ஆதார் சேவைகளுக்கும் ஒரே இடமான‘ஆதார் சேவா கேந்திரா’-வில் கிடைக்கும். இங்கு, பிரத்யேகமான ஆதார் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் சேவைகளை பொதுமக்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இவை வாரத்தின் அனைத்து 7 நாட்களும் காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 5:30 மணி வரை திறந்திருக்கும். ஆதார் பதிவு செய்ய விரும்பும் நபர்கள் மற்றும் ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் பின்வரும் சேவைகளைப் பெற, அவர்களுக்கு வசதியான ஆதார் சேவா கேந்திராவிற்குச் செல்லலாம்:

1. புதிய ஆதார் பதிவு (Aadhaar Enrolment)
2. ஆதாரில் உள்ள மக்கள்தொகையியல் தகவல்களைப் புதுப்பித்தல் - பெயர், முகவரி, பாலினம், பிறந்த தேதி, மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் ஐடி
3. ஆதாரில் உள்ள பயோமெட்ரிக் தரவைப் புதுப்பித்தல் - புகைப்படம், கைரேகைகள் மற்றும் கருவிழி ஸ்கேன்கள்
4. ஆதாரைப் பதிவிறக்கம் செய்து பிரிண்ட் எடுத்தல் (Download & Print Aadhaar)
5. ஆவணப் புதுப்பித்தல் (அடையாளச் சான்று மற்றும் முகவரிச் சான்று)

இந்தியாவில் உள்ள, வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் உட்பட ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் அல்லது பதிவு செய்ய விரும்பும் ஒவ்வொரு தனிநபரும் ஆதார் சேவா கேந்திராவில் உள்ள இந்த சேவைகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

ஆதார் சேவைகளுக்கான ஆன்லைன் அப்பாயிண்ட்மென்ட்

ஆதார் பதிவு செய்ய அல்லது ஆதார் புதுப்பிக்க விரும்பும் நபர்களுக்காக UIDAI ஆனது ஆன்லைன் அப்பாயிண்ட்மென்ட் முன்பதிவு வசதியை வைத்திருக்கிறது. UIDAI-ஆல் நடத்தப்படும் அனைத்து ஆதார் சேவா கேந்திராக்களும் இந்த ஆன்லைன் அப்பாயிண்ட்மென்ட் முறையைப் பின்பற்றுகின்றன. இதன் மூலம் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆதார் பதிவு அல்லது புதுப்பித்தலுக்கான நேரத்தை முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும். ஒருவர் ஒரு மாதத்தில் அதிகபட்சமாக 4 அப்பாயிண்ட்மென்ட்களை மட்டுமே பதிவு செய்ய முடியும். வங்கிகள், தபால் நிலையங்கள், மாநில அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பிஎஸ்என்எல் மையங்களில் உள்ள மற்ற பதிவு மையங்களும் இந்த ஆன்லைன் அப்பாயிண்ட்மென்ட் முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆதார் சேவை மையங்களில் ஆதார் சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள்

ஆதார் பதிவு மையங்களில் ஆதார் சேவைகளுக்கு UIDAI கட்டணங்களை நிர்ணயித்துள்ளது.

1. ஆதார் பதிவு (Aadhaar Enrolment): இலவசம்
2. சிறுவர்களுக்கான கட்டாய பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் : இலவசம்
3. பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல்: ரூ. 100
4. ஆதார் அப்டேட்: ரூ. 50
5. ஆதாரைப் பதிவிறக்கம் செய்து கலர் பிரிண்ட் எடுத்தல்: ரூ. 30

அதே சமயத்தில், புதுசா வந்திருக்கும் மொபைல் App மூலமா பெயர், அட்ரஸ், மொபைல், ஈமெயில் ஆகிய விவரங்களை ஆன்லைனில் நாமே மாற்றிக் கொள்ளவும் முடியும்.

மேலும் படிக்க | குழந்தைகளுக்கான ஆதார் அட்டை - மத்திய அரசு முக்கிய நடவடிக்கை

மேலும் படிக்க | ஆதார் பதிவு, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு குட் நியூஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

